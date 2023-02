Wat te doen in Melbourne?

Laatst geüpdatet op februari 13, 2023 by Redactie

Met zijn vele parken, de ligging aan zee en de Yarra River, die door het hart van de metropool kronkelt, is Melbourne een heerlijke stad om in te vertoeven. De vrolijke Aussies aan de Yarra-rivier worden ook beschouwd als de gelukkigste ter wereld. Daar zijn tal van redenen voor: er is altijd wat te doen, het eten is voortreffelijk en de mensen zijn open en vriendelijk. Een contrasterende architectuur van Victoriaanse herenhuizen, schilderachtige steegjes en gespiegelde wolkenkrabbers kenmerkt het veelzijdige gezicht van Melbourne. Ruim vijf miljoen inwoners vormen een smeltkroes van culturen, vooral gevoed door Europese en Aziatische invloeden. Dat zie je ook terug in de kookpotten, cocktailglazen en koffiemolens in de vele restaurants en bars die worden gezien als de culinaire trendsetters van Australië. Ook jonge ontwerpers, kunstenaars en muzikanten hebben hun creatieve muze gevonden in de kronkelende straatjes van de Laneways of in de trendy wijk Fitzroy. Hippe boetieks en galeries nodigen uit tot uitgebreide shoppingtours. Grote sportevenementen zoals de Formule 1 Grand Prix, het Australian Open tennis Grand Slam-toernooi en de paardenrace Melbourne Cup trekken jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar de stad. We zetten hier op een rij wat je allemaal kunt doen in Melbourne.

Lees ook: 11 redenen waarom Australië op je bucketlist moet staan

Verken de stad:

Ondanks de ongeveer vijf miljoen inwoners is de stad zeer overzichtelijk en kan veel te voet of per fiets worden verkend. Het hart van de stad is Flinders Street Station en het aangrenzende Federation Square in het Central Business District. Vanaf hier bereik je in een paar stappen de lanen, die als voormalige uitvalswegen door de hele binnenstad lopen. Tegenwoordig hebben hippe boetieks en galerieën, levendige bars en restaurants zich hier gevestigd. Ze grenzen aan prachtige arcades en winkelkilometers. Rondom Lygon Street ligt Little Italy, grenzend aan Chinatown. De afzonderlijke districten liggen verspreid over het Central Business District en zijn allemaal zeer goed verbonden met de tram. Bijzonder bezienswaardig zijn Southbank aan de zuidelijke oever van de Yarra-rivier, de ontwerpers- en kunstenaarswijk Fitzroy, de universiteitswijk Carlton, het nieuw ontworpen Docklands-havengebied, de uptown-wijk South Yarra en de badwijk St. Kilda direct gelegen aan Port Phillip Bay.



De stadstours van Hidden Secrets Tours of Walk Melbourne kijken achter de schermen van Melbourne. Na verschillende overkoepelende thema’s als mode, koffie, wijn of architectuur, neemt een gids een kleine groep mee naar de hipste bars en boetiekjes op de lanen in het hart van de stad, die zelfs voor locals vaak moeilijk te vinden zijn. Real Melbourne Bike Tours of Melbourne by Bike brengen je ook naar de rand van de stad. Overal in Melbourne zijn openbare huurfietsen beschikbaar, helmen zijn verplicht.



De rood met gouden 19e-eeuwse City Circle Tram rijdt door het stadscentrum en de Docklands in. Passagiers kunnen deze en alle andere trams in het Central Business District gebruiken voor een gratis rondleiding door de stad en de belangrijkste bezienswaardigheden van Melbourne verkennen.



Een wandeling langs de promenade aan de zuidelijke oever van de Yarra-rivier belooft het beste uitzicht op de skyline van Melbourne.



Ook het uitzicht vanaf de Eureka-toren is spectaculair: vanaf een hoogte van bijna 300 meter opent zich een fantastisch uitzicht. Wie dapper is, durft “The Edge” te betreden – een glazen kubus waarin de bezoeker boven de stad lijkt te zweven.

