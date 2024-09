Wat maakt gezinsmaaltijden zo belangrijk?

Laatst geüpdatet op september 16, 2024 by Redactie

De eerste verjaardag is een mijlpaal. Vanaf nu is het kind geen baby meer, maar een peuter. De meesten van hen kunnen op de bank zitten en zichzelf optrekken, sommigen lopen zelfs of beginnen te praten. Ook op het gebied van eten ontwikkelen de kinderen zich verder en eten ze steeds vaker samen met ‘de ouderen’ aan de familietafel. We leggen hier uit waarom gezinsmaaltijden zo belangrijk zijn.

Goede eetgewoonten overnemen

Gedeelde gezinsmaaltijden versterken de gezinscohesie en kleine kinderen ervaren de eetgewoonten van hun ouders, broers en zussen terwijl ze samen eten: ze worden nieuwsgierig, leren van de ouderen hoe dingen worden gedaan en proberen soms nieuw voedsel. Volwassenen en oudere broers en zussen hebben daarom een ​​belangrijke rolmodelfunctie. Als deze rolmodellen gevarieerd en uitgebalanceerd eten, zal het kind dit als normaal leren kennen, imiteren en er op termijn zelf een gewoonte van maken. Het samen bereiden van maaltijden bevordert ook de gezonde eetgewoonten bij kleine kinderen. Het effect is duidelijk: kinderen die samen met het gezin eten, eten gezonder en hebben minder kans op overgewicht.

Lees ook: 8 redenen om als gezin te eten

Om deze redenen moet een klein kind zo vaak mogelijk samen met familieleden of andere verzorgers eten. Het hele gezin hoeft niet altijd samen te komen voor een maaltijd: uit onderzoek blijkt dat het een positief effect heeft als het kind met één ouder eet. Het maakt niet uit welke maaltijd samen wordt gegeten. Ontbijt en lunch zijn hiervoor geschikt, evenals het diner. Dit resulteert in minimaal 21 mogelijkheden om samen te eten per week. Het eten hoeft niet altijd uitvoerig gekookt te worden. Een broodmaaltijd met gehakte groenten en fruit is net zo waardevol.

Samen met elkaar praten

Naast de frequentie van gezamenlijk eten is het belangrijk om daar de tijd voor te nemen en een positieve sfeer te creëren. Smartphones, tablets en televisies moeten tijdens het eten altijd uitgeschakeld zijn. Zelfs als ze een integraal onderdeel van het dagelijks leven zijn geworden: maaltijdtijden en mediatijden moeten gescheiden zijn. Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich concentreren op de maaltijd en op elkaar.