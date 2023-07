Laatst geüpdatet op juli 26, 2023 by Redactie

Wat is te streamen bij Videoland in augustus 2023? Augustus staat voor de deur en dus maken we ons op voor een zomer vol hoogtepunten: van een onvervalste zoektocht naar liefde in ‘Love Island Nederland’ tot achterdocht en verraad in ‘De Verraders Australië’; van de controle loslaten in ‘Geuze & Gorgels: Geen Controle’ tot rake klappen uitdelen tijdens ‘GLORY 87’ en in ‘House of GLORY’. Vriendschap staat centraal in het nieuwe seizoen van ‘A Million Little Things’ en voor ‘De Roelvinkjes’ worden zelfontwikkeling en spiritualiteit steeds belangrijker. De harde lessen van de Special Forces breiden zich deze zomer uit naar onze zuiderburen en dichterbij huis gaan we zien hoe de gigantische verkeerscrash in Meerdijk afloopt, wanneer het nieuwe seizoen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ van start gaat.

Highlights augustus

De Verraders Australië

Een groep mensen strijdt op een prachtige locatie om een grote zilverschat. De Verraders doen er alles aan om het zilver voor zichzelf te houden, terwijl de Getrouwen alles op alles zetten om de Verraders te verbannen. Want die laatsten deinzen er niet voor terug om iedereen tegen elkaar uit te spelen en elke nacht een Getrouwe te ‘vermoorden’.



‘De Verraders Australië’ is vanaf 4 augustus in zijn geheel te streamen bij Videoland.

The Rookie S4

Veertiger John Nolan (Nathan Fillion) besluit het roer om te gooien en bij de politie van Los Angels aan de slag te gaan. Als oudste rooie binnen de politiemacht moet hij zich keihard bewijzen. Blijft John dankzij zijn humor en gedrevenheid toch overeind?



Het vierde seizoen van ‘The Rookie’ is vanaf 4 augustus wekelijks te streamen bij Videoland. De drie eerdere seizoenen stream je nu al bij Videoland.

Geuze & Gorgels: Geen Controle

Nederlands beste vrienden Monica Geuze en Kaj Gorgels hebben een druk bestaan: van het maken van podcasts en het presenteren van shows tot het runnen van meerdere bedrijven. Met hun overvolle agenda’s moeten ze constant alle ballen hooghouden en is er weinig ruimte voor spontane activiteiten. In deze nieuwe realityserie zijn Monica en Kaj volledig aangewezen op hun trouwe volgers en wordt letterlijk álles voor ze bepaald. Tijdens hun camperreis zijn de twee volledig afhankelijk van de opdrachten die hun luisteraars insturen. Van huilen, lachen en genieten tot heimwee hebben, geld verdienen en afzien: ze zijn de controle compleet verloren.



De Videoland Original serie ‘Geuze & Gorgels: Geen Controle’ is vanaf 9 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.

Costa!! (2022)

Anna reist met haar beste vriendin Bibi naar het Spaanse Lloret de Mar om de fameuze club Costa te zien waar haar moeder Frida vroeger als propper werkte. Eenmaal in Spanje blijkt de club helaas al lang niet meer the place to be, maar een vervallen karaokebar. Samen met haar nieuwe vrienden zet Anna alles op alles om de Battle of the Bars te winnen en van de Costa weer de vetste club van de strip te maken. Ondertussen laait de passie aan alle kanten op zoals dat alleen aan de costa kan. Zal Anna onder de Spaanse zon, net als haar moeder ooit, echte liefde vinden?



De Nederlandse speelfilm ‘Costa!!’ (2022) is vanaf 13 augustus te streamen bij Videoland.

Special Forces: Wie Durft Wint België

Meedogenloze fysieke en psychologische tests, slaapgebrek en honger: dat staat de elf bekende, Vlaamse rekruten te wachten die zich wagen aan een loodzware training van de Special Forces. Wie breekt en wie overstijgt zichzelf?



‘Special Forces: Wie Durft Wint België’ is vanaf 14 augustus in zijn geheel te streamen bij Videoland.

GLORY 87

Opnieuw kun je bij Videoland genieten van een GLORY viermans Heavyweight toernooi. Mohamed Amine, Martin Terpstra, Uku Jürjendal en Bahram Rajabzadeh strijden tijdens dit toernooi om een plek in de Heavyweight Grand Prix eind dit jaar. In het co-mainevent verdedigt Tyjani Beztati zijn wereldtitel tegen wellicht de lastigste tegenstander tot nu toe: de Japanse RISE wereldkampioen Kaito Ono. Nederlandse vechters op deze kaart zijn Imad Hadar, Jan Kaffa, Martin Terpstra, Michael Boapeah, Mohamed Amine, Mohamed El Hammouoti, Murthel Groenhart en Tyjani Beztati.



