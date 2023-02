Laatst geüpdatet op februari 22, 2023 by Redactie

Wat speelt bij Videoland in maart 2023? Valentijnsdag is net voorbij en het voorjaar hangt in de lucht: tijd voor de liefde, ook bij Videoland! Zo staat het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’ voor de deur, waarin de koppels elkaar weer de vrijheid geven om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. Nog niet genoeg van love reality? Dan geniet je in maart ook van een nieuw seizoen van MAFS USA. Verder komt het vierde seizoen van ‘ De Jacht op de Mocro Maffia’ eraan en verschijnt het allerlaatste seizoen van de thrillerserie ‘The Blacklist’. Voor de sportliefhebbers staan er livestreams als ‘GLORY 84: Tyjani Beztati vs. Petch’ en alle ‘UEFA Champions League’ wedstrijden op de agenda. De bingewatchers onder ons hoeven zich in maart ook niet te vervelen. De nieuwe dramaserie ‘Hockeyvaders’ gaat van start, waarin Walid Benmbarek, Tijn Docter en Remko Vrijdag de hoofdrollen spelen. Waar de hockeyvaders zich jaren geleden dachten te hebben neergelegd bij wie ze waren, willen ze nu nog één keer vlammen, voor het te laat is… Bekijk hieronder de Videoland-highlights van maart.

Highlights maart

The Blacklist S10

‘The Blacklist’ draait al negen seizoenen lang om Raymond ‘Red’ Reddington, één van de meest gezochte misdadigers van de VS. In de finale van seizoen negen zagen we hoe de onderzoeken naar de moord op Liz en de moord op de buurman van Cooper in elkaar overlopen en uitkomen bij één en dezelfde gemeenschappelijke vijand: Marvin. Terwijl Marvin wordt opgesloten achter de tralies, helpt hij voormalig zwartrijder Wujing ontsnappen en geeft hem ‘The Blacklist’. Hiermee wordt het plot voor seizoen tien geschetst: hoe zal het verdergaan met ‘The Blacklist’?



Het tiende seizoen van ‘The Blacklist’ is vanaf 6 maart wekelijks te zien, exclusief bij Videoland.

Married At First Sight USA S16

Terwijl het Nederlandse seizoen van Married At First Sight nog in volle gang is, staat het zestiende seizoen van ‘Married At First Sight USA’ alweer voor de deur. De singles worden door experts met elkaar gematcht. De deelnemers zien elkaar voor het eerst bij het altaar op hun bruiloft. Na het jawoord en de daaropvolgende huwelijksreis start voor de pasgetrouwde stellen het alledaagse leven. Na zes weken huwelijk moeten ze een beslissing nemen: blijven ze getrouwd of gaan ze scheiden?



Het zestiende seizoen van ‘Married At First Sight USA’ start vanaf 7 maart met een dubbele aflevering en is elke dinsdag te zien bij Videoland.



Het huidige, Nederlandse seizoen van ‘Married at First Sight’ is wekelijks vooruit te kijken bij Videoland.

De Jacht op de Mocro Maffia

John van den Heuvel keert terug met een nieuw seizoen van zijn docuserie. Hij komt met nieuwe feiten en inzichten, spreekt onder anderen met een nieuwe kroongetuige en komt met nog niet eerder vertelde verhalen over de kopstukken van de Mocro Maffia. Ook brengt John onder meer aan het licht wat de connectie is tussen de Poolse moordcommandoleider Krystian M. en een aantal getrouwen – waaronder familieleden –van Taghi. De verklaringen van ‘getuige 5089′ schetsen een verontrustend beeld. Het vierde seizoen is helaas actueler dan ooit.



‘De Jacht op de Mocro-Maffia’ is vanaf 8 maart wekelijks te zien bij Videoland.

Holland Zingt Hazes

Het is de elfde keer dat ‘Holland Zingt Hazes‘ in de Ziggo Dome Amsterdam wordt georganiseerd. In 2013 was het de eerste keer dat het meezingfeest werd gehouden. De jaarlijks terugkerende concertreeks is de plek waar jong en oud kan genieten van de hits van André Hazes, gezongen door de beste artiesten. Met natuurlijk de langverwachte terugkeer van André Hazes. Maar ook OG3NE, Kris Kross Amsterdam, Karsu, Jeroen van der Boom, Waylon, Gerard Joling, Jamai, Samantha Steenwijk en John de Bever beklimmen dit jaar het grote podium van de Ziggo Dome. Alle grote Hazes-hits, geweldige artiesten en 15.000 bezoekers die elke avond genieten… Kortom: één groot feest!



