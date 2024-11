Laatst geüpdatet op november 28, 2024 by Redactie

Wat stond er op het menu in 2024? Van de absolute klassiekers zoals de pizza margherita en kapsalon, tot crispy chicken pops en chicken torikatsu. Het Thuisbezorgd.nl jaaroverzicht mag met recht een weerspiegeling genoemd worden van de smaak van Nederland. Thuisbezorgd.nl deelt daarom haar jaarlijkse overzicht met de populairste, ongewone, en opvallendste bestellingen in Nederland. De geanonimiseerde data van de bestellingen van zes miljoen mensen bij meer dan 14.000 aangesloten restaurants geven een indruk van wat er in 2024 op het menu stond in Nederland. Verrassende uitkomsten zoals onze onweerstaanbare trek in Koreaans, maar ook de populariteit van ontbijtjes aan huis en de bezorging van nachtelijke traktaties, komen terug in dit jaaroverzicht.

DIT VALT HET MEEST OP UIT DE BESTELLINGEN VAN 2024 BIJ THUISBEZORGD.NL

Neusje van de zalm: De duurste bestelling van het jaar was een sushibestelling ter waarde van €1.571. Gewoon op een dinsdag.



Nederlands bestelkampioen: De absolute bestelkoning(in) van Nederland komt dit jaar uit Amsterdam. Deze persoon heeft maar liefst 844 bestellingen geplaatst, waaronder 200 broodjes bloedworst.



(Hey) big spender: De hoogste fooi in Nederland was dit jaar maar liefst €50. Alleen in Duitsland, België en Zwitserland geven ze regelmatig een fooi van €50 of meer.



Sjiek is miech dat: In Maastricht worden de meeste ontbijtjes besteld. Met als favoriete start van de dag: de Acaï Bowl.



Even tussendoor: Het worstenbroodje was dit jaar een van de favoriete tussendoortjes van Nederland. Dus óók buiten Brabant.



Speciaal nieuwjaar: Het blijft de favoriete snack om het nieuwe jaar in te luiden, nog steeds de ultieme cult-favoriet: de frikandel en frikandel speciaal.



Nachtbrakers: Hoewel ze in Amsterdam en Den Haag ook dol zijn op een late-night snack, worden de meeste bestellingen in de nacht geplaatst in Rotterdam.



Kip met een twist: Kipgerechten worden alsmaar populairder. Maar dan wel met een twist. Dit jaar waren de drie gerechten die het snelst groeien in populariteit de crispy chicken pops, chicken torikatsu en nachos met gegrilde kip.



Even opladen: Niet alleen eten bestellen was populair; ook huishoudelijke producten zoals batterijen, rijst- en waterkokers stonden op het bezorgmenu.

WAT BESTELDEN WE IN 2024 BIJ THUISBEZORGD.NL

De meest bestelde gerechten:

Pizza margherita

Kapsalon döner

Cheeseburger

De meest populaire keukens:

Italiaans

Japans

Nederlands

De meest bestelde boodschappen:

Saucijzenbroodje

Fairtrade bananen

Gevulde koek

Top drie opkomende gerechten:

Crispy chicken pops

Chicken torikatsu

Nachos met gegrilde kip

Top drie opkomende keukens:

Koreaans

Mexicaans

Midden-Oosters

Top drie huishoudelijke producten

Batterijen

Rijstkoker

Waterkoker

12 PROVINCIES, 12 SMAKEN

Dit zijn de top drie opkomende gerechten per provincie in Nederland.

Drenthe:

California roll

Poké bowl

Pita Gyros

Meest bestelde drankje: Milkshake



Flevoland:

Quesadilla gegrilde kip

Crispy chicken burger

Crispy ovenfriet

Meest bestelde drankje: Mango lassi



Friesland:

Pizza Salami

Poké bowl kip

Turkse pizza kipdöner

Meest bestelde drankje: Ayran



Gelderland:

Hete kip pizza

Poké bowl ebi fry

Poké bowl kip

Meest bestelde drankje: Frisdrank



Groningen:

Baguette warme beenham

Chow mian kip

Baguette biefstuk

Meest bestelde drankje: Vers sinaasappelsap



Limburg:

Chicken strippers

Pizza roll

Bbq pizza

Meest bestelde drankje: Vers sinaasappelsap



Noord-Brabant:

Pizza hete kip

Chicken strippers

Chicken wings

Meest bestelde drankje: Iced coffee



Noord-Holland:

Crispy chicken tenders

Taco’s

Chicken strippers

Meest bestelde drankje: Frisdrank



Overijssel:

Cheeseburger

Poké bowl chicken

Dürum döner kebab

Meest bestelde drankje: Smoothie



Utrecht:

Pizza hete kip

Chicken strippers

Poké bowl

Meest bestelde drankje: Iced coffee



Zeeland:

Kapsalon döner

Pizza pepperoni

Dürum döner kebab

Meest bestelde drankje: Ayran



Zuid-Holland:

Chicken torikatsu

Sushi

Chicken strippers

Meest bestelde drankje: Frisdrank