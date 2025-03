Wat te bezoeken in India – Een gids voor beginners

Laatst geüpdatet op maart 19, 2025 by Redactie

Met zijn adembenemende landschap, fantastische natuur en warme, gastvrije mensen is India een werkelijk prachtige en unieke plek om te bezoeken. Echter, met zo’n uitgestrekt geografisch gebied en een divers aanbod aan cultuur en erfgoed, kan het lastig zijn om te bepalen waar je eerst heen moet. Onze handige gids is er om je te helpen de beste plekken te ontdekken om te bezoeken in India op basis van jouw interesses.

Lees ook: 9 markten in India die een bezoekje waard zijn

Klassieke Gouden Driehoek

Een van de populairste Indiase tours is de ‘Gouden Driehoek’, die het bruisende Delhi, het iconische Agra en het prachtige Jaipur omvat. Delhi is een opwindende mix van verbazingwekkende geschiedenis met het moderne leven, met drukke bazaars en markten naast de iconische India Gate en de UNESCO-werelderfgoed bezienswaardigheden van Humayun’s Tomb en het Rode Fort.



De beroemdste attractie van Agra is de prachtige witte marmeren Taj Mahal, die de moeite waard is om te bezoeken bij zonsondergang of zonsopgang, maar ook overdag. Het imposante halvemaanvormige Agra Fort en de verlaten stad Fatehpur Sikri zijn ook allebei fascinerend en doordrenkt van geschiedenis.



Tot slot verken je de roze stad Jaipur met zijn honingraatvormige Hawa Mahal (‘Paleis van de Winden’), Amer Fort, City Palace en Jantar Mantar observatorium. Een Golden Triangle tour is een geweldige introductie tot India en kan in slechts 6 of 7 dagen worden gepropt als je beperkt bent in tijd.

Prachtige natuur

Er zijn nationale reservaten in heel India waar je een verbijsterende verscheidenheid aan alle grote en kleine wezens kunt zien, of je nu een dag in een nationaal park wilt doorbrengen of jezelf wilt onderdompelen in een op maat gemaakte wildlife tour.



Je hebt de beste kans om een ​​tijger te spotten in de nationale parken van Madhya Pradesh of Rajasthan, met name de dagtijgers in Ranthambore National Park die overdag actief zijn, in tegenstelling tot de meeste tijgers die ’s nachts actief zijn.



Ook in het noorden vind je leeuwen en wilde ezels in Gujarat, eenhoornige neushoorns in Assam en een overvloed aan vogels in Bharatpur. Ga naar Ulley in West-Ladakh om steenbokken en urialschapen, de Himalayavos en wolf en een reeks Himalaya- en Tibetaanse vogels te zien. Als je extreem veel geluk hebt, kun je zelfs de majestueuze sneeuwluipaard spotten.



In het zuiden van India is Kerala een geweldige plek om wilde olifanten te spotten in Wayanad en om het Periyar National Park te voet of aan boord van een boot te verkennen, glijdend over het rustige water.

Bezoek de tempels

Met meer dan twee miljoen tempels is India een droombestemming voor tempelfans. Bezoek in het noorden de majestueuze Gouden Tempel in Amritsar en de ingewikkelde erotische sculpturen van de Khajuraho Group of Monuments, die worden beschouwd als enkele van India’s grootste kunstmeesterwerken. In Rajasthan en Gujarat glinsteren de witte marmeren Jain-tempels in de zon.



In het zuiden kun je dagenlang ronddwalen in het historische Hampi, met ongeveer 3.700 monumenten, oude ruïnes en tempels om te verkennen, waaronder de olifantenstallen, een 15 voet hoog standbeeld van Ganesha en de muziekmakende pilaren van de Vittala-tempel. In Madurai wordt je begroet door de duizenden veelkleurige beeldjes van de Meenakshi Amman-tempel. De versierde tempelgrotten van Ajanta en Ellora in Aurangabad en Elephanta Island bij Mumbai zijn werkelijk betoverend.

Verbazingwekkende architectuur

Overal in India zul je versteld staan ​​van de ongelooflijke architectuur in verschillende stijlen, met een scala aan invloeden en eeuwenoude bouwwerken. Voor Mughal-monumenten stelt de Gouden Driehoek niet teleur, met het imposante Rode Fort, Humayun’s Tomb en de minaretten en moskeeën van het Qutb Minar-complex in Delhi. En dan is er natuurlijk nog de wereldberoemde Taj Mahal in Agra en de verlaten stad Fatehpur Sikri.



Rajasthan biedt forten in de stijl van Duizend-en-een-nacht, woestijnforten, grote Haveli’s (stadshuizen) en ingewikkeld gebeeldhouwde tempels, terwijl Shimla en veel van de Himalaya-steden de koloniale stijl uit de tijd van de Britse Raj weerspiegelen.



Er is ook een sterke Europese architectonische invloed in veel bestemmingen, zoals de 19e-eeuwse Victoriaanse gotische en art-deco-ensembles van Mumbai. De voormalige Franse nederzettingen Chandernagore in West-Bengalen en Pondicherry in Tamil Nadu hebben beide een uitgesproken Gallische sfeer en je vindt ook de structurele stijlen van de Nederlanders en Portugezen in verschillende steden.

