Wat zijn de beste yoga asana’s om de hele dag actief te blijven?

Laatst geüpdatet op juli 25, 2025 by Redactie

Als je een bureaubaan hebt, kan het soms overweldigend worden. Zitten aan de werkplek heeft verschillende nadelen voor het lichaam. De meeste mensen die op deze manier werken, ervaren pijn in de onderrug, knieën en nek. Je kunt ook hoofdpijn krijgen als gevolg van constant naar het computerscherm staren. Het is raadzaam dat iedereen die aan dit probleem lijdt, wat tijd vrij neemt van hun drukke agenda’s en aan yoga doet. Vandaag leer je over een paar yoga asana’s die je kunnen helpen om de hele dag actief te blijven.

Yoga asana’s die je helpen om altijd actief te blijven

Ontspanningsasana – Er zijn nogal wat ontspanningsasana’s die je kunt oefenen. Dergelijke asana’s zullen je helpen om je ontspannen en verjongd te voelen. Bovendien kun je met deze asana ook een paar ademhalingsoefeningen doen voor meer voordelen. Paschimottanasana is een van de meest ontspannende houdingen die je vandaag kunt gebruiken. Het helpt bij het verlengen van de wervelkolom en bevordert ook onmiddellijke ontspanning. Je zult ook in staat zijn om je mentale en fysieke stress los te laten door de beoefening van de asana. Malasana is een andere ontspannende pose, die je kunt oefenen. Dit is een van de beste houdingen die de heupen goed uitrekt, rugpijn verlicht en ook de borstkas opent. Deze asana’s zijn ook geschikt voor beginners en gevorderden.



Zittende asana – Dit zijn houdingen in yoga, waarbij de beoefenaar in een meditatieve houding moet zitten. Padmasana, Sukhasana, Swastikasana, Vajrasana en Janu Sirsasana zijn enkele van de poses die onder de sectie kunnen worden ingedeeld. In dergelijke asana’s kun je je meer concentreren op je ademhaling dan op bewegingen. Deze asana’s zorgen voor veel ontspanning en bevrijden je ook van stress. Je mentale helderheid zal ook veel verbeteren. Als je altijd op een stoel zit, neem dan wat tijd vrij in je drukke schema om dergelijke asana’s te doen, waarvan ook bekend is dat ze stijfheid in het lies- en bekkengebied verminderen.



Staande asana’s – Je zult ook nogal wat staande asana’s tegenkomen op het gebied van yoga. Dit zijn Vrikshasana, Tadasana, Virabhadrasana en Padahastasana. Deze asana’s zijn geweldig voor je onderlichaam. Bovendien helpen dergelijke asana’s om de balans van het lichaam op te bouwen. Ze geven je ook een geaard gevoel. Als je nog nooit yoga hebt gedaan, dan is het een goede manier om ermee te beginnen. Terwijl je staande houdingen doet, kun je ook blokken en rekwisieten gebruiken om kracht en stabiliteit te krijgen. Deze staande asana’s zijn ook goed voor je rug, omdat je door constant zitten pijn kunt krijgen in die regio.



Evenwichtige asana’s – Je kunt ook een paar balancerende asana’s oefenen, omdat ze kunnen helpen bij de ontwikkeling van hersenfuncties. De hersenen zijn het belangrijkste centrum van het lichaam, dat alle andere functies coördineert. De meeste mensen lijden aan een gebrek aan coördinatie omdat het lichaam uit balans kan zijn, zonder dat de zittende persoon hiervan op de hoogte is. Evenwichtige asana’s zoals Eka Padahastasana en Natarajasana zijn geweldig om de balans van het lichaam te herstellen. Dergelijke asana’s kunnen ook onbewuste lichaamsbewegingen stoppen. Dus, het verbeteren van de focus en stabiliteit. Je kunt je soms lusteloos voelen door een te hoge werkdruk op de werkplek. Door dergelijke asana’s te doen, voel je je ook energiek.



Uitrekking Asana’s – Dit zijn asana’s waarbij je de ruggengraat in voorwaartse of achterwaartse richting uitrekt. Je borstspieren en borstkas gaan open als je zulke poses doet. Wanneer je dergelijke asana’s doet, wordt je nek ontspannen en neemt de bloedtoevoer naar het hoofd toe. Ook de keelspieren krijgen een goede rek en ook de Schildklieren worden positief beïnvloed. De oefening heeft over het algemeen een zeer kalmerend effect. Dus als je moe bent na een zware dag op het werk, zal het doen van dergelijke asana’s je helpen om de hele dag actief en ontspannen te blijven.

Yoga is een geweldige activiteit die aan al je mentale en fysieke fitheidsbehoeften kan voldoen. Het kan ook tegemoetkomen aan je emotionele fitnessbehoeften. Veel mensen hebben echter veel twijfels in gedachten, die erop wijzen dat yoga misschien niet genoeg is. Het is een volkomen verkeerde opvatting. Yoga is in feite een van de beste manieren om fit en actief te blijven. Naast het opnemen van fysieke activiteit, omvat het ook een holistische levensstijl.