Wat speelt bij Videoland in augustus 2022

Ook in augustus draait de ‘Zomer vol Liefde‘ nog op volle toeren. Zo krijgen we opnieuw een inkijkje in het gezinsleven van Ronnie Flex en zijn vriendin Demi. Hoe vergaat het het gezin nu de kleine Remi er eindelijk is? Ook start in augustus een gloednieuwe versie van MAFS, waarin de pasgetrouwde koppels allemaal met elkaar in één huis wonen én op huwelijksreis gaan. Voor wie geen genoeg heeft aan deze nieuwe titels, gaat er ook een nieuw seizoen van ‘Love Island UK’ van start en dat terwijl het derde Nederlandse seizoen nog volop bezig is. Ook de sportliefhebber zit goed bij Videoland, want Red Bulls oudste extreme sport van Nederland -fierljeppen- staat voor je klaar én het eerste Glory live event komt eraan.

Bekijk hier de Videoland-highlights van augustus. De complete releaselijst is te vinden via www.videoland.nl/nieuws.

Highlights augustus

Red Bull Fierste Ljepper



Na tien jaar afwezigheid is Red Bull Fierste Ljepper terug.

Fierljeppen is de oudste extreme sport van Nederland. Zowel topatleten als amateurs (Fierljeppers genaamd) sprinten op volle kracht, 25 meter richting een grote paal. Gebaseerd op brute zwaartekracht en kracht, klimt de fierljepper vervolgens snel omhoog en probeert de paal in de lucht te houden terwijl deze naar de andere kant begint te zwaaien. Wie landt op een zwevend landingsplatform en wint met de langste afstand? We gaan het zien tijdens ‘Red Bull Fierste Ljepper!’



‘Red Bull Fierste Ljepper’ vindt plaats op 31 juli en is één dag later exclusief te zien bij Videoland.



Nurses S2



De serie ‘Nurses’ speelt zich af in een ziekenhuis in het centrum van de Canadese miljoenenstad Toronto. In het eerste seizoen maakten we kennis met de diverse artsen en verpleegkundigen en hun levens. Hoe gaat hun verhaal verder? In het onrustige ziekenhuis heeft Kate Faulkner de leiding over de verpleegsters. Ashley wordt toegewezen aan een moeilijke patiënt, Keon aan twee en Nazneen aan een beroemde chef-kok. Grace heeft te maken met bedwantsen, een mishandelde vrouw en een leuke jongen.



Seizoen twee van ‘Nurses’ is vanaf 1 augustus te bingen bij Videoland. Seizoen één is al te zien bij Videoland.



My Life as a Rolling Stone



Deze nieuwe BBC-documentaire komt uit in het jaar dat The Rolling Stones hun 60-jarige jubileum vieren. In elke aflevering staat een ander bandlid centraal, wat vier zeer persoonlijke en intieme portretten oplevert.



De vierdelige BBC-documentaire ‘My Life as a Rolling Stone’ is vanaf 2 augustus in zijn geheel te zien bij Videoland.



Vaders en Zonen



In de zwart-komische Videoland Original speelfilm Vaders en Zonen vertolken Fedja van Huêt en Guido Pollemans de rollen van twee eigenaardige broers die teren op het pensioen van hun vader. Als de zoons op een dag ontdekken dat hun vader plotseling dood voor de tv zit, besluiten ze een tijdelijke vervanging, gespeeld door Kees Hulst, voor hem te zoeken zodat het pensioen gewoon uitgekeerd blijft. Een verhaal over de relatie tussen vaders en zonen en leren op eigen benen te staan, waarin je heen en weer geslingerd wordt door pijnlijke, ongemakkelijke en grappige situaties.



De Videoland Original film ‘Vaders & Zonen’ is vanaf 5 augustus te zien bij Videoland.



Love Island UK S8



Brits realitydatingprogramma waarin singles worden gevolgd tijdens hun verblijf in een luxe villa op het Spaanse eiland Mallorca. De singles moeten koppels vormen om in de prachtige villa te mogen blijven.



Het achtste seizoen van ‘Love Island UK’ is vanaf 8 augustus te zien bij Videoland. Die dag verschijnen de eerste 25 afleveringen, daarna verschijnt dagelijks een nieuwe aflevering. De eerdere zeven seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

John van den Heuvel in de Wapenhandel



Liquidaties op straat, bendes die elkaar op klaarlichte dag beschieten, onschuldige omstanders die getroffen worden: elke dag vinden er in Nederland twee schietincidenten plaats en steeds vaker grijpen vaak jonge criminelen naar de vuurwapens. Waar komen deze wapens vandaan en hoe makkelijk is het om een illegaal wapen in Nederland te bemachtigen? Journalist John van den Heuvel duikt in de schimmige wereld van de illegale wapens in binnen- en buitenland. Wapens die soms al voor een paar honderd euro te koop worden aangeboden op Telegram en waarmee zijn collega Peter R. De Vries is vermoord.



