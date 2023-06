Laatst geüpdatet op juni 28, 2023 by Redactie

Wat speelt bij Videoland in juli 2023? Bereid je voor op een zomer vol liefde, nostalgische hoogtepunten, meeslepende verhalen en onversneden reality-tv. Zo maak je in juni kennis met de man achter de muziek in de nieuwe documentaire ‘Tino: Laat Me Leven’. Ook keert het succesvolle datingprogramma ‘B&B Vol Liefde’ terug met een derde seizoen. Op de meest idyllische plekken door heel Europa volgen we de zoektocht van de B&B-eigenaren naar de ware liefde. Daarnaast bundelen Michella Kox en Louisa Janssen, bekend van onder andere ‘Echte Meisjes in de Jungle’, hun krachten voor een gloednieuw Videoland-programma: ‘Michella en Louisa Werken Mee’. Ook onze jongste kijkers hoeven zich niet te vervelen in deze zomermaand met het zesde seizoen van ‘Juf Roos’ en de iconische serie ‘Tik Tak’. En dat is nog niet alles! Maak je klaar voor de reünie van de populaire jeugdserie ‘ZOOP’ met ‘ZOOP: De Reünie’.

Highlights juli

Tino: Laat Me Leven

Ruim een jaar heeft Tino Martin zich laten volgen en heeft hij samen met de makers van de documentaire een zo goed en eerlijk mogelijk beeld van zijn leven proberen te geven. Tino Martin: “In deze documentaire neem ik jullie overal mee naartoe, naar mijn optredens, de theatertour, de Ziggo Dome concerten en privé; van een verjaardag tot aan kerstavond met mijn familie. Alles komt voorbij, hoogte- maar ook dieptepunten. Voor mij had het maken van deze documentaire maar één voorwaarde en dat is dat alles eerlijk en oprecht moet zijn. Mocht je mij beter willen leren kennen dan zou dat via deze Videoland documentaire moeten lukken.”



De Videoland Orginal documentaire ‘Tino: Laat Me Leven’ is vanaf zaterdag 8 juli exclusief te streamen bij Videoland.

Tik Tak

Tik Tak kwam in 1981 voor het eerst op tv en maakt sinds toen deel uit van het collectief geheugen. De reeks weet meerdere generaties peuters en kleuters te boeien met vertrouwde elementen zoals de schaapjes en het schaduwmannetje. Ook de nieuwe reeks brengt vrolijke figuren, felle kleuren en iconische muziek voor het hele gezin.



‘Tik Tak’ is vanaf 8 juli te streamen bij Videoland.

B&B Vol Liefde

Het derde seizoen van zomerhit ‘B&B Vol Liefde’ is in aantocht. Acht vrijgezelle B&B eigenaren wagen het erop en gaan deze zomer op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? Op de meest idyllische plekken door heel Europa volgen we de zoektocht van de B&B-eigenaren naar de ware liefde. Mooie, romantische, grappige, maar soms ook ongemakkelijke situaties passeren de revue. Maak je op voor een zomer rijk gevuld met liefde en romantiek op de meest sprookjesachtige locaties.



‘B&B Vol Liefde’ is vanaf maandag 10 juli te zien bij RTL 4 en vanaf dan een week vooruit te streamen bij Videoland.



De special ‘B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?’, waarin deelnemers uit de twee afgelopen seizoenen centraal staan, is vanaf vrijdag 7 juli te zien bij Videoland.

ZOOP: De Reünie

Taffie, Mike, Bionda, Bastiaan, Elise, Sira, Moes en Alwin. Namen van personages die de harten van ZOOP-fans na al die jaren nog steeds sneller doen laten kloppen. Twintig jaar geleden begonnen acht piepjonge en onervaren acteurs zonder verwachtingen aan het avontuur van de uiteindelijk immens populaire jeugdserie ‘ZOOP’. Na drie seizoenen, 325 afleveringen en drie speelfilms stopte het avontuur. Als de Rangers in 2007 de winterse dierentuin verlaten om vlinders te redden in Zuid-Amerika, is dat de allerlaatste keer dat ze ooit samen in de dierentuin zijn geweest. Tot nu. Nog één keer keert de originele cast terug naar de plek waar het allemaal begon: Ouwehands Dierenpark in Rhenen.



