Laatst geüpdatet op januari 18, 2023 by Redactie

Wat speelt bij Videoland in februari 2023? Liefdesmaand februari staat voor de deur en dat betekent natuurlijk dat het nieuwe seizoen van ‘De Bachelorette’ van start gaat, waarin Sylvia Geersen op zoek gaat naar ware liefde. Ook komt het negende seizoen van ‘Love Island UK’ uit. Meer zin in spanning? Binge dan de vlijmscherpe Videoland Original dramaserie ‘Incognito,’ seizoen vijf van comedyserie ‘Young Sheldon’ én een nieuw seizoen van de internationale dramaserie ‘Evil’ – met Katja Herbers in de hoofdrol. Verder komt er een heel seizoen van de Vlaamse versie van ‘Kopen Zonder Kijken’ aan en gaan we terug in de tijd met ‘Inspector Gadget.’ Voor de sportliefhebber staan natuurlijk ook weer de Glory-livestreams op het programma. Bekijk hieronder de Videoland-highlights van januari.

Highlights februari

De Bachelorette

Model en influencer Sylvia Geersen gaat in De Bachelorette opzoek naar ware liefde. Sylvia is, na een tumultueus liefdesleven, klaar voor haar nieuwe, grote liefde die ze hoopt te vinden via het succesvolle datingsprogramma. Op een droomlocatie in het buitenland gaat zij een groep charmante en zelfstandige vrijgezelle mannen leren kennen. Via de iconische ‘rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Wie blijft over en verovert het hart van Sylvia?



‘De Bachelorette’ is vanaf 2 februari wekelijk te zien bij februari.

Love Island UK S9

We volgen sexy jonge singles die op zoek zijn naar de liefde tijdens hun verblijf in een prachtige luxe villa. Het wordt een zomer vol romance, vriendschap en dramatische wendingen. De singles moeten koppels vormen, want anders lopen ze het risico naar huis te worden gestuurd.



Het negende seizoen van ‘Love Island UK’ is vanaf 3 februari elke dag te zien bij Videoland. De acht eerdere seizoenen zijn al te bingen bij Videoland.

Young Sheldon S5

Deze Amerikaanse comedyserie volgt de 9-jarige Sheldon Cooper, tijdens zijn schooljaren in het oosten van Texas. Hij probeert om te gaan met de wereld om hem heen, terwijl zijn familie met hem moet leren omgaan. Sheldon Cooper wordt verkeerd begrepen door zowel zijn familie, buren als klasgenoten. Hij ontdekt dat je er in dit kleine dorpje weinig aan hebt als je op jonge leeftijd de meest geavanceerde rekensommen en wetenschappen kan uitleggen.



Seizoen 5 van ‘Young Sheldon’ is vanaf 13 februari te bingen bij Videoland. De eerdere vier seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

Incognito

Deze Videoland Original dramaserie draait om twee personages die allebei een rol spelen: undercover-agent Felix (Dragan Bakema) doet dat om de waarheid te ontdekken, zijn object van onderzoek Lize (Melody Klaver) juist om diezelfde waarheid koste wat het kost verborgen te houden. Felix infiltreert in het leven van Lize en vanaf dat moment wordt er voortdurend gespeeld met de vraag: wat is echt en wat niet? Felix’ zoektocht naar de waarheid mondt uit in een bloedstollende strijd op leven en dood, waarbij Felix steeds meer wordt geteisterd door demonen uit zijn verleden.



Videoland Original dramaserie ‘Incognito’ is vanaf 17 februari te bingen bij Videoland.

Inspector Gadget S1

Inspector Gadget is een onhandige cyborg detective met verschillende bionische gadgets in zijn lichaam gebouwd. De aartsvijand van Gadget is Dr. Claw, leider van een kwaadaardige organisatie die bekend staat als M.A.D.



Seizoen 1 van ‘Inspector Gadget’ is vanaf 25 februari te bingen bij Videoland

Evil S2

In ‘Evil’ speelt Katja Herbers de rol van Kristin Bouchard, een psychologe die wordt gevraagd om samen met priester in opleiding David Acosta (Mike Colter) en technisch expert Ben Shakir (Aasif Mandvi) gevallen van demonische bezetenheid en wonderen te onderzoeken. Hun taak is om te beoordelen of er een logische verklaring is of dat er iets echt bovennatuurlijks aan het werk is.



Seizoen twee van ‘Evil’ is vanaf 27 februari te bingen bij Videoland. Het eerste seizoen is al te zien bij Videoland.

Kopen Zonder Kijken België

De Vlaamse versie van het welbekende format! Woningzoekers geven de zoektocht naar een nieuwe koopwoning volledig uit handen. Presentator Kobe Ilsen gaat samen met makelaar Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans op zoek naar hun droomhuis. De kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat het voor hen is aangekocht.



