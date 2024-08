Wat moet je doen bij onweer?

Laatst geüpdatet op augustus 14, 2024 by Redactie

De zomer is een periode met vaak veel tijd om buiten door te brengen, te barbecueën of te gaan zwemmen. Maar tijdens de zomermaanden komen ook onweersbuien vaker voor. Hoewel het een mooi natuurverschijnsel betreft, is het toch belangrijk om op de hoogte te zijn van de gevaren van onweer. In dit artikel willen we je voorzien van een aantal tips om goed om te gaan met de gevaren van onweer.

Volgens het KNMI worden er in Nederland nog elk jaar gemiddeld twee personen per jaar dodelijk getroffen door bliksem. Een veelvoud van dit aantal wordt jaarlijks direct of indirect getroffen door bliksem, maar overlijden hier niet aan. Wel lopen zij vaak zware verwondingen op als brandwonden en schade aan hersenen en zenuwstelsel. Het belangrijkste is dat je het gevaar van onweer onderkent en maatregelen treft op het moment dat het gaat onweren.

Maatregelen

Er worden door mensen veel verschillende ezelsbruggetjes gebruikt voor wanneer onweer gevaarlijk is. Vaak geven deze verkeerde informatie. Het meest veilige is om er van uit te gaan dat op het moment dat je donder of gerommel hoort, er al het gevaar is van een blikseminslag in je omgeving. Om te voorkomen dat je wordt getroffen door bliksem wordt daarom het volgende geadviseerd:

Zoek onderdak: Op het moment dat onweer zich aankondigt is het meest belangrijke om direct onderdak te zoeken. Goed onderdak zijn volledig ommuurde huizen (dus geen afdakjes!) en auto’s met een harde bovenkant. Het is aanbevolen om minimaal een half uur na de laatste donder binnen te blijven.

De volgende tips helpen je op het moment dat je absoluut geen onderdak kunt vinden:

In een bos: Zoek dekking laag bij de grond (ga gehurkt zitten) op een plek waar veel kleine bomen bij elkaar staan.

Op een open veld: Zoek een plek die lager ligt dan de directe omgeving. Ga gehurkt zitten en houdt je voeten tegen elkaar. Blijf uit de buurt van metalen objecten of hoge punten.

Op open water: Ga bij de eerste tekenen van onweer direct het water uit. Zoek vervolgens beschutting op het land. Alleen boten met een afgesloten metalen hut zijn binnen veilig.

Bij statisch gevoel: Op het moment dat je je haartjes op bv je armen overeind voelt komen te staan en er een statisch gevoel optreedt, kun je ervan uitgaan dat de bliksem in je directe omgeving kan inslaan. Doe dan het volgende: Ga direct gehurkt zitten met je voeten tegen elkaar. Plaats je handen over je oren en je hoofd tussen je knieën. Maak jezelf zo klein mogelijk en probeer zo min mogelijk contact te maken met de grond.

In een tent: Een tent is absoluut niet veilig. Zoek direct ander onderdak als een auto of gebouw.

De volgende tips kun je gebruiken op het moment dat je binnen bent tijdens een onweersbui:

Ruiten: Een ruimte met een dak en muren biedt goede bescherming tegen blikseminslag. Blijf wel uit de buurt van ruiten, deze kunnen springen door de klap en energie van een inslag in je buurt.

Gebruik geen telefoons met snoer: Binnenshuis kun je je mobiele telefoon of huistelefoon zonder snoer veilig gebruiken. Gebruik ook geen aangesnoerde laptops en andere elektronica. Deze apparaten kunnen lichamelijke schade toebrengen tijdens een inslag.

Haal stekkers op tijd uit het stopcontact: Doe dit niet tijdens een onweersbui maar zo snel mogelijk. Op deze manier beperk je schade aan apparatuur.

Vermijdt contact met (stromend) water: Was tijdens een onweersbui niet je handen, ga niet douchen of baden en laat de afwas en was wachten tot na de onweersbui.

Getroffen door de bliksem

Is je huis getroffen door bliksem, controleer dan of er ergens brand is uitgebroken. Is er brand uitgebroken, bel dan direct met 112 en probeer een beginnende brand te blussen. Lukt dit niet, verlaat het pand en schuil op een veilige plek. Houdt ook rekening met schade aan de constructie. Schoorstenen kunnen ontzet zijn en dakpannen los geraakt zijn. Houdt dus rekening met vallende objecten. Levert dit direct gevaar op, bel dan met 112 en leg de situatie uit.

Mocht er een persoon getroffen zijn door de bliksem dan moet je als volgt handelen. Let wel altijd op je eigen veiligheid. Is het absoluut niet veilig op de plek waar de getroffen persoon zich bevindt, verplaats hem dan eerst zo snel mogelijk naar een veilige plek. Handel daarna als volgt:

Bel direct met 112 : Geef zo exact mogelijk je locatie door en wat er aan de hand is.

Controleer de ademhaling: Praat met de getroffen persoon en kijk of hij of zij een regelmatige en goede ademhaling heeft. Zo niet, begin direct met reanimeren.

Controleer de hartslag: Kijk of de getroffen persoon een goede en regelmatige hartslag heeft. Zo niet, begin direct met reanimeren.

Bij goede ademhaling en hartslag: Probeer de persoon bij bewustzijn te brengen of te houden. Controleer vervolgens op uitwendig letsel. Let hierbij op brandwonden. Zijn deze aanwezig, probeer ze dan te koelen met water. Houdt daarnaast rekening met schade aan het zenuwstelsel, botbreuken en verlies van gehoor en zicht.