De Videoland Original ‘ZOOP: De Reünie‘ is vanaf 15 juli te streamen bij Videoland.

Michella en Louisa Werken Mee

Michella Kox en Louisa Janssen, o.a. bekend van ‘Echte Meisjes In de Jungle’, gaan na het enorme succes van dit programma samen verder in een nieuw Videoland programma: ‘Michella en Louisa Werken Mee’. In het nieuwe programma gaan de realitysterren aan de slag in de meest uiteenlopende beroepen waarbij het vinden van geschikt personeel een grote uitdaging is.



De Videoland Original ‘Michella en Louisa Werken Mee’ is vanaf 17 juli wekelijks te streamen bij Videoland.

MTV’s Celebrity Ex On The Beach

Acht vrijgezelle sterren uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan op weg naar een zomer vol liefde, met een aantal onwelkome verrassingen. Ze leven in de genade van de Tablet of Terror en gaan naar het strand des onheils. Wat gebeurt er als acht bloedhete jongens en meisjes in het paradijs aankomen voor een droomvakantie van zon, zee, seks en gezelligheid?



‘MTV’s Celebrity Ex On The Beach’ is vanaf 18 juli te streamen bij Videoland.

Juf Roos S6

De vrolijke Juf Roos, ook in de tv-serie gespeeld door Melissa Drost, woont in een kleurrijke molen waar ze het liefst de hele dag zingt. Elke aflevering bevat dan ook een echt Hollands kinderliedje dat ouders nog kennen uit hun eigen kindertijd en kinderen dagelijks thuis of op het kinderdagverblijf zingen.



‘Juf Roos S6’ is vanaf 19 juli te streamen bij Videoland. De vijf eerdere seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland

Guus Meeuwis met ‘Groots Met Een Zachte G’

Op vrijdag 16 juni, zaterdag 17 en zondag 18 juni staat Guus Meeuwis weer met zijn stadionconcerten ‘Groots Met Een Zachte G’ in het Philips Stadion in Eindhoven! Samen met de 35.000 bezoekers per concert zal hij het stadion als vanouds op zijn grondvesten laten schudden.

Guus Meeuwis: “De ‘Groots Met Een Zachte G’-concerten zijn voor mij het hoogtepunt van het jaar. Het Philips Stadion tot de nok toe gevuld met lachende, dansende en zingende mensen! Ik ben trots deze mooie traditie ook dit jaar bij Videoland een vervolg te kunnen geven.”



Guus Meeuwis met ‘Groots Met Een Zachte G’ is op vrijdag 16 juni exclusief te streamen bij Videoland.

BELLATOR MMA 297

Live vanuit Wintrust, Chicago staan Vadim Nemkov en Yoel Romero tegenover elkaar in de kooi voor het titelgevecht van BELLATOR 297. Patricio ‘Pitbull’ en Sergio Pettis vechten voor het bantam goud van BELLATOR. De Nederlandse atleet Pieter Buist maakt tijdens dit event zijn langverwachte BELLATOR MMA debuut. Hij neemt het op tegen Gadzhi Rabadanov. Videoland is de exclusieve thuisbasis voor BELLATOR MMA. De fights zijn ook terug te kijken op het platform.



‘BELLATOR MMA 297’ is op 16 juni live te streamen bij Videoland.

GLORY COLLISION 5

In het eerste wereldtitelgevecht van deze avond, zet de regerend kampioen in het weltergewicht: Endy Semeleer (34-1, 17 KO) zijn titel op het spel tegen Jay Overmeer (29-4, 15 KO). In het Main Event van de avond vechten de Kroaat Antonio Plazibat (22-4, 16 KO) en onze landgenoot Tariq ‘Cookie’ Osaro (24-2-1, 12 KO) om de interim wereldtitel in het zwaargewicht. Op dezelfde avond zal Donovan Wisse (18-1, 10 KO), de beste middengewicht vechter ter wereld op dit moment, zijn GLORY-titel op het spel zetten tegen de explosieve Serkan Ozcaglayan (45-7, 36 KO). Ook aangekondigd voor GLORY COLLISION 5, Mohamed Amine (26-9-0, 16 KO) vs. Tarik ‘The Tank’ Khbabez (48-10-1, 27 KO).



