Wat is het meest effectief: met de hand afwassen of in de vaatwasser?

Met de hand afwassen of in de vaatwasser? Hier zijn verschillende meningen over. Als je elke dag tien of meer dingen moet afwassen, kun je je nauwelijks voorstellen dat je zonder een betrouwbare vaatwasser kan, terwijl iemand die slechts een paar borden en glazen per dag gebruikt, het nut van een vaatwasser misschien niet inziet.

Tegenwoordig wordt de vaatwasser als standaard beschouwd in een keuken – voor sommigen is het net zo belangrijk als een koelkast of een oven. Als je een gezin hebt, zal de vaatwasser je leven gemakkelijker maken. Met een vaatwasser kun je dus tot 10 dagen per jaar tijd besparen, die je in plaats daarvan met je gezin kunt doorbrengen. Hier zijn vijf handige details over de besparingen die je kunt genieten als je je vaatwasser de afwas laat doen.

Lees ook: Beter met je geld omgaan: drie goede gewoontes

Geld besparen

Als je de vaatwasser de afwas laat doen in plaats van met de hand te doen, kun je je water- en elektriciteitskosten verlagen.

Tijd besparen

Het vullen en starten van een vaatwasser kost minder tijd dan met de hand afwassen.

Water besparen

Een vaatwasser gebruikt slechts 1/6 van de hoeveelheid water die je gebruikt om met de hand af te wassen.

Bescherm jezelf tegen bacteriën

Vaatwassers reinigen het servies op hoge watertemperaturen, wat niet mogelijk is als je met de hand afwast.

Het milieu beschermen

Door het waterverbruik te verminderen, helpen vaatwassers ook onze meren en oceanen te beschermen.