‘GLORY 87’ is op 19 augustus vanaf live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten.

Love Island S4

Het is weer zomer dus dat betekent natuurlijk ook een nieuw seizoen van ‘Love Island’ bij Videoland! Twaalf jonge singles worden gevolgd tijdens hun verblijf in een luxueuze villa op een idyllisch eiland met maar één doel: de liefde vinden deze zomer. Het spraakmakende programma trekt naar een zonnig eiland en zet zijn deuren opnieuw open voor een zomer vol liefde. Holly Mae Brood en Viktor Verhulst presenteren het nieuwe seizoen met twaalf kersverse, Nederlandse en Vlaamse singles. Wie wordt het liefdeskoppel van 2023 en gaat met die geweldige geldprijs van €25.000,- naar huis?



Een nieuw seizoen van de Videoland Original ‘Love Island’ is vanaf 21 augustus elke werkdag rond 20.30 uur te streamen bij Videoland. Eerdere seizoenen zijn al te streamen bij Videoland.

A Million Little Things S5

Vriendschap is allesomvattend en dat geldt ook voor een groep vrienden in Boston. De één is succesvoller in zijn werk en privéleven dan de ander, maar ze hebben één ding gemeen: het idee op een dood spoor te zitten. Als de vrienden worden opgeschrikt door een dramatische gebeurtenis, beseffen ze hoe bijzonder hun vriendschap is. Ze besluiten voortaan alles uit het leven te halen.



Seizoen vijf van ‘A Million Little Things’ is vanaf 21 augustus exclusief te streamen bij Videoland. De vier eerdere seizoenen stream je nu al bij Videoland.

Goede Tijden, Slechte Tijden

Wat een sprookje moest worden, eindige vlak voor de zomer in een ware nachtmerrie. Het huwelijk van Laura en Henk liep door toedoen van Margriet uit in een gigantisch verkeersdrama waar heel Meerdijk bij betrokken was. Wie overleeft het ongeluk en wie niet?



Seizoen 34 van dramaserie ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ stream je vanaf 24 augustus een week vooruit bij Videoland.

House of GLORY

Twee teams van talentvolle kickboksers nemen het tegen elkaar op onder leiding van legendarische kickboksiconen Rico Verhoeven en Badr Hari. Inzet: een gevecht tegen de regerend wereldkampioen in het weltergewicht. Gedurende een maand trekken de vechters in het Rotterdamse, state-of-the-art penthouse ‘House of Glory’. Het testosteron zal er van de muren druipen, net als de spanning en onderlinge irritaties. Hier worden de talenten klaargestoomd voor een bikkelharde afvalrace. Het is eten of gegeten worden. Maar let op je gewicht! Want boven de 77 kilo mag je niet vechten. Uiteindelijk blijven er twee vechters over, die in de laatste aflevering zullen strijden om de titel, de House of GLORY-belt en het wereldtitelgevecht later dit jaar tijdens COLLISION 6.



‘House of GLORY’ is ontwikkeld door de RTL Creative Unit in samenwerking met GLORY, wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf 26 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.

De Roelvinkjes

De Roelvinkjes zijn terug! Opnieuw volgen we Dave, Donny én Dries tijdens hun overvolle dagelijkse leven. De Roelvinkjes hebben een uitdagende tijd achter de rug. Zo heeft Dave heeft zijn verslaving overwonnen en recent het mooiste cadeau gekregen: het vaderschap. Na het herstel van zijn ongeluk én na zijn strijd tegen kanker, heeft Donny gemerkt hoe kostbaar het leven is en dat niks voor lief mag worden genomen. En uiteraard vader Dries, die zich inmiddels dankzij TikTok de bekendste Nederlander ooit mag noemen, maar ook steeds een dagje ouder wordt. Hoe gaat het met de mannen en hoe staan zij nu in het leven?



De Videoland Original ‘De Roelvinkjes’ is vanaf 28 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland

Juf Roos S6

De vrolijke Juf Roos, ook in de tv-serie gespeeld door Melissa Drost, woont in een kleurrijke molen waar ze het liefst de hele dag zingt. Elke aflevering bevat dan ook een echt Hollands kinderliedje dat ouders nog kennen uit hun eigen kindertijd en kinderen dagelijks thuis of op het kinderdagverblijf zingen.



