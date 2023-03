Laatst geüpdatet op maart 29, 2023 by Redactie

Wat speelt bij Videoland in april 2023? In april is het eindelijk zover: ‘Kees Vliegt Uit’ – het langverwachte vervolg op de hitdocu ‘Het Beste voor Kees’ – komt uit. Op Wereld Autisme Dag verschijnt deze nieuwe Videoland Original, waarin het losmakingsproces tussen ouders en autistische zoon Kees op de voet gevolgd. En dat is natuurlijk niet het enige. Zo keert voor de adventure reality liefhebbers ‘Special Forces VIPS: Wie Durft Wint’ terug met een gloednieuwe mix van bekende én onbekende Nederlanders. Nog niet genoeg van ‘Special Forces VIPS’, kijk dan ook naar ‘SAS: Who Dares Wins USA.’ Ook sportliefhebbers zitten goed bij Videoland in april, want het eerste zwaargewichttoernooi van het jaar – ‘GLORY 85’ – is weer live te zien. Als kers op de taart goed nieuws voor de ‘Mocro Maffia’ fans onder ons. In aanloop naar het vijfde seizoen van de serie verschijnt de 60 minuten durende film ‘Mocro Maffia: Tatta’.

Highlights april

SAS: Who Dares Wins USA

Het eerste seizoen van ‘SAS: Who Dares Wins USA’ wordt een bizarre mix tussen reality en een militair-trainingsprogramma. Zestien bekende rekruten, waaronder Mel B en Jamie Lynn Spears, gaan de moeilijkste en meest slopende uitdagingen aan om door de selectie te komen. Zij worden geleid door de vertrouwde instructeurs DS Billy (Mark Billingham), Foxy (Jason Fox), Rudy Reyes en Remi Adeleke, allemaal ex-agenten van de Special Forces. Wie beschikt over de mentale eigenschappen die Special Forces Operators ook bezitten?



‘SAS: Who Dares Wins USA’ is vanaf 1 april wekelijks te zien bij Videoland.

Kees Vliegt Uit

De autistische Kees is zevenenvijftig jaar oud en zijn ouders hebben hun hele leven gewijd aan het creëren van de perfecte thuisomgeving voor hem. Kees heeft zijn ouders hard nodig, omdat zij de voor hem bedreigende buitenwereld draaglijk maken. Zijn grootste angst is dat zijn ouders hem een dag komen te ontvallen en dat hij het zonder hen niet gaat redden.



De Videoland Original documentaire ‘Kees Vliegt Uit’ is vanaf 2 april in zijn geheel te zien bij Videoland.

The Way To Paradise

Werelden botsen frontaal op elkaar in het misdaaddrama ‘The Way to Paradise’. Rechtenstudent Najib (Aziz Akazim) is een gedisciplineerde en ambitieuze jongen uit de Amsterdamse wijk Slotervaart. Hij verliest alle houvast wanneer zijn criminele oudere broer (Chems Eddine Amar) door de politie wordt afgevoerd. Terwijl hun uitgeputte ouders zich wentelen in machteloosheid, belandt Najib in een identiteitscrisis die hem steeds radicalere stappen laat zetten. Hoe moet zo’n jongen zich staande houden in een maatschappij die hem constant uitkotst?



De Nederlandse speelfilm ‘The Way To Paradise’ is vanaf 6 april te zien bij Videoland.

De Marine

In zes afleveringen krijgen we een bijzonder inkijkje in het echte leven bij de Koninklijke Marine. We volgen een aantal hoofdpersonen, van luitenant tot marinier, waar ook ter wereld, terwijl ze werken aan een specifieke missie. Hoe gaat men om met acute dreiging en conflict situaties als de oorlog in Oekraïne? Wat betekent leiderschap? En wat is toch die steeds weer benoemde kameraadschap?



De zesdelige serie ‘De Marine’ is vanaf 12 april te bingen bij Videoland..