Nederlands grootste meezingconcert ‘Holland Zingt Hazes 2023’ is op 10 maart om 20.00 uur live te zien, exclusief bij Videoland.

GLORY 84: Tyjani Beztati vs. Petch

Het is Champ tegen Champ in het Topsportcentrum in Rotterdam. De Nederlands-Marokkaanse Glory-kampioen in het lichtgewicht: Tyjani Beztati verdedigt zijn titel tegen Petch, de kampioen in een gewichtsklasse lager: het vedergewicht. Al twee keer slaagde Beztati erin zijn lightweightbelt te verdedigen. Lukt het hem opnieuw? Of slaagt de Thai erin een tweede kampioensgordel te bemachtigen? Alleen kickbokslegende Alex Pereira slaagde daar ooit eerder in.



‘GLORY 84’ met o.a. Tyjani Beztati vs. Petch is op zaterdag 11 maart vanaf 19.30 uur live te zien bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Malvin Manhoef als analisten. Jay-Jay Boske is ringside reporter.

UEFA Champions League livestreams

Niet alleen de liefhebbers van vechtsport kunnen terecht bij Videoland, ook de voetballiefhebbers kunnen hun hart ophalen bij Videoland voor live-verslag van de ‘UEFA Champions League’ wedstrijden. De UEFA Champions League is het belangrijkste internationale voetbaltoernooi voor clubs in en rond Europa. Zit jij op het puntje van je stoel voor Bayern München tegen Paris Saint-Germain? En volg je de spannende match waarin Real Madrid het zal opnemen tegen Liverpool?



De ‘UEFA Champions League’ wedstrijden zijn op 8 en 15 maart live te volgen bij Videoland.

Hockeyvaders

Terwijl drie hockeyvaders (gespeeld door Walid Benmbarek, Tijn Docter en Remko Vrijdag) zich al jaren geleden dachten te hebben neergelegd bij wie ze waren, willen ze nu nog één keer vlammen, voor het te laat is. Het naderende 100-jarig bestaan van hun geliefde hockeyclub Laurentius lijkt daarvoor de pérfecte gelegenheid. De mannen bundelen hun krachten om dit jubileum onvergetelijk te kunnen maken. Dit eindigt in een complete puinhoop, met grote gevolgen zowel voor henzelf, hun carrières, hun families en de club. Het is je invechten of terugvechten. ‘Tel ik nog mee?’ versus ‘Tel ik al mee?’.



De Videoland Orginal dramaserie ‘Hockeyvaders’ is vanaf 17 maart te bingen bij Videoland.

Het Beste voor Kees

In aanloop naar de release van de nieuwe documentaire ‘Kees Vliegt Uit’, is ‘Het Beste Voor Kees’ deze maand te zien op Videoland. Deze film uit 2014 gaat over Kees Momma (1965). Kees is autistisch en woont nog bij zijn ouders, waar hij in de tuin een eigen chalet heeft. Zijn ouders zorgen dag en nacht voor hem, maar worden zo langzamerhand ook een dagje ouder. Ooit komt het moment dat zij niet voor hem kunnen zorgen. Hoe ziet de toekomst eruit voor Kees?



‘Het Beste voor Kees’ is vanaf 26 maart te zien bij Videoland.



De releasedatum van Videoland Original documentaire ‘Kees Vliegt Uit’ wordt op een later moment bekend gemaakt.

Luizenmoeder – De Film

Na het wegvallen van directeur Anton proberen Ank en haar collega’s de school weer op de rails te krijgen. Aangezien er niet gelijk vervanging is, probeert Juf Ank de boel zelf weer op de rit te krijgen. Zoals gewoonlijk gaat dat niet zonder slag of stoot. De coronacrisis heeft alles op scherp gezet, waardoor de ouders nog veeleisender zijn dan voorheen. Er staat een groot themafeest op de planning en een nieuw interim-directeur geeft wat lucht. Al is het de vraag of deze directeur wel het beste met de leerlingen voor heeft.



‘Luizenmoeder- De Film’ is vanaf 28 maart te zien bij Videoland.

