Wat te doen bij een echtscheiding?

Laatst geüpdatet op oktober 4, 2023 by Redactie

Een echtscheiding kan een emotioneel en juridisch uitdagende periode in je leven zijn. Het is niet zomaar een stap die je onderneemt. Dit gaat meestal gepaard met veel emotionele, maar ook financiële worstelingen. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk om alle zaken goed op orde te hebben.



Het is van groot belang om de juiste stappen te nemen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit helpt niet alleen jou, maar de mensen om je heen ook. Er zijn verschillende mensen die je hiermee kunnen helpen. We nemen je graag mee in alle stappen die overwogen moeten worden om jouw echtscheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Scheiden is een grote stap

Het is niet zomaar iets wat je elke dag doet. Trouwen doe je voor de rest van je leven en als het besef komt dat het niet werkt, is het belangrijk om goed na te denken over de vervolgstappen. Relatietherapie kan een keuze zijn die gemaakt moet worden, omdat het anders simpelweg niet werkt.



Relatietherapie wordt gedaan om naar de kern van het probleem te zoeken. Zodra de kern van het probleem bekend is, kan er worden gewerkt aan een oplossing. Scheiden hoeft dus niet altijd de oplossing te zijn en wordt vaak gezien als een snelle stap, terwijl een huwelijk nog wel gered kan worden.

Overweeg mediation

Mediation kan een belangrijke stap zijn in jouw scheidingsfase. Een mediator werkt als een soort tussenpersoon tussen jouzelf en jou voormalig partner. Alle communicatie en onderhandelingen wordt via de mediator gedaan. Van contracten tot persoonlijke kwesties zullen via de mediator gedaan worden.



Het vinden van een mediator kan listig zijn. Je wilt immers met een mediator werken die bekwaam is om te helpen. Tevens is professionaliteit een belangrijk onderdeel binnen een samenwerking.



Je wilt een mediator in de buurt vinden, omdat het schakelen met een mediator best intensief kan zijn. Daarom is het hebben van een korte lijn ideaal. Je kunt lokaal aan de slag met het zoeken van de juiste mediator en je kunt ook op vergelijkingssites als Trustoo.nl op zoek gaan naar vertrouwelijke en professionele mediators in de buurt.

Volg de juridische procedures

Nadat er een akkoord is gegeven, zal de rechtbank de echtscheiding formeel uitspreken. Tijdens dit proces wordt het huwelijk wordt gestopt. Tijdens dit moment worden de afspraken contractueel besproken.