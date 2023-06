Wat je likes en berichten echt over jou zeggen

Laatst geüpdatet op juni 9, 2023 by Redactie

De talloze manieren waarop we sociale media gebruiken, kunnen worden gegroepeerd in vier brede categorieën, die elk worden geassocieerd met een cluster van specifieke persoonlijkheids- en gedragskenmerken, suggereert nieuw onderzoek van de Washington University in St. Louis.



“Sociale media zullen blijven, dus het verduidelijken van hoe mensen sociale media gebruiken en het bewustzijn van deze bevindingen vergroten, zijn cruciale eerste stappen om mensen uiteindelijk te helpen begrijpen hoe ze de negatieve aspecten van sociale netwerken kunnen vermijden en gezonder gebruik van sociale media kunnen maken,” zei Alison B. Tuck, eerste auteur van de studie en een promovendus in de klinische psychologie in Arts & Sciences.



De studie biedt een nieuw empirisch getest model om te begrijpen hoe ons gebruik van sociale media verband houdt met een complex web van sociale verlangens en emotionele zorgen.



Het model van de Washington University, bekend als de “Social Media Use Scale”, is een reactie op een groot aantal onderzoeken die inconsistente en vaak tegenstrijdige bevindingen hebben opgeleverd met betrekking tot de invloeden van het gebruik van sociale media op psychologisch welzijn.



“Vanwege deze inconsistente bevindingen pleiten experts voor onderzoek om het gebruik van sociale media op een meer genuanceerde manier te onderzoeken. We hebben een reeks onderzoeken uitgevoerd om erachter te komen hoe de structuur eruit zou kunnen zien’, zegt medeauteur Renee J. Thompson, universitair hoofddocent psychologische en hersenwetenschappen en directeur van het Emotion and Mental Health Lab.



Hun schaal beoordeelt de frequentie waarmee mensen zich bezighouden met elk van de vier soorten gebruik van sociale media.

Lees ook: 9 momenten waarop je Social Media zou moeten vermijden

Vier soorten gebruik van sociale media

De op geloof gebaseerde categorie omvat activiteiten op sociale media die negatieve meningen uiten en versterken. Deze gebruikscategorie wordt in verband gebracht met eigenschappen die verband houden met een slechter psychisch welbevinden, een grotere depressie en een drang om emotioneel verontrustende inhoud te zoeken. Op overtuigingen gebaseerde gebruikers kunnen een slechte zelfbeheersing hebben en kunnen verveling vermijden door zich in te laten met drama.

Op consumptie gebaseerd gebruik, waarbij sociale media voornamelijk worden gebruikt om vermakelijke inhoud te consumeren, houdt verband met hoger scoren op eigenschappen die verband houden met een groter emotioneel welzijn, waaronder een groter gevoel van eigenwaarde en extraversie en minder depressie. Op consumptie gebaseerd gebruik wordt geassocieerd met meer plezier van sociale media en het zoeken naar inhoud waar men blij van wordt.

Op afbeeldingen gebaseerd gebruik van sociale media richt zich op activiteiten die gebruikers helpen een positief sociaal imago te creëren, zoals het plaatsen van positieve berichten over zichzelf of het bijhouden van het totale aantal vind-ik-leuks of reacties op een bericht. Deze categorie van gebruik van sociale media wordt geassocieerd met de wens om zichzelf te laten zien en deel te nemen aan activiteiten die iemands gevoel van eigenwaarde en integriteit ondersteunen.

Op vergelijking gebaseerd gebruik richt zich op activiteiten waarbij men zichzelf vergelijkt met anderen of met een geïdealiseerde versie van iemands verleden. Deze activiteiten gaan gepaard met een groot aantal negatieve resultaten, waaronder een lager sociaal en emotioneel welzijn, zorgen over het uiterlijk en angst voor negatieve evaluatie.

De meeste onderzoeken naar sociale media en gezondheid hebben bevindingen gebaseerd op eenvoudige metingen van gebruiksfrequentie of op verschillende definities van passief versus actief gedrag – eenvoudig “op de loer liggen” op sociale media in vergelijking met posten, reageren en sociale interactie.