Het zesde seizen van’Juf Roos’ is vanaf 19 juli exclusief te streamen bij Videoland. De vijf eerdere seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

MTV’s Celebrity Ex On The Beach S2

Acht vrijgezelle sterren uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan op weg naar een zomer vol liefde, met een aantal onwelkome verrassingen. Ze leven in de genade van de Tablet of Terror en gaan naar het strand des onheils. Wat gebeurt er als acht bloedhete jongens en meisjes in het paradijs aankomen voor een droomvakantie van zon, zee, seks en gezelligheid?



Het tweede seizoen van ‘MTV’s Celebrity Ex On The Beach’ is vanaf 18 juli te streamen bij Videoland. Seizoen één stream je nu al in zijn geheel bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

ZOOP: De Reünie

Taffie, Mike, Bionda, Bastiaan, Elise, Sira, Moes en Alwin. Namen van personages die de harten van ZOOP-fans na al die jaren nog steeds sneller doen laten kloppen. Twintig jaar geleden begonnen acht piepjonge en onervaren acteurs zonder verwachtingen aan het avontuur van de uiteindelijk immens populaire jeugdserie ‘ZOOP’. Na drie seizoenen, 325 afleveringen en drie speelfilms stopte het avontuur. Als de Rangers in 2007 de winterse dierentuin verlaten om vlinders te redden in Zuid-Amerika, is dat de allerlaatste keer dat ze ooit samen in de dierentuin zijn geweest. Tot nu. Nog één keer keert de originele cast terug naar de plek waar het allemaal begon: Ouwehands Dierenpark in Rhenen.



De Videoland Original ‘ZOOP: De Reünie‘ is nu te streamen bij Videoland.

Tino: Laat Me Leven

Ruim een jaar heeft Tino Martin zich laten volgen en heeft hij samen met de makers van de documentaire een zo goed en eerlijk mogelijk beeld van zijn leven proberen te geven. Tino Martin: “In deze documentaire neem ik jullie overal mee naartoe, naar mijn optredens, de theatertour, de Ziggo Dome concerten en privé; van een verjaardag tot aan kerstavond met mijn familie. Alles komt voorbij, hoogte- maar ook dieptepunten. Voor mij had het maken van deze documentaire maar één voorwaarde en dat is dat alles eerlijk en oprecht moet zijn. Mocht je mij beter willen leren kennen dan zou dat via deze Videoland documentaire moeten lukken.”



De Videoland Original documentaire ‘Tino: Laat Me Leven’ is nu te streamen bij Videoland.

Michella en Louisa Werken Mee

Michella Kox en Louisa Janssen, onder andere bekend van ‘Echte Meisjes In de Jungle’, gaan aan de slag in de meest uiteenlopende beroepen waarbij het vinden van geschikt personeel een grote uitdaging is.



De Videoland Original ‘Michella en Louisa Werken Mee’ is elke maandag te streamen bij Videoland.

Mocro Maffia S5

Nadat Paus besloten heeft Nederland te verlaten, ript Tatta zijn 2000 kilo coke uit Antwerpen. In Nederland zit Paus’ zus Samira met lege handen. Als plaatsvervanger van Paus in Amsterdam moet ze omgaan met alle hoofdpijn die voortkomt uit de cokediefstal. En als nieuwkomer maakt dit haar extra afhankelijk van haar rechterhand Tonnano, die uit wraak op Tatta jaagt. Daarbovenop komt ook nog eens het feit dat Samira’s man Taxi is overgelopen naar justitie en aan een kroongetuigedeal werkt. Daarmee gooit hij olie op het vuur in het gevecht dat officier van justitie Gerben van Jaren voert tegen de organisatie van Paus. Taxi voedt Van Jaren met inzichten en bekentenissen, die weleens het einde van Paus’ organisatie kunnen betekenen.



Het vijfde seizoen van de Videoland Original dramaserie ‘Mocro Maffia‘ is nu in zijn geheel te streamen bij Videoland. De eerdere seizoenen stream je ook bij Videoland.

Nieuw: TV Gemist

‘B&B Vol Liefde‘, ‘RTL Nieuws’, ‘Ik Weet Er Alles Van!’, ‘RTL Boulevard, ‘112 Vandaag’ of ‘Renze’ gemist? Kijk vanaf nu je favoriete RTL programma’s tot 7 dagen terug via TV Gemist, zonder een betaald abonnement. Maak gemakkelijk een account aan of meld je aan met je al bestaande RTL account. Wil je toch het volledige aanbod series, films en programma’s zien of RTL-programma’s vooruitkijken, live streamen en onbeperkt terugkijken bij Videoland, dan kun je kiezen uit één van de betaalde abonnementen.