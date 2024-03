Wat je moet weten over bacteriële vaginose

Laatst geüpdatet op maart 20, 2024 by Redactie

Vaginale gezondheid heeft de afgelopen jaren de krantenkoppen gehaald, maar wist je dat meer vrouwen lijden aan bacteriële vaginose dan spruw? Toch hebben maar heel weinig mensen gehoord van bacteriële vaginose en behandelen ze symptomen meestal als spruw. Is het niet tijd om te luisteren naar wat je vagina je wanhopig probeert te vertellen?

Hoe kan je een bacteriële vaginose krijgen?

Bacteriële vaginose wordt veroorzaakt door een verandering in de vaginale pH. Bacteriën die lactobacillen worden genoemd, houden de vagina zuur om te voorkomen dat andere schadelijke bacteriën daar groeien. Hierbij zorgt het tijdelijke tekort aan lactobacillen ervoor dat slechte bacteriën kunnen gedijen, de pH-waarden verstoren en ongebruikelijke vaginale afscheiding veroorzaken. Het is een van nature voorkomende en veel voorkomende aandoening, het is geen seksueel overdraagbare aandoening (soa), maar kan worden veroorzaakt door geslachtsgemeenschap.

Dus hoe kun je het verschil zien?

Helaas lijken de symptomen erg op spruw, maar de behandelingen zouden, maar zijn vaak niet, heel verschillend moeten zijn. Bacteriële vaginose wordt geleverd met de klassieke jeuk van een schimmelinfectie, dus het is gemakkelijk om het te verwarren met spruw. Een van de belangrijkste verschillen is dat bacteriële vaginose een sterke en onaangename visgeur veroorzaakt, die vooral na seks kan optreden, terwijl afscheiding van spruw geurloos is. Afscheiding uit bacteriële vaginose is dun, waterig en grijs, terwijl die van spruw wit en veel dikker is. Een ander veelbetekenend teken is dat spruw pijn kan veroorzaken tijdens seks, terwijl bacteriële vaginose dat niet zal doen.

De meest voorkomende symptomen zijn:

• Dunne, waterige, grijswitte afscheiding met een visgeur die sterker wordt na seks of een abnormaal grote hoeveelheid afscheiding.

• Af en toe ongemak.

• Mogelijke roodheid en irritatie van de huid rond de vulva.

Hier zijn acht dingen om op te letten die de kans van een vrouw om bacteriële vaginose te ontwikkelen vergroten, en deze omvatten:

• Antibiotica nemen – Antibiotica kan de vagina in gevaar brengen voor andere infecties en kan de goede bacteriën doden die er zijn om haar te verdedigen.

• Medicinale of geparfumeerde zeep gebruiken – Deze zijn niet zacht genoeg om de natuurlijke gezonde balans van goede en slechte bacteriën met rust te laten.

• Het hebben van een spiraaltje – Spiraaltjes veroorzaken tijdens menstruatie zwaardere en langere bloedingen, wat resulteert in een pH-onbalans die op zijn beurt kan leiden tot bacteriële vaginose.

• Onbeschermde seks hebben – Sperma verstoort de natuurlijke zuurgraad van de vagina, waardoor bacteriële vaginose kan optreden.

• Gebruik van antiseptica – Deze zijn hard en kunnen de vagina irriteren, waardoor deze kwetsbaar wordt voor infecties.

• Douchen – De vagina is een zelfreinigend orgaan, dus inwendig wassen kan het natuurlijke evenwicht van je intieme zones verstoren, waardoor je kwetsbaarder wordt.

• Menstruatie – Bloed heeft een neutrale pH, waardoor de vagina minder zuur is, dus tijdens en na de menstruatie is het een kwetsbare tijd.

• Zwangerschap en borstvoeding – Zowel zwangerschap als borstvoeding kunnen hormoonschommelingen veroorzaken die de pH van de vagina veranderen.