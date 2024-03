Wat kunnen redenen zijn voor slecht slapen? (+ oplossingen!)

Laatst geüpdatet op maart 22, 2024 by Redactie



Slaap je slecht? Het is belangrijk om te achterhalen waarom dit het geval is. Zo kom je namelijk sneller weer van je slaapprobleem af. Toch kan het ingewikkeld zijn om de achterliggende reden op te rakelen. In dit artikel lees je meer over mogelijke oorzaken én oplossingen.

Stress

Een van dé hoofdveroorzakers van slaapproblemen? Dat is stress. In het moderne leven hebben steeds meer mensen hier last van, soms zelfs op dagelijkse basis. Je ervaart bijvoorbeeld doorslaapproblemen. Of je komt juist helemaal niet in slaap. Als je je onrustig voelt en veel aan je hoofd hebt, is het heel moeilijk om de slaap te vatten. Daarom is het belangrijk om de hoeveelheid stress in je leven te verminderen. Makkelijker gezegd dan gedaan, dat snappen we. Probeer in ieder geval om ’s avonds rustig aan te doen. Beperk je schermtijd, ga niet nog intensief sporten en voer alleen rustige gesprekken. Kijk ook zeker niet meer in je mailbox: dat komt morgen wel weer. Zo krijg je je hoofd wat leger als bedtijd in zicht is. Neem je telefoon ook niet mee naar je bed toe, maar laat ‘m ergens anders liggen. Lees liever nog wat in een boek, dat maakt je veel slaperiger! Merk je dat je toch gaat piekeren? Probeer dan te relativeren: maak het niet zwaarder dan het is en bekijk alles wat je morgen of de rest van de week nog moet doen stap voor stap.

Overgang

Lang niet iedereen weet dat de overgang en minder goed slapen hand in hand gaan. Nou, nog een overgangsklacht erbij dus! Gelukkig kun je wel iets doen. Het ontstaan van slecht slapen overgang komt door hormoonveranderingen. Je hebt ’s nachts bijvoorbeeld last van transpireren of opvliegers. Ook kan de hartslag hoger zijn, onder andere door een gebrek aan balans in het autonome zenuwstelsel. Tijdens de overgang dalen de niveaus van oestrogeen en progesteron. En laten deze hormonen nu net een grote rol spelen in het regulieren van de slaap. Zijn de hormonen uit balans? Dan liggen slaapproblemen op de loer. Probeer het hoofd zoveel mogelijk koel te houden, ook al zit je niet lekker in je vel. Ga met een rustig gevoel naar bed, dus kijk niet meer naar de tv of op de telefoon voor bedtijd. Zorg verder dat het lekker koel en fris is in de slaapkamer. Ook een comfortabel matras, dat past bij je slaaphouding, is welkom. Net zoals een goed kussen!

Warmte

Met name in de zomermaanden slapen veel mensen slecht door de hitte. De hitte dringt immers steeds meer door in huis, ook in de slaapkamer. Je blijft maar draaien in je bed, terwijl je het bloedheet hebt. Dat is hartstikke vervelend! De oplossing? Maak het zo comfortabel mogelijk in de slaapkamer. Misschien kun je een airco installeren, of in ieder geval een ventilator neerzetten. Moderne airco’s en ventilatoren zijn relatief stil, zodat je weinig last hebt van het geluid. Of slaap met oordopjes in. Je kunt anders gerust het raam openzetten tijdens het slapen. Overdag houd je juist de ramen en gordijnen dicht, om het zonlicht en de hitte buiten te houden. Slaap onder een dun laken en verfris je bed extra vaak.

Energie

Het kan ook zo zijn dat je de slaap moeilijk kunt vatten, omdat je nog te veel energie hebt. Je bent simpelweg niet alles kwijtgeraakt tijdens de dag. Wat kan helpen, is om meer te bewegen. Lichaamsbeweging maakt je immers moe. Beweeg daarom iedere dag 30 minuten of meer – dat is een goed uitgangspunt. Belangrijke kanttekening: je kunt dan weer beter niet vlak voor het slapengaan (intensief) bewegen. Doe dit juist ’s ochtends, ’s middags of aan het begin van de avond.



We hopen dat de bovenstaande tips je weer meer slaap bezorgen. Het kan een tijd duren totdat je de slaap beter vat. Probeer hier dan ook niet te ongeduldig in te zijn. Lukt het echt niet en ervaar je grote problemen? Dan is het verstandig om professionele hulp te zoeken, via de huisarts bijvoorbeeld.