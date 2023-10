Wat vindt Nederland? Seks met het licht aan of uit?

Laatst geüpdatet op oktober 3, 2023 by Redactie

Laten we de lamp aan of doen we deze liever uit in de slaapkamer? En nee, dan bedoelen we niet tijdens het slapen. Nederlanders blijken er verdeeld over. Wat opvalt is dat Friezen het meeste van alle Nederlanders kiezen om het licht uit te doen (83%). Dit komt naar voren uit het slaapkameronderzoek van Lampenlicht. Lamp aan of lamp uit tijdens de seks blijft voer voor discussie. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat we in Nederland niet écht een voorkeur hebben. 51% procent van de ondervraagden heeft het licht liever uit, terwijl 49% toch eerder de lamp aan wil.

Donkere nachten in Friesland

In Friesland hebben inwoners dit echter wel. Daar zegt 83% het licht liever uit te doen tijdens het liefdesspel. Ook in Utrecht, Flevoland en Zeeland is er een grotere voorkeur om de verlichting uit te schakelen. Respondenten uit Overijssel en Groningen geven juist weer aan dat er best een lampje mag branden tijdens het bedrijven van de liefde.

Laat maar (g)aan

Als we die resultaten met andere landen vergelijken, zijn ook opvallende verschillen te zien. Zo hebben Duitsers echt wel graag dat er licht brandt tijdens het Liebesspiel en in Polen is een donkere slaapkamer helemaal prima.

Schone lakens

Daarnaast is gevraagd naar de schoonmaaksessies van het beddengoed. Wat blijkt: hoe vaak we onze lakens in de was gooien, verschilt nogal. We verschonen ons bed het liefst 1x per week of 1x in de 2 weken. En ja, voor de echte viespeuken onder ons: er waren ook mensen die aangaven nooit hun beddengoed in de was te gooien.