Reizen per trein

De thuisbasis van enkele van de meest spoorrijke routes ter wereld, is het verkennen van India per trein een geweldige manier om achterover te leunen en te ontspannen terwijl het prachtige landschap en de fascinerende steden en dorpen voorbijtrekken.



Maak de reis van Shimla naar Kalka met de beruchte ‘Toy Train’, een smalspoor (30 inch) dat in 1903 werd geopend en in 2008 de status van UNESCO Werelderfgoed kreeg. Het is echt een gedenkwaardige reis, door dennenbossen en ruige bergen langs de 60 mijl lange lijn die door 102 tunnels en over 33 grote bruggen gaat, met stops bij verschillende stations waar je het lokale streetfood kunt proeven.



Een andere lijn op de UNESCO Werelderfgoed bergspoorwegen is de Nilgiri Mountain Railway in het heuvelstadje Ooty die via verschillende haltes naar Mettupalayam reist. Geniet van het prachtige landschap, waaronder de thee- en koffieplantages vanuit het comfort van je stoel.



De derde van het trio speelgoedtreinen is de Darjeeling Himalayan Railway, een smalspoorstoomtrein gebouwd in 1881 die een indrukwekkende 6500 voet stijgt in 30 mijl. Maak de twee uur durende rondreis naar ’s werelds hoogste treinstation Ghoom en zie de wereld in een langzamer tempo voorbijgaan.

Prachtige stranden

Als je op zoek bent naar een strandvakantie, of het nu voor een week of slechts een dag is, dan stelt India niet teleur. De zandstranden van Goa schieten altijd in gedachten, met Arambol, Vagator en Palolem als de populairste. Als je op zoek bent naar iets rustigers, probeer dan Gokarna op slechts een paar uur afstand, waar je pelgrims een duik kunt zien nemen op Gokarna Beach, innerlijke rust kunt vinden op het Om-symboolvormige Om Beach en geweldige golven om te surfen op Main Beach.



Het prachtige Kashid Beach in Maharashtra ligt op ongeveer drie uur rijden van Mumbai en heeft fantastische golven om te surfen. Op een doordeweekse dag heb je de plek vrijwel voor jezelf.



Als je Kerala bezoekt, is Mararikulam (of Marari) Beach een heerlijk rustig stuk zand omzoomd door kokospalmen zonder commerciële activiteiten en is het een favoriet strand in Kerala onder de lokale bevolking.



Om echt even helemaal weg te zijn, ga je naar de prachtige Andaman-eilanden, een archipel in de Golf van Bengalen met palmbomen, witte zandstranden, koraalriffen, mangrovebossen en tropische regenwouden.

Ontdek op het water

Een cruise op de machtige Brahmaputra-rivier die door Bangladesh, Bhutan en Birma slingert, is een idyllische manier om Assam te verkennen. Je passeert eeuwenoude monumenten, landbouwgrond en weelderige theeplantages en ziet onderweg het lokale dorpsleven. Mis in het zuiden de kans niet om te overnachten op een woonboot om rustig over de kronkelende binnenwateren van Kerala te varen. Of als je gewoon van de rust van open water houdt, dan zal het Pangongmeer in Ladakh met zijn kalme oppervlak, levendige vogelleven en magische zonsondergangen en zonsopkomsten je de adem benemen.

Ontdek India door te trekken

Voor de meer energieke mensen biedt India een aantal ongelooflijke tochten, waardoor je jezelf kunt onderdompelen in het prachtige landschap. In het zuiden wordt het terrein van de mistige bergen van Munnar met zijn panoramische uitzichten en kilometerslange bloemen die de heuvels en valleien bedekken, minder lastig gemaakt dankzij de koele bries.



In het noorden zijn de hoge bergtoppen van Leh in Ladakh bezaaid met epische wandelpaden, of de dennenbossen van Shimla zijn perfect om te voet te verkennen. Sikkim is ook een wandelgenot, met name de Darjeeling Singalila Ridge Trek naar Sandakphu, het hoogste punt in West-Bengalen, waar je wordt beloond met adembenemende uitzichten op Mount Everest, Kanchenjunga, Lhotse en Makalu, vier van de vijf hoogste toppen ter wereld.

Lees ook: Nepal, het land waar de Boeddha is geboren

Een spirituele ervaring

India staat bekend als een land van religie en spiritualiteit. Je vindt de spirituele kant van India op de meeste plekken die je bezoekt, met pelgrimsoorden, heilige plaatsen, meditatielessen en yogasessies in overvloed.



Ga naar Tibetaans-boeddhistische centra zoals Leh in Ladakh en McLeod Ganj (Dharamsala), de thuisbasis van de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap, waar je ook een aantal vredige kloosters op heuveltoppen kunt ontdekken.



Varanasi is de ultieme heilige plek, waar hindoes hun laatste eer bewijzen aan de doden langs de heilige rivier de Ganges. In Amritsar, het prachtige Sikh-aanbiddingscentrum, wacht de Gouden Tempel, samen met de ontroerende Wagah-ceremonie bij zonsondergang, waar vlaggen worden neergelaten op de scheidslijn tussen Pakistan en India.