Temptation Island: Love or Leave S4

Is hij/zij de ware? Of is er toch iemand die beter bij mij past? is de grote vraag in ‘Temptation Island: Love or Leave’. Ook dit seizoen geven de koppels elkaar weer de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als ‘single’ het avontuur aan. Geen verleiders, maar singles op zoek naar een serieuze relatie. Tijdens de dates krijgen de singles en de partners de kans om een diepere connectie aan te gaan. Ze hebben als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden voor hun partner.



‘Temptation Island: Love or Leave’ is vanaf 30 maart wekelijks te zien bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland

Incognito

Deze Videoland Original dramaserie draait om twee personages die allebei een rol spelen: undercover-agent Felix (Dragan Bakema) doet dat om de waarheid te ontdekken, zijn object van onderzoek Lize (Melody Klaver) juist om diezelfde waarheid koste wat het kost verborgen te houden. Felix infiltreert in het leven van Lize en vanaf dat moment wordt er voortdurend gespeeld met de vraag: wat is echt en wat niet? Felix’ zoektocht naar de waarheid mondt uit in een bloedstollende strijd op leven en dood, waarbij Felix steeds meer wordt geteisterd door demonen uit zijn verleden.



De Videoland Original dramaserie ‘Incognito’ is vanaf 17 februari te bingen bij Videoland.

Prins Bernhard

Prins Bernhard. Voor velen was hij een charmante rokkenjager met de witte anjer in het knoopsgat, die toch vooral zijn positie misbruikte en daarmee herhaaldelijk de koninklijke familie in verlegenheid bracht. Maar wie was Prins Bernhard nou eigenlijk echt? Regisseur en Gouden Kalf winnaar Joost van Ginkel werpt met de eerste Videoland royalty documentaire nieuw licht op het ‘fenomeen Bernhard’. Met uniek en nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit onder andere Bernhards privécollectie. Vriend en vijand komen in het drieluik aan het woord en doen opvallende en persoonlijke uitspraken over het turbulente leven van de prins.



De Videoland Original documentaire ‘Prins Bernhard’ is vanaf 24 februari in zijn geheel te zien bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Bureau Dupin

Deze documentaireserie volgt het burgerinitiatief in hun onderzoek naar de Nieuwjaarsmoord. ‘Bureau Dupin’ is het grootste en meest ambitieuze burgerinitiatief van Nederland en het is dan ook de eerste keer dat een cold case op deze manier wordt onderzocht. Normale burgers met verschillende achtergronden en expertises volgen sporen waarvan ze niet weten waar ze naartoe leiden, in de hoop de moord op Marja Nijholt op te lossen. Binnen minder dan anderhalve week na release waren er 2.000 nieuwe aanmeldingen en binnen een paar dagen hebben zich belangrijke getuigen gemeld die Marja Nijholt in de laatste uren voor haar dood nog hebben gezien.



De vierdelige Videoland Original documentaireserie ‘Bureau Dupin’ is nu in zijn geheel te zien bij Videoland.

De Bachelorette

Model en influencer Sylvia Geersen gaat opzoek naar ware liefde in De Bachelorette. Sylvia is, na een tumultueus liefdesleven, klaar voor haar nieuwe, grote liefde die ze hoopt te vinden via het succesvolle datingsprogramma. Op een droomlocatie in het buitenland gaat zij een groep charmante en zelfstandige vrijgezelle mannen leren kennen. Via de iconische ‘rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Wie blijft over en verovert het hart van Sylvia?



‘De Bachelorette’ is elke donderdag te zien bij Videoland.

The Good Doctor S6

Een jonge chirurg met autisme en het Savantsyndroom, Shaun Murphy, verhuist van een klein plaatsje in de Verenigde Staten om te gaan werken in het prestigieuze San Jose St. Bonaventure Hospital. Binnen het ziekenhuis ontstaat de vraag: kan een persoon, die niet de eigenschappen heeft om zich in te leven in andere mensen, wel levens redden? Aaron Glassman, de directeur van het ziekenhuis, probeert zijn collega’s ervan te overtuigen dat ze Shaun aan moeten nemen. Shaun gebruikt zijn indrukwekkende medische vaardigheden om levens te redden en zijn sceptische collega’s uit te dagen.



Het zesde seizoen van ‘The Good Doctor’ is elke maandag te zien bij Videoland. De eerder vijf seizoenen zijn al te bingen bij Videoland.