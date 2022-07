Wat is het verschil tussen aardappelen en zoete aardappelen?

Aardappel of geen aardappel, dat is de vraag. Want als het gaat om het vergelijken van aardappelen en zoete aardappelen, worden beide knollen vaak op één hoop gegooid. Maar wat onderscheidt of verbindt hen eigenlijk? We leggen dit hier uit.

Zelfde achtergrond, andere verwantschap

Liefhebbers van de twee knollen weten dat aardappelen en zoete aardappelen botanisch gezien niets met elkaar gemeen hebben. Hoewel beide oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika komen, behoren ze tot verschillende families. Aardappelen behoren tot de nachtschadefamilie, terwijl zoete aardappelen tot de ochtendgloriefamilie behoren. Als het om de teelt gaat, verschillen aardappelen en zoete aardappelen vooral doordat aardappelen aanzienlijk lagere temperaturen aankunnen. Zoete aardappelen worden meestal geoogst in Azië, Amerika of Afrika, terwijl aardappelen daarentegen uitstekend bestand zijn tegen ons Nederlandse klimaat. In dit land zijn ze dan ook het hele jaar beschikbaar uit de regionale teelt. Dat komt ook door hun zeer goede bewaareigenschappen. In optimale omstandigheden is de aardappel enkele maanden houdbaar, terwijl de zoete aardappel uiterlijk na twee weken gegeten moet worden.

Superfoods met veel vitamines en voedingsstoffen

Ondanks de verschillen in teelt, bewaring en verwantschap hebben de twee knollen ook een aantal dingen gemeen: beide kunnen op verschillende manieren verwerkt worden, bijvoorbeeld tot frietjes, puree of soep. Beide zitten ook boordevol vitamines en gezonde voedingsstoffen. De zoete aardappel overtuigt bijvoorbeeld met veel calcium, ijzer, magnesium en een hoog vitamine A-gehalte. Aardappelen bevatten meer magnesium en fosfor. Zoals de naam al doet vermoeden, is een groot verschil tussen de knollen het suikergehalte. Zoete aardappelen hebben 4,2 gram per 100 gram, aardappelen slechts 0,8 gram. Bovendien bevat de aardappel 77,8 gram per 100 gram, 8,6 gram meer water dan de zoete aardappel. Al met al is het dan ook niet verwonderlijk dat de aardappel per 100 gram magerder is met 68 kilocalorieën dan de zoete aardappel met 108 kilocalorieën.