Wat te doen als je je seksualiteit in twijfel trekt?

Sommige mensen hebben misschien hun hele leven een sterk idee van hun seksuele identiteit, maar anderen voelen zich misschien verward over hun gevoelens voor hetzelfde en het andere geslacht. Als je niet zeker weet of je heteroseksueel, homoseksueel of aseksueel bent, kun je worstelen met verschillende overweldigende emoties die je leven en identiteit kunnen domineren.

In het reine komen met je seksualiteit voelt misschien niet gemakkelijk, maar er zijn dingen die je kunt doen om het proces te versnellen en een sterker zelfbeeld op te bouwen. Ontdek wat je moet doen als je twijfels hebt over je seksualiteit.

Meer informatie over misvattingen over seksualiteit

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voelt niet iedereen zich aangetrokken tot gender. Terwijl 19e-eeuwse psychologen, therapeuten en andere gezondheidswerkers dachten dat mensen zich aangetrokken voelen tot mannen of vrouwen, is seksuele geaardheid veel breder dan dat.

Het is mogelijk om je aangetrokken te voelen tot meer dan één geslacht, wat betekent dat je jezelf als biseksueel kunt definiëren. Je kunt je echter meer aangetrokken voelen tot een persoon dan tot hun geslacht, wat betekent dat je waarschijnlijker panseksueel bent. Maar als je je aangetrokken voelt tot mannen of tot mannelijkheid in het algemeen, maak jezelf dan vertrouwd met de androseksuele betekenis, aangezien je androseksueel kunt zijn als je homo of een heteroseksuele vrouw bent. Hoe meer je de verschillende seksuele geaardheden begrijpt, hoe gemakkelijker het zal zijn om te identificeren wie je bent.

Label jezelf niet te snel

Geef jezelf niet snel een etiket, want het kan even duren voordat je je oriëntatie goed begrijpt. Hoewel labels kunnen helpen om een ​​sterker zelfgevoel op te bouwen, kunnen ze je hele leven beperkingen veroorzaken.

Als je je aan een etiket vastklampt, kun je je misschien beperken tot specifieke romantische en seksuele ervaringen. Hoewel een label je kan helpen ontdekken wie je bent, kun je naarmate je ouder wordt misschien een andere term vinden die beter bij je past.

Ontdek je seksualiteit

Wees niet bang om je seksualiteit te verkennen. Als je single bent, omarm dan nieuwe ervaringen om erachter te komen tot wie je je aangetrokken voelt of om te bepalen of je de voorkeur geeft aan een relatie zonder seks. Wees echter eerst eerlijk tegen een seksuele of niet-seksuele partner over waar je je nu in je leven bevindt om liefdesverdriet of verwarring te voorkomen.

Als je een relatie hebt met het andere geslacht terwijl je je realiseert dat je biseksueel, homoseksueel of een andere geaardheid hebt, praat dan met je partner over je gevoelens. Het verkennen van je seksualiteit zal het vertrouwen in je seksuele identiteit vergroten en leiden tot een gelukkiger leven.

Kom uit de kast als de tijd rijp is

Zet jezelf niet onder druk om voor anderen uit de kast te komen. Hoewel het je seksualiteit kan helpen bevestigen, heb je misschien tijd nodig om het label te accepteren en je er prettig bij te voelen voordat je het met familie, vrienden en collega’s deelt. Kom naar anderen uit de kast over je seksualiteit wanneer de tijd rijp voor jou is.