De driedelige docuserie ‘John van den Heuvel in de Wapenhandel’ is vanaf 10 augustus in zijn geheel te zien bij Videoland.



Ronnie: De Familie Flex



Ronnie Flex, zijn vriendin Demi en dochters Remi en Nori keren terug met een tweede seizoen van zijn realityserie.



‘Ronnie: De Familie Flex’ is vanaf 17 augustus wekelijks te zien bij Videoland.



Glory 81: Saddik vs. Adegbuyi



Vanaf augustus zijn alle wedstrijden van Glory kickboxing live te zien bij Videoland. Op zaterdag 20 augustus staan o.a. Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi tegenover elkaar in Glory 81. Ook Luis Tavares komt dan in actie. De grote klapper Badr Hari tegen Alistair Overeem is op 8 oktober tijdens Collision 4. Vanaf 20.00 uur te zien bij Videoland.



‘Glory 81: Saddik vs. Adegbuyi’ is de eerste Glory wedstrijd die live bij Videoland te zien is, zaterdag 20 augustus vanaf 20.00 uur. Vanaf dan zijn alle Glory wedstrijden live te zien bij Videoland.



Married at First Sight: Match or Mistake



Married At First Sight komt deze zomer terug in een gloednieuw jasje. Opnieuw wagen zeven stellen een sprong in het diepe en stellen zich open voor dit unieke en onvergetelijke experiment. Zoals vertrouwd trouwen de koppels met een onbekende, gaan ze op huwelijksreis en wonen ze samen. Maar in ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ – doen ze dat niet alleen. De stellen leren ook elkaar kennen tijdens hun zoektocht naar de liefde en dat gaat niet zonder slag of stoot.



‘Married at First Sight: Match or Mistake’ is vanaf 22 augustus wekelijks te zien bij Videoland.



The Artists Formerly Known As Lama’s



Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge, Ruben van der Meer en Patrick Lodiers – beter bekend als ‘The Artists Formerly Known As Lama’s – zijn terug! Elke week zit Patrick weer klaar met een bekende gast en zijn zoomer – en staan de vier mannen klaar om te improviseren. Ook de beroemde spellen zijn terug, zoals De Draaideur, De Doventolk, Het Moordspel en natuurlijk Verboden te Lachen. Te gast zijn Miljuschka Witzenhausen, Kraantje Pappie, Nienke Plas, Estavana Polman, Willie Wartaal en Marcel van de Ven.



‘The Artists Formerly Known As Lama’s’ is vanaf 26 augustus wekelijks te zien bij Videoland.

Binnenkort te zien

Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang



Iedereen kent De Zwarte Cross: het grootste festival van Nederland dat met een unieke mix van muziek, motorcross, stunts, theater en typische Achterhoekse gezelligheid in 25 jaar tijd uitgroeit tot een krankzinnig en veelgeprezen fenomeen. Een fenomeen dat kampt met vooroordelen, maar staande blijft door een duidelijke en originele identiteit, maar… voor hoelang nog? Bijna drie jaar lang doken documentairemakers Floor van der Kemp en Lars Gierveld in de wereld van de Zwarte Cross, dat dit jaar haar 25e editie viert. Met open vizier volgden zij de mensen achter het meest kleurrijke, geprezen én onbegrepen festival van Nederland. Een film over een jongensdroom die begon met 1.000 bezoekers op een veldje in Hummelo en uitgroeide tot één van de grootste festivals van Europa met jaarlijks 220.000 bezoekers.



De documentaire ‘Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang’ is vanaf oktober exclusief te zien in 25 Pathébioscopen en bij Videoland.



Machtsmisbruik in de Vrouwengevangenis



Producent Posh Productions van filmmaker Jessica Villerius maakt een documentaire over machtsmisbruik van gevangenispersoneel richting vrouwelijke gedetineerden. Gisteren kondigde de Inspectie Justitie en Veiligheid aan onderzoek te doen naar meldingen van seksueel misbruik binnen een vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De afgelopen maanden kreeg Villerius al veel van dit soort signalen binnen van gedetineerden en ex-gedetineerden, wat haar eerder dit jaar deed besluiten hier zelf onderzoek naar te doen. De signalen wijzen naar machtsmisbruik en ander grensoverschrijdend gedrag; van pesterijen tot intimidatie en dus ook seksueel misbruik. In de documentaire worden diverse hoofdpersonen gevolgd, onder wie advocaat Johan Oosterhagen, die vanuit een persoonlijke missie een groot aantal van deze vrouwen bijstaat.



De documentaire ‘Machtsmisbruik in de Vrouwengevangenis’ is in de loop van volgend jaar te zien bij Videoland.