Wat zegt zijn voorkeur voor ondergoed stijl over hem?

Of het nu een man is die pakt wat er bovenin de la ligt, of nauwgezet van tevoren plant welk ondergoed hij gaat dragen, de voorkeur voor ondergoed kan veel zeggen over de persoonlijkheid van een man. Hoewel wetenschappers niet de hele nacht bezig zijn in het laboratorium om de redenen achter de selecties van mannen te achterhalen, is er enige substantie om mogelijke theorieën te ondersteunen over waarom sommige mannen nooit afwijken van de slip en anderen een boxershort, en weer anderen zouden liever vrij zijn van alle ondergoed dan ooit te maken te hebben met strak ondergoed.

We hebben hieronder enkele persoonlijkheidskenmerken samengevat, evenals andere verwante combinaties tussen mannen en hun ondergoed voorkeuren, samen met gedragingen en houdingen die correleren met de stijlen.

Herenslips (briefs):

Ze zijn misschien niet altijd strak … of wit, maar ze zijn kort. De slip die de billen omhelst, is bij veel mannen favoriet, of het nu gaat om nostalgie (1e stijl die hij ooit droeg) of gemak. Slips zijn waar de meeste jongens voor het eerst mee kennismaken als een ondergoed stijl en sommige mannen groeien er gewoon nooit uit. Hoewel veel mannen zijn overgestapt op andere stijlen, is de slip beproefd en waar, en de slipman houdt van consistentie. Hij repareert niet wat niet kapot is. De slip is voor mannen die van wat steun houden, maar niet gesmoord willen worden. Ze willen niet vrij rondlopen als een nomade, maar ze willen ook niet te veel beperkingen. Ze willen ondersteuning waar en wanneer het nodig is, maar willen niet dat het overdreven is als een fietsbroek met compressie. De moderne slipman voelt zich op zijn gemak om te laten zien wat hij in huis heeft en wordt vrij en los wanneer de stemming hem raakt. De slipman heeft doorgaans een hoog libido en zit lekker in zijn vel. De slip verzekert hem dat hij niet in het midden van het kantoor zal worden blootgesteld wanneer hij problemen oplost en dromen najaagt. De slipman houdt van uitgebalanceerde maaltijden en gemakkelijk te maken recepten. Ja, hij kookt zelfs, zolang de ingrediëntenlijst niet meer dan vijf items bevat (inclusief kruiden). Hij slaat nooit het ontbijt over, ook al heeft hij alleen maar tijd voor wat snels en ongezond.

De perfecte date van de slipman:

Eten en dan een zet maken. De slipman is eenvoudig, maar hij klaart de klus. Waarom iets repareren dat niet kapot is, zoals ze zeggen. Let wel, dit diner is niets bijzonders, maar het eten is voedzaam en de prijs is praktisch. Hij bemoeit zich niet met een film omdat hij wil dat de actie of romcom bij hem thuis plaatsvindt. Hij laat op die date misschien niet de gevoelige kant zien, maar wat betreft die zetten? Het oude strekken en een arm om de schouder schuiven is misschien voorspelbaar, maar het zet dingen in beweging. Als hij zich op zijn gemak voelt, kan hij zich even excuseren. En voor je het weet, loopt hij langs in zijn ondergoed. Hij gebruikt het laat het zien en zet dan iets anders in beweging, of hij is klaar om riskant te zijn en aan de slag te gaan. Wat gebeurt er nu….

De hobby’s van de slipman:

Een “Mr. Fix-It” in hart en nieren, de slipman is een hands-on type dat liever met een kapotte pijp speelt dan te schilderen met aquarellen. Zijn hobby’s zijn actiegericht met aan het eind van de dag iets om te laten zien. Tijdverdrijf zoals lezen of luisteren naar muziek levert niets praktisch op (naar zijn mening), dus hij zal de bladeren harken in plaats van te stoppen en de rozen te ruiken.

Boxerbriefs:

Het zou te gemakkelijk zijn om de man met de boxerbriefs te classificeren als de perfecte combinatie van de man met de slip en de man met de boxershort, maar de man met de boxershort is veel meer dan op het eerste gezicht lijkt. Van zijn moderne gevoeligheden tot zijn flair voor mode, deze heer is vooruitstrevend, vriendelijk, leuk en geeft om wat anderen denken. Hij is meestal een bekeerling van de slip of boxershort en volgt trends en wordt niet graag buitengesloten (FOMO is hier een factor). Een overstap maken naar iets strakker betekent meer opties en meer dekking. De boxerbriefs man probeert meestal nieuwe ondergoedmerken omdat hij uit andere stijlen komt en veel boxerbriefs kan vinden die te strak en verstikkend zijn of te lang op het been. De boxerbriefs man kan een gezondheidsgek zijn en probeert graag de rage diëten of sapreinigingen, maar hij weet dat hij eiwitten moet hebben, en hij slaat brood over. Hij volgt over het algemeen een goed uitgebalanceerd dieet en is altijd bang om een paar kilo’s aan te komen.

