Wat streamt Videoland in juni 2025?

Videoland introduceert in juni 2025 een nieuwe lijst vol series, programma’s en films! We kunnen weer genieten van hilarische momenten in het Gooi met de ‘Echte Gooische Moeders’. Kees Momma slaat nu echt zijn vleugels uit en verlaat zijn ouderlijk huis in de documentaire ‘Kees vliegt écht uit’. Daarnaast gaat de grootste jacht ooit van start in het tweede seizoen van ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’. De bubbels staan koud, de glitterjurken zijn uit de kast gehaald en de hakken scherper dan ooit, want de dames van ‘The Real Housewives van het Zuiden’ komen bij elkaar voor de reünie. Bekijk hieronder de Videoland-highlights van juni.

The Beach

1 juni



In een goedkoop hotelletje in Bangkok maakt de Amerikaanse rugzaktoerist Richard kennis met Daffy, een dertiger die getekend is door jarenlang druggebruik. Hij beweert dat hij het paradijs op aarde heeft ontdekt. Het is het perfecte strand, ingesloten door steile kliffen en onbereikbaar voor de gewone toeristen. Het is voor hen zelfs verboden terrein. Richard is meteen geïntrigeerd. Hij heeft immers de VS verlaten voor een zoektocht naar de ultieme schoonheid, spanning én gevaar. Diezelfde nacht pleegt Daffy zelfmoord. Als afscheidsgeschenk laat hij Richard een kaart na met de beschrijving naar “The Beach”. Samen met het Franse koppel Françoise en Etienne gaat Richard het ultieme avontuur aan. Tijdens hun tocht moeten ze alle drie hun grenzen verleggen en het grote gevaar trotseren.

Maid in Manhattan

1 juni



Een vrouw begint een baan als kamermeisje in een luxe hotel. Ze wordt verliefd op een beoogde opvolger van een politieke familie. Hij denkt met een vrouw uit hoge kringen te maken te hebben, waardoor ze al snel inzicht krijgt in het leven van een man die ze normaal gesproken alleen van een afstand beoordeeld zou hebben.

Echte Gooische Moeders S5

2 juni



De vijf Echte Gooische Moeders zijn terug! Het nieuwe seizoen zit weer vol met hilarische momenten rondom het moederschap, glamour en Gooische gezelligheid. Zo is Leslie druk bezig met de voorbereidingen van haar Spaanse bruiloft, duiken Bo én Pauline wéér de kraamtijd in met de komst van hun puppy’s, is Kim bezig met een zoektocht rondom haar adoptie en zien we hoe Florine floreert op haar eiland Ibiza. Pauline, Leslie, Bo, Kim en Florine stellen hun deuren weer open en trekken ons mee in hun wereld vol Gooische avonturen. Met een glaasje bubbels wordt er gehuild en gelachen, maar vooral genoten.



Het vijfde seizoen van ‘Echte Gooische Moeders’ is vanaf 2 juni wekelijks te streamen bij Videoland.



De eerdere seizoenen en specials binge je al volledig bij Videoland.

De reünie van The Real Housewives van het Zuiden

6 juni



De bubbels staan koud, de glitterjurken zijn uit de kast gehaald en de hakken zijn scherper dan ooit… want The Real Housewives van het Zuiden komen nog één keer samen voor dé avond van de waarheid. Acht glamoureuze dames. Eén tafel. Oude wonden, verse spanningen en misschien zelfs een paar onverwachte verzoeningen? Alles kan gebeuren wanneer Annu, Brigitte, Chayenne, Estelle, Lizbeth, Marjan, Petrouschka, Ramona weer tegenover elkaar zitten. Van uitgesproken meningen tot onuitgesproken drama niets blijft onbesproken tijdens deze reünie.



De reünie van ‘The Real Housewives van het Zuiden’ is vanaf 6 juni te streamen bij Videoland.

Vet Hard

8 juni



Als Bennie (Jack Wouterse) uit de gevangenis komt, hoort hij dat zijn zieke pleegvader nog een laatste wens heeft: hij wil zijn biologische zoon Koen ontmoeten. Nadat Bennie Koen heeft opgespoord, besluiten ze samen het leven van hun vader te redden door een geldtransport te overvallen om zo een nieuwe lever voor hun (pleeg)vader te bekostigen. Helaas gaat dit niet helemaal zoals gepland…

Kees vliegt écht uit

11 juni



Na een proces van jaren slaat Kees Momma (59 jaar) zijn vleugels uit en verlaat hij écht het ouderlijk huis. Dit tot groot verdriet van zijn moeder Henriëtte die haar zoon het liefst tot haar dood bij zich wil hebben. De voortschrijdende achteruitgang van zijn ouders ontkennend en negerend, probeert Kees zijn nieuwe zelfstandige leven zo goed als mogelijk vorm te geven. Totdat het noodlot toeslaat en Kees er helemaal alleen voor komt te staan. ‘Kees vliegt écht uit’ is een follow-up van de bij Videoland verschenen documentaire ‘Kees vliegt uit’ (2023) en ‘Het beste voor Kees’ (2014 – NPO).



De Videoland Original ‘Kees vliegt écht uit’ is vanaf 11 juni te streamen bij Videoland.

Mafia Mamma

20 juni



Kristin, een Amerikaanse vrouw uit de voorsteden, heeft een zoon die wil stoppen met zijn opleiding, een baas die een seksistisch varken is en een onsuccesvolle man die vreemdgaat met een groupie. Haar leven verandert als ze een telefoontje krijgt van Bianca, de vertrouwde consigliere van haar vervreemde grootvader. Volgens Bianca is Kristins grootvader, een maffiabaas, dood en moet ze de begrafenis in Italië bijwonen. Geleid door Bianca neemt Kristin de teugels in handen van het imperium om uit te vinden waar ze van gemaakt is.

Het Jachtseizoen: Most Wanted S2

21 juni



Na het enorme succes van het eerste seizoen keert de Videoland Original ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ terug met een nieuwe lichting voortvluchtigen. En als je dacht dat het niet groter kon… dit wordt de grootste jacht in de geschiedenis van StukTV. Zonder telefoon of geld moeten de boeven alles op alles zetten om uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan, die hen met hun hightech-jachtbus op de hielen zitten. Via de tiplijn kan heel Nederland meejagen. Wie weet uit handen te blijven en is de mannen te snel af?



Het tweede seizoen van ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ is vanaf 21 juni wekelijks te streamen bij Videoland.

Toen Ik Je Zag

21 juni



Voor de buitenwereld leidt acteurskoppel Esther en Bastiaan een droomleven. Allebei razend populair, de ene na de andere rol spelend, een idyllische boerderij waar ze met hun twee kinderen wonen en nog altijd stralend verliefd. Maar er is een kant van hun leven die maar weinigen zien. Ver weg van de camera’s hebben de depressies, angsten en gekmakende onzekerheid waar Bastiaan mee kampt een steeds grotere impact op hem en hun relatie.



Beeld: Jasper Suyk / Menno Steenvoorden