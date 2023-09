Wat je moet weten over cholesterol

Laatst geüpdatet op september 27, 2023 by Redactie

Het begrijpen en verbeteren van cholesterol is belangrijk voor mensen van alle leeftijden, inclusief kinderen en tieners. Het handhaven van een gezond cholesterolgehalte kan helpen je hart gezond te houden en je kansen op het krijgen van een hartaandoening of een beroerte te verkleinen.



Een hoog cholesterolgehalte heeft meestal geen symptomen. Begrijpen wat cholesterol is, welke rol het speelt, wanneer je je moet laten screenen en hoe je ermee om moet gaan, zijn belangrijke aspecten van het beschermen van je algehele gezondheid en het voorkomen van een hartaanval of beroerte.

Cholesterol begrijpen

Een wasachtige, vetachtige substantie die door de lever wordt aangemaakt en wordt geconsumeerd uit vlees, gevogelte en zuivelproducten, cholesterol is niet per definitie slecht voor je. Je lichaam heeft het zelfs nodig om cellen op te bouwen en vitamines en andere hormonen aan te maken. Te veel cholesterol dat in het bloed circuleert, kan echter een probleem vormen.



De twee soorten cholesterol zijn lipoproteïne met lage dichtheid (LDL), dat als ‘slecht’ wordt beschouwd, en lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL), dat als ‘goed’ cholesterol kan worden beschouwd. Te veel van de ‘slechte’ soort, of te weinig van de ‘goede’, verhoogt het risico dat cholesterol zich langzaam ophoopt in de binnenwanden van de slagaders die het hart en de hersenen voeden.



Cholesterol kan samen met andere stoffen een dikke, harde afzetting vormen aan de binnenkant van de slagaders, genaamd plaque. Dit kan de slagaders vernauwen en ze minder flexibel maken – een aandoening die bekend staat als atherosclerose. Als zich een bloedstolsel vormt, is de kans groter dat het vast komt te zitten in een van deze vernauwde slagaders, wat kan leiden tot een hartaanval of beroerte.

Risico begrijpen

Je lichaam produceert op natuurlijke wijze alle LDL die het nodig heeft. Een ongezonde levensstijl kan ervoor zorgen dat je lichaam meer LDL produceert dan nodig is. Gedrag dat je cholesterolgehalte negatief kan beïnvloeden, is onder meer gebrek aan lichamelijke activiteit, zwaarlijvigheid, ongezond eten en roken of blootstelling aan tabaksrook.



Naast ongezonde gewoonten, die voor de meeste mensen de oorzaak zijn van een hoog LDL-cholesterol, erven sommige mensen genen van hun ouders of grootouders – familiale hypercholesterolemie (FH) genoemd – die ervoor zorgen dat ze te veel cholesterol hebben en kunnen leiden tot voortijdige atherosclerotische hartziekten. Als je een familiegeschiedenis van FH heeft of problemen die verband houden met een hoog cholesterolgehalte, is het belangrijk om je waarden te laten controleren.

Cholesterol laten controleren

Volwassenen van 20 jaar en ouder moeten hun cholesterol en andere traditionele risicofactoren elke 4-6 jaar laten controleren, zolang hun risico laag blijft. Na de leeftijd van 40 jaar zal je zorgverlener een vergelijking gebruiken om je tienjarige risico op een hartaanval of beroerte te berekenen. Bij mensen met hart- en vaatziekten en mensen met een verhoogd risico kan het nodig zijn dat hun cholesterol en andere risicofactoren vaker worden beoordeeld.

Cholesterol beheren

Als je een hoog cholesterolgehalte hebt, is het begrijpen van je risico op hartaandoeningen en beroertes een van de belangrijkste dingen die je kunt doen, naast het nemen van stappen om je cholesterol te verlagen.



Vaak kan het eenvoudigweg veranderen van bepaald gedrag je helpen je cijfers op één lijn te brengen. Het eten van een hartgezond dieet dat de nadruk legt op fruit, groenten, volle granen, magere of plantaardige eiwitten, vis en noten en tegelijkertijd rood en bewerkt vlees, natrium- en suikergezoete voedingsmiddelen en dranken beperkt, is een van de beste manieren om je cholesterol te verlagen.



Andere veranderingen in levensstijl zijn onder meer afvallen, stoppen met roken en lichamelijk actiever worden, aangezien een sedentaire levensstijl HDL kan verlagen. Om zowel het cholesterolgehalte als de hoge bloeddruk te helpen verlagen, adviseren deskundigen minstens 150 minuten aërobe oefeningen met matige intensiteit per week, zoals wandelen, fietsen of zwemmen.



Voor sommige mensen kunnen veranderingen in levensstijl een ongezond cholesterolgehalte voorkomen of beheersen. Voor anderen kan ook medicatie nodig zijn. Werk samen met je huisarts om een behandelplan op te stellen dat bij jou past. Als er medicatie nodig is, zorg er dan voor dat je deze inneemt zoals voorgeschreven.