‘GLORY COLLISION 5’ is op 17 juni live te streamen bij Videoland met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten. Jay-Jay Boske is ringside reporter.

De Jacht Op De Jaguar: Een Film Van Humberto Tan

Humberto Tan ontdekt in ‘De Jacht op de Jaguar’ zowel de schoonheid van de Surinaamse jungle, als haar schaduwzijde: illegale wildlife handel. Een samenhang die hij symboliseert met een zoektocht naar de koning van het bos: de jaguar – wiens voortbestaan in gevaar is door deze handel. Want zonder koning van het bos verdwijnt de balans en dus ook het bos… Lukt het Humberto om niet alleen de jaguar, maar ook diegenen die op haar jagen op te sporen? Humberto wil de jaguar met eigen ogen zien en haar op het perfecte plaatje vastleggen.



De Videoland Original ‘De Jacht op de Jaguar: Een Film van Humberto Tan’ is vanaf 21 juni te streamen bij Videoland.

BLØF live op ‘Concert at SEA’

Concert at SEA op de Brouwersdam in Zeeland staat in de Top 5 van de grootste festivals van Nederland. Het is tevens het hoogtepunt in het jaar van de band BLØF, die het festival dit jaar voor de zestiende keer organiseert. Behalve de programmering is de unieke locatie met uitzicht op de Noordzee, het strand en de gezellige sfeer voor veel mensen reden een weekend naar Zeeland te komen. Paskal Jakobsen namens BLØF: “Concert at SEA is voor ons het mooiste weekend van het jaar. Wat mooi dat mensen dit jaar ons concert live via Videoland kunnen mee beleven vanuit hun huiskamer op zaterdag 24 juni. We kijken er erg naar uit!”



BLØF live op ‘Concert at SEA’ is op zaterdag 24 juni exclusief te streamen bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Mocro Maffia S5

Na de release van de film ‘Mocro Maffia: Tatta’, waarin eindelijk duidelijk werd wat het personage Tatta al die tijd gedaan heeft en wat hem en onder anderen Tonnano te wachten staat in het komende seizoen, verschijnt dit langverwachte vijfde seizoen van ‘Mocro Maffia’ vanaf 2 juni bij Videoland. Het nieuwe seizoen van de fictieve serie, dat heftiger en harder wordt dan ooit, is wekelijks te zien en bestaat uit zeven afleveringen.



De Videoland Original ‘Mocro Maffia S5’ is elke vrijdag te streamen bij Videoland.

Beau en Michiel in Amerika

Michiel Vos en Beau van Erven Dorens go way back. De twee vrienden kennen elkaar al sinds hun studententijd. Waar Michiel Beau vaak bezoekt om aan te schuiven in zijn talkshow, worden de rollen nu omgedraaid. Beau gaat op bezoek bij Michiel in zijn woonplaats New York City en samen gaan ze op reis door Amerika. Het Amerika na de COVID-pandemie en na Trump; het Amerika van enorme verschillen tussen arm en rijk, immigratieproblemen en politieke verdeeldheid. Maar ook het land van Hollywood, glamour, sportfanatisme en prachtige natuur. Wat is de staat van het land anno 2023? Is Amerika nog het gidsland dat het altijd leek te zijn?



De driedelige Videoland Original docuserie ‘Beau en Michiel in Amerika‘ is nu in zijn geheel te streamen bij Videoland.

De laatste aflevering van Temptation Island: Love or Leave

Is hij/zij de ware? Of is er toch iemand die beter bij mij past? is de grote vraag in ‘Temptation Island: Love or Leave’. Ook dit seizoen geven de koppels elkaar weer de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als ‘single’ het avontuur aan. Geen verleiders, maar singles op zoek naar een serieuze relatie. Tijdens de dates krijgen de singles en de partners de kans om een diepere connectie aan te gaan. Ze hebben als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden voor hun partner.



De laatste aflevering van ‘Temptation Island: Love or Leave’ is nu te streamen bij Videoland.