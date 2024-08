Wat je moet weten over de kleuterschool en daarna

Laatst geüpdatet op augustus 21, 2024 by Redactie

De kleuterschool is een belangrijke mijlpaal, die de basis legt voor toekomstig leren. Door ervoor te zorgen dat kinderen goed zijn toegerust om naar de kleuterschool te gaan, worden ze voorbereid op een succesvol schooljaar op de korte termijn en een academische carrière op de lange termijn.



Kleuterschool rijpheid omvat een breed scala aan vaardigheden, waaronder academische, sociale en fysieke vaardigheden. Hoewel veel ouders de kleuterschool zien als het formele begin van het leren van hun kinderen, vindt 90% van de hersenontwikkeling van kinderen plaats in de eerste vijf levensjaren.



De hersenen zijn ongelooflijk ontvankelijk tijdens deze vormende jaren, waardoor het een cruciale tijd is voor kinderen om blootstelling en begeleiding te krijgen op verschillende gebieden. De kleuterschool zorgt ervoor dat de kinderen bouwstenen creëren voor de toekomst, maar er zijn ook stappen die je thuis kunt nemen.

Probeer deze eenvoudige gewoonten in de dagelijkse routine van je gezin te implementeren:

Lees dagelijks voor

Lees dagelijks voor aan je kinderen om vroege leesvaardigheden op te bouwen. Dit is een goede gewoonte om al in de kindertijd mee te beginnen, omdat het de taalontwikkeling, leesvaardigheid en het begrip van anderen bevordert. Maak bibliotheek bezoeken en voorleesmomenten een speciale traktatie voor peuters en moedig kleuters aan om voor te lezen door te beschrijven wat er op de plaatjes gebeurt of door hun eigen verhalen te verzinnen. Leg boeken in de auto, zodat je op een leuke manier de tijd kunt doden tijdens lange reizen of terwijl je wacht op afspraken.

Plan speelafspraakjes voor sociale ontwikkeling

Zodra baby’s zelfstandig kunnen zitten, zullen ze waarschijnlijk genieten van speelafspraakjes. Op deze leeftijd moeten speelafspraakjes nauwlettend in de gaten worden gehouden, omdat baby’s met hun handen en monden ontdekken. Op de leeftijd van 1 en 2 jaar hebben jonge kinderen de neiging om parallel te spelen in plaats van te interacteren, maar het organiseren van kleine groepen peuters kan de sociale ontwikkeling blijven bevorderen. Oudere peuters genieten van meer interactief spel en beginnen concepten zoals delen te leren.

Oefen het samen tellen van objecten tot 10 of meer

Het is gemakkelijk om ‘rekenpraat’ ook op andere manieren onderdeel te maken van je dagelijkse ervaring. Vraag kinderen om de objecten op elke pagina te tellen wanneer je een verhaal leest. Moedig wiskundige verbanden aan tijdens het eten door kinderen de items op hun bord te laten tellen. Kinderen kunnen wiskunde ook verkennen met behulp van speelgoed en spelletjes, zoals vormensorteerders, knoppuzzels en in elkaar passende bekers voor baby’s en peuters; en grote puzzels, zand- of watertafels en kaartspellen voor kleuters.

Moedig fysieke activiteiten aan, zoals spelen op de speelplaats

Spelen is niet alleen voor entertainment; het is een bouwsteen voor een gezonde groei. Het helpt kinderen om te leren van de wereld om hen heen en om eigenschappen te ontwikkelen zoals vrijgevigheid en eerlijkheid. Omdat het kinderen helpt om hun volledige scala aan emoties los te laten en therapeutische voordelen heeft, heeft spelen ook positieve effecten op de mentale gezondheid. Naast het ondersteunen van hun sociaal-emotionele welzijn, leren kinderen om door de wereld te navigeren en motorische vaardigheden te oefenen terwijl ze spelen.

Stel thuis routines in

Een gestructureerde schooldag is gevuld met routines die vertrouwdheid en comfort bieden. Routines kunnen thuis vergelijkbare voordelen bieden door kinderen te helpen duidelijk te begrijpen wat er van hen wordt verwacht en wanneer. Een ochtendroutine maakt het gemakkelijk om de vakjes af te vinken terwijl je je voorbereidt op de dag en eraan werkt om op tijd de deur uit te gaan. Een avondroutine helpt iedereen om tot rust te komen en zich voor te bereiden op een goede nachtrust.

Stimuleer zelfregulatie en sociale vaardigheden

Zelfregulatie is het vermogen om je eigen gedrag en reacties te begrijpen en te beheren, vaak getoond tijdens acties zoals beurten nemen, van de ene activiteit naar de andere overgaan of opruimen voor het avondeten. Sociale vaardigheden omvatten interactie- en communicatievaardigheden zoals spraak, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, evenals het vermogen om met anderen te spelen en vrienden te maken. Als ouder kun je deze vaardigheden modelleren en spelletjes spelen waarbij beurten nemen en samenwerking centraal staan. Speelafspraakjes helpen ook om positieve sociale ervaringen voor kinderen te faciliteren.