Bij het ontwikkelen van hun schaal testten Tuck en Thompson verschillende modellen van sociale media, waaronder het actieve versus passieve model, en ontdekten dat deze categorieën relatief slecht konden uitleggen hoe studenten met deze platforms omgingen.



De onderzoekers wilden een fijnmazigere schaal ontwikkelen op basis van een reeks onderzoeken waarin universiteitsstudenten van 18-23 jaar werden gevraagd hun activiteiten op sociale media te beschrijven.



In het eerste onderzoek werd aan 176 studenten gevraagd om drie minuten te besteden aan het gebruik van de door hen gekozen sociale media en vervolgens een open beschrijving te geven van hun activiteiten en plezier.



“Dit is de eerste studie die een schaal voor sociale media heeft gemaakt op basis van een open antwoordformaat, wat belangrijk is omdat het deelnemers in staat stelt hun gebruik van sociale media te beschrijven zonder beperkt te zijn tot vooraf gedefinieerde categorieën, zoals ‘passief’ of ‘actief’. ‘, zei Tuk.



In de tweede en derde studies, waarbij beide meer dan 300 studenten betrokken waren, vroegen de onderzoekers de deelnemers om aan te geven hoe vaak ze zich bezighielden met sociale media-activiteiten die in de eerste studie werden geïdentificeerd.



Deelnemers vulden ook een reeks online-enquêtes in die gewoonlijk worden gebruikt om individuen te scoren op persoonlijkheidskenmerken (extraversie, ruimdenkendheid, consciëntieusheid, vriendelijkheid en negatieve emotionaliteit) en gedragskenmerken (angst voor negatieve evaluatie, zelfrespect, depressie, angst voor sociale lichaamsbouw, behoefte aan voor goedkeuring, behoefte aan drama, vatbaarheid voor verveling, tentoonstellingnarcisme en emotieregulatie).



Met behulp van factoranalyse, een statistische techniek die gemeenschappelijke patronen in grote datasets helpt bloot te leggen, identificeerden onderzoekers vier categorieën van gebruik van sociale media: op geloof gebaseerd, op consumptie gebaseerd, op afbeeldingen gebaseerd en op vergelijking gebaseerd. Elke categorie is uniek gerelateerd aan specifieke persoonlijkheids- en gedragskenmerken.



De schaal kan worden gebruikt om gedrag te analyseren op elk sociaal mediaplatform waarmee individuen profielen kunnen maken, contact kunnen maken met andere gebruikers en lijsten van verbonden gebruikers kunnen bekijken, zoals Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit, Instagram en TikTok.



Door een consistente methode te bieden voor het meten van goed gedefinieerd gedrag op verschillende platforms, kan de schaal onderzoekers helpen bij het opsporen van factoren die hebben bijgedragen aan gemengde resultaten in eerdere onderzoeken.



De huidige studie heeft belangrijke verschillen aan het licht gebracht tussen op afbeeldingen gebaseerd en op vergelijkingen gebaseerd gebruik van sociale media en hun verband met depressie.



“Onze gegevens suggereren dat dit soort gebruik verschillende constructies zijn, elk geassocieerd met zijn eigen reeks unieke eigenschappen,” zei Tuck.



Tuck en Thompson, beiden werkzaam in de klinische psychologie, stellen dat het belangrijk is om de verschillende soorten gebruik van sociale media te blijven onderzoeken.

Lees ook: Ben je verslaafd aan Social Media? 6 vragen die je jezelf moet stellen!

“Het gebruik van sociale media is niet allemaal goed of slecht voor de geestelijke gezondheid”, zei Thompson. “Ons onderzoek helpt de manieren te verduidelijken waarop dit soort gebruik wordt geassocieerd met welzijn. Met onze huidige en toekomstige onderzoeken willen we aanbevelingen doen voor gezond gebruik van sociale media.”



“Deze nieuwe schaal stelt ons in staat om sociale media op meer genuanceerde manieren uit te snijden, waardoor we allemaal beter gaan begrijpen wat gezond versus ongezond gebruik van sociale media is,” zei Tuck.