‘Kopen Zonder Kijken België’ is vanaf 27 februari te bingen bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland

H3L

Klas ‘H3L’ is de nachtmerrie van elke docent. Tieners Tess, Thomas, Faiz, Ollie en Roos lachen en ruziën heel wat met elkaar af en maken de meest bizarre dingen mee. Ze krijgen te maken met drugs, seks, liefde, discriminatie, identiteit en jaloezie. Langzaam maar zeker vormt zich een hechte vriendschap. Bekijk iedere schooldag een nieuwe aflevering van deze Nederlandse dramaserie.



Het vijfde seizoen van ‘H3L’ is vanaf 16 januari elke werkdag te zien bij Videoland. De eerdere vier seizoenen zijn al te bingen bij Videoland.

De Vrienden van Amstel LIVE 2023

In 25 jaar tijd is ‘De Vrienden van Amstel LIVE’ uitgegroeid tot het grootste muziekspektakel van Nederland. Deze maand, verzorgen 28 artiesten maar liefst twintig avonden lang een bijna drieënhalf uur durende jubileumshow voor ruim 300.000 bezoekers. Dat is een record dat voorheen in handen was van Frans Bauer en Doe Maar. Nooit eerder werd een concertzaal van deze omvang zo vaak achtereen gevuld voor een evenement.



‘De Vrienden Van Amstel LIVE 2023′, het grootste muziekspektakel van Nederland, is op zaterdag 21 januari om 20.00 uur exclusief te zien bij Videoland.



Speciaal voor het vijfentwintigjarige jubileum van de concertreeks is de tweedelige Videoland Original documentaire ‘Al 25 jaar Vrienden’ gemaakt, die vanaf nu in zijn geheel te zien is bij Videoland.

Bureau Dupin

In documentaireserie ‘Bureau Dupin’ volgen we het burgerinitiatief in hun onderzoek naar de Nieuwjaarsmoord. ‘Bureau Dupin’ is het grootste en meest ambitieuze burgerinitiatief van Nederland en het is dan ook de eerste keer dat een cold case op deze manier wordt onderzocht. Normale burgers met verschillende achtergronden en expertises volgen sporen waarvan ze niet weten waar ze naartoe leiden, in de hoop de moord op Marja Nijholt op te lossen.



De vierdelige Videoland Original documentaireserie ‘Bureau Dupin’ is vanaf 27 januari in zijn geheel te zien bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Harry: The Interview

In dit exclusieve interview praat de hertog van Sussex uitgebreid met Tom Bradby, journalist en ITV News at Ten-presentator, over een reeks onderwerpen, waaronder zijn persoonlijke relaties, nooit eerder vertelde details rond de dood van zijn moeder Diana, en een vooruitblik op zijn toekomst. In het 90-minuten durende interview gaat Prins Harry vanuit Californië, waar hij nu woont, uitgebreid in over het leven binnen en buiten de koninklijke familie. In gesprek met Tom Bradby, die hij al meer dan 20 jaar kent, vertelt hij zijn persoonlijke verhaal, in zijn eigen woorden.



‘Harry: The Interview’ is nu te zien, exclusief bij Videoland.

De Verhulstjes S4

Bij de familie Verhulst lachen ze ontzettend graag, maar kunnen ze ook serieus zijn. In deze serie geven Studio-100 baas Gert Verhulst, zijn vrouw Ellen, zoon Viktor, dochter Marie en haar vriend Jef en honden Leo en Marcel een uniek inkijkje geven in hun gezinsleven – waarin doodgewone, alledaagse zaken de boventoon blijken te voeren.



Seizoen vier van ‘De Verhulstjes’ is elke zondag om 21.00 uur te zien bij Videoland. De eerdere seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

Echte Meisjes In De Jungle

Gaby, Louisa, Diva, Janice, Michella, Lena, Jill, Kelly, Esmée, Fabiola, Annebel en Channah gaan in Echte Meisjes in de Jungle het avontuur van hun leven aan. In dit programma, dat meer dan tien jaar geleden voor het laatst te zien was en nog steeds vers in het geheugen van veel mensen zit, gaan verschillende bekende Nederlandse reality-tv sterren de strijd met elkaar aan in de jungle, onder leiding van de nieuwe presentator Valerio Zeno.



Videoland Original ‘Echte Meisjes in de Jungle’ is elke maandag te zien bij Videoland.

Jamal

Voor de driedelige documentairereeks ‘Jamal’ werd kickbokser Jamal Ben Saddik gedurende de twee zwaarste jaren van zijn leven gevolgd door regisseur Duco Coops. Niet alleen op sportief vlak, maar ook in zijn privéleven moet Jamal de ene na de andere klap incasseren.



De documentairereeks ‘Jamal’ is nu in zijn geheel te zien bij Videoland.



Beeld: Stefan Ammerlaan Photography