Special Forces VIPS: Wie Durft Wint

De bekende adventure realityserie is terug met een gloednieuwe mix van bekende én onbekende Nederlanders. Maar liefst veertien fanatieke kandidaten worden gedwongen hun grenzen mijlenver te verleggen. Ze doen mee aan de zwaarste training van Nederland en geven de controle compleet uit handen. Hun lot wordt bepaald door oud Special Forces Operators en een schouder om op uit te halen is er beslist niet, terwijl ze zichzelf zonder controle en zonder keuzes op allerlei manieren tegenkomen. Hoe ver durven ze te gaan? En wie overwint zichzelf?



De Videoland Original ‘Special Forces VIPS: Wie Durft Wint’ is vanaf 16 april wekelijks te zien bij Videoland.

Mocro Maffia: Tatta

Na de heftige aanvaring van Tatta (Robert de Hoog) met Paus (Achmed Akkabi) en de mislukte ontvoering van Paus’ zus Samira (Zineb Fallouk) in het vierde seizoen van de Videoland Original ‘Mocro Maffia’, wil hij zo snel en ver mogelijk vluchten met zijn gezin en de buit die zijn criminele leven hem tot nu toe heeft opgebracht. Nog voordat Tatta er met zijn gezin vandoor kan gaan, gaat bij een aanslag alles – inclusief hun geld – in vlammen op. Met zijn rug tegen de muur rest hem nog maar één optie: een rip op Paus, die altijd als een broer voor hem was maar nu zijn grootste rivaal is.



De Videoland Original film ‘Mocro Maffia: Tatta‘ is vanaf 28 april te zien bij Videoland.

GLORY 85

Op 29 april vindt het eerste zwaargewichttoernooi van het jaar plaats tijdens ‘GLORY 85’. Luis Tavares, Tariq Osaro, Jahfarr Wilnis en Enver Sljivar stappen die avond in de ring tijdens het viermanstoernooi. De winnaar van de avond vecht tegen Antonio Plazibat om de interim-titel in het zwaargewicht tijdens GLORY Collision 5 op zaterdag 17 juni én kwalificeert zich als eerste voor de Glory Grand Prix in december.



‘GLORY 85’ is zaterdag 29 april vanaf 19.30 uur live te zien bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten. Jay-Jay Boske is ringside reporter.

Oorlogswinter

Het is de ijskoude winter van 1944-1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang. De veertienjarige Michiel kan niet kan wachten tot hij iets kan betekenen voor het verzet. Als zijn buurjongen hem vraagt een brief te bezorgen in verband met een overval op het munitiedepot is het eindelijk zo ver. Wanneer de overval wordt verraden moet Michiel uitgaan van zijn eigen kracht. Hij leert al snel dat goed en kwaad dicht bij elkaar liggen. Dat oorlog misschien spannend lijkt, maar vooral ook gruwelijk is. ‘Oorlogswinter’, geregisseerd door Martin Koolhoven, is gebaseerd op het gelijknamige boek van oud-politicus Jan Terlouw.



De speelfilm ‘Oorlogswinter’ is vanaf 29 april te zien bij Videoland.

Nostalgie

Voor wie streamt met weemoed:

Mees Kees, Mees Kees Op Kamp en Mees Kees Op De Planken

Nadat juf Sanne met zwangerschapsverlof gaat, wordt stagiair Kees de nieuwe leraar. Hij wil spelenderwijs lesgeven, maar de strenge directrice Dreus vindt het maar niets. De kinderen groeien daarentegen naar Mees Kees toe en helpen hem met lesgeven. Mees Kees wordt de leukste meester van Nederland! Ietwat slungelig en onhandig maar ook lief en grappig.



De speelfilms ‘Mees Kees- De Film’, ‘Mees Kees Op Kamp’ en ‘Mees Kees Op De Planken’ zijn vanaf 1 april te zien bij Videoland.

Dawson’s Creek S1 t/m S6

‘Dawson’s Creek’ speelt zich af in een klein dorpje genaamd Capeside. In dit dorpje wonen drie vrienden: Dawson, Joey en Pacey. Ze zijn al vanaf hun vijfde de beste vrienden. De vriendschap verandert als er een nieuw meisje in het dorp komt wonen, de mooie Jen Lindly. Ze ontdekken dat de kindertijd voorbij is en dat ze moeten leren omgaan met de problemen van de pubertijd… Hun leven wordt er niet makkelijker op!