De boxerbriefs op een date:

Deze boxerbriefs man is een plezier en hij is van plan om ervoor te zorgen dat zijn date gelukkig is, en zal proberen iets te organiseren dat de date leuk vindt. Deze man vindt het prettig om een ​​film toe te voegen of na het eten naar een club te gaan, zodat hij zijn gevoelige en zijn leuke kant kan laten zien. Als hij bij zijn broers is, heeft hij waarschijnlijk een ouderwetse bourbon of wodka drank, maar op de date gaat hij ofwel voor een fles wijn of een cocktail. Hij wil laten zien dat hij dimensies en charisma heeft. Als deze man naar het huis van zijn date gaat, kan hij de routine van de naakte man uithalen, omdat hij in boxerbriefs teveel in de lucht laat (zijn zijn benen te mager, is hij niet groot genoeg, lijkt zijn kont te plat of te rond) en hij houdt er niet van om een ​​twijfelachtig gezicht onder ogen te zien. Hij zou liever groen licht krijgen met de naakte man of de regelrechte afwijzing en zeggen dat hij de tekenen verkeerd heeft gelezen.

Het gemiddelde weekend van de Boxerbriefs man:

Er is drank, brunch en hangen met bros, maar hij begint meestal elke zaterdag en zondag met een krachtige training en verzorging van zijn huid. De boxerbriefs man heeft FOMO en vult het grootste deel van elke minuut, zonder een uitnodiging voor een ontmoeting of een kans om iets nieuws te proberen af ​​te slaan. Hij gaat naar het kunstmuseum of een concert, maar verwacht niet dat hij een lijst volgt. Klusjes en boodschappen kunnen later worden gedaan, dus hij zal de saaie dingen doordeweeks doen als de singles winkelen.

Boxershorts:

Los en vrij, de mannen die van boxers hun ondergoed keuze maken, streven naar vrijheid en comfort. Voordat ze zich volledig aankleden, genieten ze van de bries die langs hun dijen strijkt en de toon voor hun dag zet. De boxershort is misschien een powerbroker of houdt van de jaren 80, maar hij is meestal niet de eerste die zijn kledingstijl verandert, maar hij kent zijn muziek wel. Hij is nog steeds niet zeker van een skinny broek, en wie kan hem dat kwalijk nemen, want die boxers voelen zich nooit goed ingeklemd en opgepropt. De boxershort-man weet dat als hij daaronder wil worden geperst, hij van stijl zou veranderen. Deze man investeert misschien in zijn garderobe, maar het zal altijd in klassieke stijlen zijn die tijdloos zijn. De boxershort man heeft genoeg paren om uit te kiezen, maar hij zal ondergoed in de sportschool verwisselen voor het ingebouwde ondergoed in zijn trainingsshort. De boxershort man gaat naar de sportschool, maar hij maakt zich geen zorgen of telt zijn calorieën niet. Hij weet wat hij leuk vindt en gaat ervoor. Als hij merkt dat zijn buik groter wordt, ruilt hij wat koolhydraten en zetmeel in voor een salade, maar voegt graag wat kilometers toe in plaats van het eten en drinken op te geven waar hij van geniet en hij maakt altijd ruimte voor een toetje.

De Boxershort man op een date:

De boxershort man heeft de tijd aan zijn zijde. Hij plant zijn dates op basis van hoe hij zich die dag voelt en hoopt dat zijn date er ook van zal genieten. Hij zegt graag dat het een verrassing zal zijn. Hij kan die spontane en leuke kijk hebben die voortkomt uit het feit dat hij daaronder niet wordt beperkt.

De werkethiek van de Boxershort man:

Deze man is een en al zaken. Hij rommelt niet en wordt niet gepasseerd voor een promotie. Hij zal zijn plezier hebben na uren en nooit een lunchpauze missen, maar als hij op de klok is, is hij op de bal. Als je een collega nodig hebt, kun je erop rekenen wie op tijd is en weet wat hij doet, de boxershort man is Mr. Betrouwbaar. Dat gezegd hebbende, hebben we over het algemeen geen idee wat voor soort ondergoed de man van de boekhouding draagt, maar we wedden dat het uit een multi-pack komt die in een of andere doorzichtige zak zat en een koopje was en geen comfort heeft, wat een verklaring is voor een een paar dingen.

Commando man:

Ten slotte is er de ‘commando’-man die afziet van ondergoed om uiteenlopende redenen. Aangezien deze situatie indirect kan zijn – wasdag, of een gebrek aan bewustzijn dat iedereen zijn silhouet kan zien, is het gewoon te moeilijk om een ​​alomvattend persoonlijkheidstype vast te stellen voor de man die ondergoed heeft opgegeven. Het enige wat we wel weten is dat de commando man niet het gevoel heeft dat de regels op hem van toepassing zijn.