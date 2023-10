Wat staat er in de polisvoorwaarden van een woonverzekering?

Laatst geüpdatet op oktober 4, 2023 by Redactie

Wil je jouw woning verzekeren, maar kom je maar niet door de polisvoorwaarden heen? Het is een document waar je vaak veel juridische termen in tegenkomt. Hierdoor zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Terwijl het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. De voorwaarden zijn speciaal bedoeld voor het kennen van jouw rechten en plichten en wat er allemaal in de verzekering meegenomen is. Reden genoeg om toch de tijd te nemen om het document te leren kennen. Maar wat staat er dan precies in?

De inhoud van jouw verzekering uitgelegd

Als eerste staat er in de polisvoorwaarden wat een woonverzekering precies inhoudt. Het is een kunnen komen door brand, overstroming of diefstal. In veel gevallen is zelfs de schade aan anderen die veroorzaakt is door jou of jouw gezin meegenomen in de dekking. De voorwaarden van je woonverzekering zijn als een soort handleiding die je vertelt wat wel en niet gedekt is, en wat je moet doen in geval van een claim. Je ziet daarom ook als eerste wat de dekking precies is en welke onderdelen je vergoed kan krijgen indien er een schade opgetreden heeft. De dekking is in feite wat je hebt gekozen om jouw woning of eigendommen te beschermen. Hiervoor betaal je een maandelijkse premie. Afhankelijk van de verzekering kan je maandelijks of jaarlijks betalen.

De uitsluitingen in de voorwaarden opgenomen

De premie kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie van je huis, de waarde van je eigendommen en het type dekking dat je hebt gekozen. Zorg ervoor dat je deze premie begrijpt en dat het past binnen je budget. Hoe je dit bedrag betaalt en wat er gebeurt als de betaling niet doorkomt, staat allemaal in de polisvoorwaarden vernoemd die je doorgenomen hebt. Bij een inboedelverzekering Univé kan het ook zijn dat bepaalde onderdelen niet meegenomen worden in de dekking. Dit zijn de uitsluitingen. Het zijn situaties of omstandigheden waarin de verzekeraar niet zal uitbetalen. De meest voorkomende uitsluitingen zijn de schades door oorlog, aardbevingen en slecht onderhoud. Het is van groot belang dat je op de hoogte bent van deze uitsluitingen, zodat je weet waar je niet voor gedekt bent. Je staat hierdoor ook niet meer voor verrassingen op het moment dat je een schadeclaim indient en de verzekeraar jou geen vergoeding uitbetaalt.

Jouw eigen verantwoordelijkheid vermeld

Jouw eigen verantwoordelijkheden zijn ook in de polisvoorwaarden opgenomen. Bij zowel een inboedelverzekering als een opstalverzekering kan het zijn dat je jouw huis goed moet onderhouden om de dekking te behouden. Ook moet je een inbraak melden binnen een bepaald termijn. Door deze verplichtingen op te volgen, zal het geen invloed hebben op de dekking. En uiteraard moet je dan wel goed doornemen hoe je een claim in kan dienen als er schade aan jouw woning is. Het kan namelijk grote gevolgen hebben als je de claim niet naar behoren indient of er niet op tijd bij bent.