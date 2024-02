Wat je moet weten over Parkinson

Laatst geüpdatet op februari 16, 2024 by Redactie

Wanneer een persoon met Parkinson of een familielid meer wil weten over een mogelijke ziekte, spelen begeleidende symptomen een cruciale rol. Deze kunnen verschillende delen van het lichaam beïnvloeden, waaronder de huid, het skelet, de zintuigen en de psyche. De ernst en het optreden van deze symptomen variëren van persoon tot persoon, en het is belangrijk op te merken dat sommige symptomen andere oorzaken kunnen hebben.

Mogelijke begeleidende symptomen zijn:

Verminderde gezichtsuitdrukkingen: Het gezicht ziet eruit als een masker.

Veranderd handschrift: Het schrift wordt vaak kleiner tegen het einde van de regel.

Verstoorde oog- en ooglidbewegingen, verminderd knipperen: problemen met de oogmotoriek, minder knipperen.

Wazig zien, problemen met het waarnemen van contrasten: Verminderd zicht en contrastperceptie.

Problemen met spreken: zachte stem, onduidelijke spraak.

Slikstoornis, ongecontroleerde speekselvloed: slikproblemen en verhoogde speekselvloed.

Gebogen houding: De romp leunt naar voren of opzij bij staan ​​en lopen.

Mentale (cognitieve) beperkingen: onvermogen om zich te concentreren.

Depressie en angststoornissen: psychologische stress.

Slaapproblemen, ernstige vermoeidheid en uitputting (moeheid): Slaapproblemen en aanhoudende vermoeidheid.

Problemen met de bloedsomloop, de spijsvertering en het legen van de blaas: stoornissen in deze functies.

Reukstoornissen: verminderd reukvermogen.

Abnormale sensaties of pijn in de nek, rug of ledematen: verlies van gevoel of pijn.

Huidveranderingen: delen van het gezicht zien er vettig of olieachtig uit

Oorzaken van Parkinson

Parkinson is een ziekte waarbij zenuwcellen in de zwarte hersenmassa geleidelijk afsterven. Deze cellen produceren de neurotransmitter dopamine, die essentieel is voor het controleren van bewegingen. Het gebrek aan dopamine leidt tot symptomen zoals langzame bewegingen, trillingen en spierstijfheid.



De exacte oorzaken van celverlies zijn nog niet volledig bekend, maar leeftijd, andere ziekten, genetische factoren en omgevingsinvloeden spelen een rol.

Verschillende vormen van Parkinson

Artsen maken in wezen onderscheid tussen vijf vormen van Parkinson:

Idiopathisch Parkinson-syndroom: oorzaak onbekend, komt het meest voor.

Symptomatisch Parkinson-syndroom: veroorzaakt door bepaalde medicijnen, milieutoxines of andere ziekten.

Erfelijk Parkinson-syndroom: erfelijke vorm, komt vroeg voor of komt in de familie voor.

Sporadische ziekte van Parkinson: veroorzaakt door Lewy body dementie.

Atypisch Parkinson-syndroom: veroorzaakt door andere neurodegeneratieve ziekten.

Diagnose van Parkinson

Voor een juiste diagnose kun je het beste contact opnemen met een neuroloog. Symptomen zoals gebrek aan lichaamsbeweging, spierstijfheid, trillingen in rust en instabiliteit zijn kenmerkend. Beeldvormingstests helpen andere aandoeningen uit te sluiten en in sommige gevallen kunnen genetische tests worden uitgevoerd.



Bij lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar loopgedrag, mobiliteit, mate van sedentair gedrag, spierstijfheid en tremor. Beeldvormende diagnostiek zoals craniale magnetische resonantie beeldvorming (cMRI) en genetische testen kunnen ook bijdragen aan de diagnose.

Vroege tekenen van Parkinson

De vroege symptomen van Parkinson kunnen bestaan ​​uit REM-slaapgedragsstoornis, constipatie, verminderd reukvermogen, vaker plassen, seksuele disfunctie, depressieve stemmingen, verminderd kleurenzicht en cognitieve stoornissen. Er bestaat momenteel geen test voor routinematige vroege detectie.

Behandelingsmogelijkheden voor Parkinson

De behandeling omvat medicamenteuze en niet-medicamenteuze maatregelen. Geneesmiddelen zoals levodopa, dopamine-agonisten en MAO-B-remmers worden gebruikt om het tekort aan dopamine te compenseren of de effecten ervan te vergroten. Niet-medicamenteuze benaderingen omvatten diepe hersenstimulatie, pallidotomie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en psychotherapeutische zorg.

Hulp in het dagelijks leven

Het is belangrijk om te weten dat Parkinson een blijvende ziekte is. Nauwe medische zorg en communicatie met andere getroffen mensen zijn essentieel. Zelfhulpgroepen bieden ondersteuning en er zijn verschillende hulpmiddelen die het dagelijks leven gemakkelijker kunnen maken.

Parkinson en zorgbehoefte

De ziekte van Parkinson vordert langzaam, maar in vergevorderde stadia kan zorg noodzakelijk zijn. Het is raadzaam om al in een vroeg stadium na te denken over de zorgmogelijkheden, een zorgvolmacht op te stellen en met artsen en familieleden te praten over de toekomst. Dit artikel geeft algemene informatie en kan medisch advies niet vervangen.