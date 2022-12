Laatst geüpdatet op december 23, 2022 by Redactie

Wat speelt bij Videoland in januari 2023? Na meer dan tien jaar keert ‘Echte Meisjes in de Jungle‘ eindelijk terug. Annebel, Channah, Diva, Esmée, Fabiola, Gaby, Janice, Jill, Kelly, Lena, Louisa én Michella gaan het avontuur van hun leven aan in de jungle. Nog meer goed nieuws voor realityliefhebbers, want na ‘The Real Housewives of Amsterdam’ zijn ‘The Real Housewives of Dubai’ ook te zien bij Videoland. Daarnaast is ‘Big Brother’ terug met twee 24/7 livestreams naast de dagelijkse uitzendingen, zodat je geen moment mist van de bewoners. Verder zijn onder andere documentaireserie ‘Bureau Dupin’, dramaserie ‘Angela Black’, een nieuw seizoen van tienerserie ‘H3L’ en speelfilm ‘Bohemian Rhapsody’ te zien vanaf januari.

Highlights januari

Echte Meisjes in de Jungle



Gaby, Louisa, Diva, Janice, Michella, Lena, Jill, Kelly, Esmée, Fabiola, Annebel en Channah gaan het avontuur van hun leven aan. In dit programma, dat meer dan tien jaar geleden voor het laatst te zien was en nog steeds vers in het geheugen van veel mensen zit, gaan verschillende bekende Nederlandse reality-tv sterren de strijd met elkaar aan in de jungle, onder leiding van de nieuwe presentator Valerio Zeno.



Videoland Original ‘Echte Meisjes in de Jungle‘ is vanaf 9 januari wekelijks te zien bij Videoland.



Bureau Dupin



In documentaireserie ‘Bureau Dupin’ volgen we het burgerinitiatief in hun onderzoek naar de Nieuwjaarsmoord. ‘Bureau Dupin’ is het grootste en meest ambitieuze burgerinitiatief van Nederland en het is dan ook de eerste keer dat een cold case op deze manier wordt onderzocht. Normale burgers met verschillende achtergronden en expertises volgen sporen waarvan ze niet weten waar ze naartoe leiden, in de hoop de moord op Marja Nijholt op te lossen.



De vierdelige Videoland Original documentaireserie ‘Bureau Dupin’ is vanaf 27 januari in zijn geheel te zien bij Videoland



Big Brother Livestream



In ‘Big Brother’ wordt een groep wildvreemde mensen 24/7 door camera’s gevolgd in het Big Brother-huis. De bewoners worden op de proef gesteld met spellen en uitdagingen, waarop óók de kijker invloed heeft.



De twee livestreams van ‘Big Brother’ zijn vanaf 9 januari 24/7 te zien bij Videoland.



H3L S5



Klas H3L is de nachtmerrie van elke docent. Tieners Tess, Thomas, Faiz, Ollie en Roos lachen en ruziën heel wat met elkaar af en maken de meest bizarre dingen mee. Ze krijgen te maken met drugs, seks, liefde, discriminatie, identiteit en jaloezie. Langzaam maar zeker vormt zich een hechte vriendschap. Bekijk iedere schooldag een nieuwe aflevering van deze Nederlandse dramaserie.



Het vijfde seizoen van ‘H3L’ is vanaf 16 januari elke werkdag te zien bij Videoland. De eerdere vier seizoenen zijn al te bingen bij Videoland.



The Real Housewives of Dubai



Goed nieuws voor realityliefhebbers! Na New York, Orange County, Beverly Hills én natuurlijk onze eigen ‘The Real Housewives of Amsterdam’, is ook ‘The Real Housewives of Dubai’ te zien bij Videoland. De serie volgt een groep weelderige vrouwen die zakenimperia runnen in Dubai en vakkundig navigeren door een zeer exclusieve sociale scène binnen deze ultra-luxe Billionaire’s Playground midden in de woestijn. ‘The Real Housewives of Dubai’ zijn: Caroline Stanbury, Caroline Brooks, Chanel Ayan, Lesa Milan, Nina Ali en Sara Al Madani.



‘The Real Housewives of Dubai’ is vanaf 10 januari te bingen bij Videoland.



Bohemian Rhapsody



Deze speelfilm volgt het verhaal van de Britse band Queen met leadzanger Freddie Mercury. De band, die in 1970 wordt opgericht, weet al snel door te breken met diverse hits als ‘We Will Rock You’ en ‘Radio Ga Ga’. De band weet door de jaren heen een legendarische status te vergaren met als hoogtepunt het Live Aid benefietconcert in 1985.



‘Bohemian Rhapsody’ is vanaf 1 januari te zien bij Videoland.



Angela Black



Het leven van Angela Black lijkt idyllisch: ze woont in een mooi huis in een buitenwijk van Londen, werkt als vrijwilliger in het hondenasiel, en heeft twee prachtige zonen en een charismatische, hardwerkende echtgenoot, Olivier. Maar achter deze façade van charmante huiselijkheid is Angela het slachtoffer van huiselijk geweld: ze zit gevangen in een relatie waaruit ze niet kan ontsnappen. Dan wordt Angela onverwacht benaderd door Ed, een privédetective, die Oliviers donkerste geheimen prijsgeeft. Met Joanne Fregat, Samuel Adewunmi en Michiel Huisman in de hoofdrol.



