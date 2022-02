Wat te doen tegen drugsverslaving bij vrouwen op oudere leeftijd?

Een drugsverslaving associeer je wellicht al snel aan een jongere doelgroep. Vooral veel jongeren zijn kwetsbaar voor dit soort verslavingen. Om nog wat gespecificeerde te zijn: drugsverslavingen komen meer voor bij jongens als bij meiden. Je zou het dan ook bijna niet verwachten dat een drugsverslaving bij vrouwen op oudere leeftijd steeds meer voorkomt. Helaas is dit wel het geval en hierin schuilt vaak het gevaar van ontkenning.

Veel voorkomende oorzaak van een verslaving aan drugs bij oudere vrouwen

Met de term “oudere vrouwen” doelen we op de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder. We hebben hier de term “oudere vrouwen” aan gekoppeld omdat deze doelgroep op veel latere leeftijd tegen drugs gerelateerde problemen zijn aangelopen dan gemiddeld bij vrouwen/ meiden het geval is. Een veel voorkomende oorzaak van een verslaving aan drugs bij oudere vrouwen is dan ook leeftijdsgebonden. Het komt regelmatig voor dat vrouwen problemen ervaren van het ouder worden en dat dit traject gepaard gaan met zorgen, leegte en frustratie als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding. Als deze gevoelens te overweldigend worden, of de persoon in kwestie heeft het gevoel dat er niemand is om over deze gevoelens te kunnen praten, kan het zijn dat verdovende middelen een sterke aantrekkingskracht krijgen. Dit soort middelen worden dan vaak gebruikt om weer even wat zorgelozer door het leven te gaan en alles even te kunnen vergeten. Dat is natuurlijk fijn voor dat moment maar zeer gevaarlijk op de lange termijn.

Gevolgen van een drugsverslaving bij vrouwen op latere leeftijd

De gevolgen van een drugsverslaving bij vrouwen op latere leeftijd kunnen zeer groot zijn. Dit begint al bij het feit dat een drugsverslaving gezien wordt als een taboe waarover niet gepraat wordt. Veel vrouwen hebben immers de neiging om een drugsverslaving vaak te zien als een teken van zwakte of gebrek aan karakter. Daarnaast wordt een verslaving in deze leeftijdsgroep als snel verkeerd gediagnosticeerd omdat medische zorgverleners de symptomen toeschrijven aan leeftijdsgebonden psychische of lichamelijke problemen. Juist dit laatste vormt een belemmerende factor voor het eventueel afkicktraject.

Wat te doen bij een verslaving aan drugs bij vrouwen op oudere leeftijd?

Er zijn verschillende trajecten die kunnen worden ingezet met afkicken van drugs als voornaamste doelstelling. Ook bij vrouwen op oudere leeftijd is herstel goed mogelijk en zijn er een aantal opties in doeltreffende behandelingen. Een van de behandelingen die bij veel mensen effect heeft staat bekend onder de naam “drugs detox”. Detox betekent ontgiften en dat is precies wat het lichaam doet tijdens een behandeling. De achterliggende gedachte bij deze behandeling is dat het lichaam met behulp van detox de strijd aan kan gaan met alle aanwezige giftige stoffen in het lichaam en deze stoffen zal afvoeren. Als het lichaam helemaal schoon is wordt er een traject gestart met als doel om ook geestelijk van drugs af te kicken.