Om te eten en te drinken:

De dynamische restaurantscene in Melbourne is het podium voor creatieve en experimentele chef-koks die Aziatische en Europese invloeden combineren om geheel nieuwe smaakervaringen te creëren. Melbourne wordt nu beschouwd als het Australische mekka voor fijnproevers en bijna elke dag zijn er nieuwe restaurants en bars geopend. Vooral de lanen in het centrum vormen een gastronomische mijl, maar ook in Fitzroy heeft zich een zeer levendige restaurantscene ontwikkeld. Het rustieke Colonial Tram Car Restaurant biedt een buitengewone eetervaring: terwijl gasten champagne drinken, rolt de historische tram langs Victoriaanse herenhuizen en feodale pleinen. Hoog boven de stad in de Rialtotoren serveert de beroemde chef-kok Shannon Bennett in de Vue de Monde



Australische fusionkeuken. Net buiten Ben Shewry’s Attica staat momenteel gerangschikt als een van de twee Australische restaurants in de San Pellegrino Top 120 of the World. Melbourne staat ook bekend om zijn uitstekende koffie. Oorspronkelijk door Italiaanse immigranten naar de stad gebracht, is de koffiecultuur nu alomtegenwoordig. Overal in de stad vindt je cafés met eigen branderijen en in de haven van Melbourne worden dagelijks meer dan 30 ton bonen geladen, wat overeenkomt met drie miljoen kopjes.

Kunst en cultuur:

Een hoge concentratie aan musea, galeries en theaters, evenals een volle evenementenkalender, laten de ogen van de cultuurliefhebbers in Melbourne oplichten. Zelfs de straten maken hier deel uit van de tentoonstellingsruimte: streetart wordt hier officieel aangemoedigd en schildert de lanen in felle kleuren. Het Melbourne Museum wordt beschouwd als het grootste museumcomplex op het zuidelijk halfrond en herbergt onder andere de bekroonde First People-tentoonstelling over de geschiedenis en cultuur van de Aboriginals. Federation Square is een architectonisch kunstwerk op zich en is bezaaid met andere galeries en musea. De National Gallery of Victoria is de oudste en grootste openbare kunstcollectie op het continent met internationaal gerenommeerde tentoonstellingen is Melbourne ook een muziek- en theaterstad – hier worden regelmatig grote producties zoals King Kong of Les Miserables vertoond. Dierenliefhebbers komen naar het Melbourne Aquarium en de Royal Melbourne Zoo, het oudste dierenpark van het continent.

Lees ook: Adembenemende natuurspektakels in Australië

Excursies in de omgeving:

Mornington schiereiland

Ten zuiden van de hoofdstad Melbourne wacht het Mornington schiereiland op je met zijn lange zandstranden. Het heuvelachtige binnenland dat bezaaid is met wandelpaden, is de thuisbasis van golfbanen van wereldklasse en kleine boetiekwijnhuizen. Ontspan in de thermale bronnen van Peninsula Hot Springs. Vanuit het kleine havenstadje Sorrento vertrekken dagelijks boten naar Port Phillip Bay, waar je kunt zwemmen met dolfijnen. Vanaf hier vertrekt een veerboot naar de Great Ocean Road.

Dandenongs en Yarra vallei

De Dandenongs liggen iets minder dan een uur rijden ten oosten van Melbourne. Hier puft de 100 jaar oude stoomlocomotief “Puffing Billy” door het heuvellandschap. In het Dandenong Ranges National Park kijken eucalyptusreuzen, die wel 90 meter hoog kunnen worden, neer op de wandelaars. De aangrenzende wijngaarden van de Yarra Valley vormen een contrast met de dichte bossen. Hier persen meer dan 55 kleine wijnhuizen in familiebezit hun Chardonnays, Pinot Noirs en Cabernet Sauvignons van de zonovergoten druiven.

Phillip Island

Het kleine natuurparadijs Phillip Island ligt ongeveer 120 kilometer ten zuiden van Melbourne en herbergt een schat aan natuur- en vrijetijdsactiviteiten in een klein gebied. De grootste kolonie dwergpinguïns van Australië is wereldberoemd en haar inwoners bieden bezoekers elke avond een schouwspel tijdens de pinguïnparade. Andere dierlijke bewoners zijn zeehonden, adelaars en koala’s. De surf- en zwemstranden van het eiland behoren tot de beste van heel Victoria. Eind 2015 opende in het Nobbies Centre de WWF-tentoonstelling Antarctic Journey – waarin bezoekers op een interactieve reis naar de Zuidpool gaan. Ze ontmoeten onder andere virtuele pinguïns, zeehonden en walvissen.

Great Ocean Road

Een uitstapje naar de beroemde Great Ocean Road, die begint in de surfstad Torquay, is de moeite waard. Ver onder de steile kliffen beukt de branding tegen bizarre rotsformaties zoals de Twelve Apostles of London Bridge. Met een beetje geluk kunnen passerende walvissen worden gespot. Aan de landzijde vormen eeuwenoude bomen, varens en tropische bloemen een dicht regenwoud. Hoewel een reis langs de Great Ocean Road naar de Twaalf Apostelen in een dagtocht kan worden gedaan, is het beter om minstens een nacht of twee uit te trekken.