Zes seizoenen van ‘Dawson’s Creek’ zijn vanaf 10 april te bingen bij Videoland.

De Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos-Spelen

In het Grote Dierenbos is weer van alles te beleven. De picknick van Juffrouw Ooievaar dreigt in het water te vallen als Bor de Wolf geen uitnodiging heeft ontvangen en de andere dieren verdwalen. Daarnaast arriveert er een bijzondere nieuwe gast in Fabeltjesland; Peter Panda uit China. Hij is de neef van Droes de Beer en op wereldreis. Juffrouw Ooievaar vindt het maar niets, zo’n dier uit een ver land. Maar de nieuwkomer komt goed van pas als scheidsrechter bij de jaarlijkse Grote Dierenbos-spelen. In de spannende competitie nemen Team Zwart en Team Wit het tegen elkaar op. Welk team zal er winnen?



De animatiefilm ‘De Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos-Spelen’ (2018) is vanaf 21 april te zien bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland

Het Beste voor Kees

In aanloop naar de release van ‘Kees Vliegt Uit’ op 2 april, is de hitdocu ‘Het Beste Voor Kees’ vanaf 26 maart te zien bij Videoland. Deze film uit 2014 gaat over Kees Momma (1965). Kees is autistisch en woont nog bij zijn ouders, die dag en nacht voor hem zorgen, maar worden zo langzamerhand ook een dagje ouder. Wat is het beste voor Kees richting de toekomst?



De documentaire ‘Het Beste voor Kees’ is vanaf 26 maart te zien bij Videoland.

Temptation Island

Is hij/zij de ware? Of is er toch iemand die beter bij mij past? is de grote vraag in ‘Temptation Island: Love or Leave‘. Ook dit seizoen geven de koppels elkaar weer de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als ‘single’ het avontuur aan. Geen verleiders, maar singles op zoek naar een serieuze relatie. Tijdens de dates krijgen de singles en de partners de kans om een diepere connectie aan te gaan. Ze hebben als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden voor hun partner.



‘Temptation Island: Love or Leave’ is vanaf 30 maart wekelijks te zien bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Hockeyvaders

Terwijl drie hockeyvaders (gespeeld door Walid Benmbarek, Tijn Docter en Remko Vrijdag) zich al jaren geleden dachten te hebben neergelegd bij wie ze waren, willen ze nu nog één keer vlammen, voor het te laat is. Het naderende 100-jarig bestaan van hun geliefde hockeyclub Laurentius lijkt daarvoor de pérfecte gelegenheid. De mannen bundelen hun krachten om dit jubileum onvergetelijk te kunnen maken. Dit eindigt in een complete puinhoop, met grote gevolgen zowel voor henzelf, hun carrières, hun families en de club. Het is je invechten of terugvechten. ‘Tel ik nog mee?’ versus ‘Tel ik al mee?’.



De Videoland Orginal dramaserie ‘Hockeyvaders’ is nu te bingen bij Videoland.

Idris Elba’s Fight School

In deze documentaire probeert acteur Idris Elba acht jonge Britten een beter toekomstperspectief te geven. In vijf maanden tijd worden ze klaargestoomd voor een echte bokswedstrijd. De trainingen staan in het teken van discipline, focus en doorzettingsvermogen: eigenschappen die ook in het dagelijks leven belangrijk zijn. Lukt het de jongeren hun leven een positieve draai te geven?



De documentaire ‘Idris Elba’s Fight School’ is nu te zien bij Videoland.

De Jacht op de Mocro Maffia S4

John van den Heuvel is terug met een nieuw seizoen van zijn docuserie. Hij komt met nieuwe feiten en inzichten, onthult nieuwe getuigenverklaringen en komt met nog niet eerder vertelde verhalen over de kopstukken van de Mocro Maffia. Ook brengt John onder meer aan het licht wat de connectie is tussen de Poolse moordcommandoleider Krystian M. en een aantal getrouwen – waaronder familieleden –van Taghi. De verklaringen van ‘getuige 5089′ schetsen een verontrustend beeld. Het vierde seizoen is helaas actueler dan ooit.



Het vierde seizoen van ‘De Jacht op de Mocro Maffia’ is elke woensdag te zien bij Videoland.