Seizoen 1 van ‘Angela Black’ is vanaf 16 januari te bingen bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland

Maarten en Gijs op Dinojacht



Maarten van Rossem en Gijs Rademaker duiken in de wonderlijke en verrassende wereld van dinosauriërs! Ze gaan op een onvergetelijke roadtrip door Noord-Amerika, het walhalla voor dino-fans, met als einddoel een gezamenlijke droom: de opgraving bijwonen van een échte langnekdino in de barre woestenij van Wyoming. Tijdens hun reis laten de grootste dino-experts hun laatste ontdekkingen zien en nemen schatzoekers het duo mee de wildernis in om dino-botten te vinden en op te graven. Maarten en Gijs zijn het zelden ergens over eens en dat maakt de trip niet altijd makkelijk – en dan zijn er ook nog ratelslangen…



Videoland Original ‘Maarten en Gijs op Dinojacht’ is vanaf 21 december wekelijks te zien bij Videoland.



Mijn Vader de Hasjkoning



Tweedelige documentaireserie van Ruud Lenssen en Will Falize over de opkomst en ondergang van Jan ‘De Pinda’ Falize, die in de jaren ’80 en ’90 furore maakte als hasjhandelaar en jarenlang ongrijpbaar was voor de politie. Zoon Will was de troonopvolger en neemt ons mee in wereld van hasjhandel, rijkdom en geweld. Hij laat zien wat het opgroeien op deze wereld voor impact heeft gehad op zijn leven en zijn familie.



De tweedelige Videoland Original documentaire ‘Mijn Vader de Hasjkoning’ is vanaf 23 december in zijn geheel te zien bij Videoland.



The Good Doctor S6



Een jonge chirurg met autisme en het Savantsyndroom, Shaun Murphy, verhuist van een klein plaatsje in de Verenigde Staten om te gaan werken in het prestigieuze San Jose St. Bonaventure Hospital. Binnen het ziekenhuis ontstaat de vraag: kan een persoon, die niet de eigenschappen heeft om zich in te leven in andere mensen, wel levens redden? Aaron Glassman, de directeur van het ziekenhuis, probeert zijn collega’s ervan te overtuigen dat ze Shaun aan moeten nemen. Shaun gebruikt zijn indrukwekkende medische vaardigheden om levens te redden en zijn sceptische collega’s uit te dagen.



Het zesde seizoen van ‘The Good Doctor‘ is vanaf 19 december wekelijks te zien bij Videoland. De eerdere vijf seizoenen zijn al te bingen bij Videoland.



Martin H.



Deze driedelige documentaire vertelt Het unieke verhaal van een ambitieuze agent die afgleed in corruptie en de boeken in ging als de moordenaar van Europa’s grootste drugsbaron.



De driedelige Videoland Original documentaire ‘Martin H.’ is vanaf 27 december in zijn geheel te zien bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Prince Charming



Een groep single mannen probeert vanaf het Griekse eiland Kreta het hart te veroveren van een charmante vrijgezel. De Prince Charming van dit seizoen is de 30-jarige acteur, zanger en danser Diego. Eén voor één vallen de mannen af in deze zoektocht naar liefde. Lukt het Prince Charming om zijn droomman te vinden?



Het derde seizoen van ‘Prince Charming’ is vanaf vandaag elke donderdag te zien bij Videoland.



The Real Housewives of Amsterdam



Het succesvolle en internationaal bekende ‘Real Housewives’ format is ook naar Amsterdam gekomen! Videoland volgt zeven succesvolle vrouwen uit de high society van onze hoofdstad, die niet alleen mét, maar ook óver elkaar praten – wat soms voor verhitte discussies zorgt. ‘The Real Housewives of Amsterdam‘ zijn: Cherry-Ann Person, Djamila Celina, Hella Huizinga, Kimmylien Nguyen, Maria Tailor, Sheila Bergeik en Susanna Klibansky.



‘The Real Housewives of Amsterdam’ is elke donderdag te zien’ bij Videoland



Sleepers



Deze dramaserie vertelt het snoeiharde, fictieve verhaal van corrupte agent Martin (Robert de Hoog) die manoeuvreert tussen de onderwereld van Utrecht en de bovenwereld van de recherche. Terwijl zijn beste vriend Willem (Teun Kuilboer) en nieuwkomer Dwight (Julmar Simons a.k.a. Rapper Adje) Martin steeds meer naar de onderwereld trekken, moet Martin een masker ophouden bij zijn vrouw Noura Oudkerk (Maryam Hassouni) die zelf een vakkundige rechercheur is bij interne zaken van de Utrechtse politie. ‘Sleepers’ is geïnspireerd op het gerucht dat criminele organisaties jonge mensen naar de politieschool stuurden, om zo bij de politie te infiltreren. Deze jonge infiltranten worden ‘sleepers’ genoemd. Martin Oudkerk is één van hen.



De Videoland Original dramaserie ‘Sleepers’ is nu te bingen bij Videoland.

