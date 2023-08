Wat zijn de lunchgewoontes van Nederlanders?

Laatst geüpdatet op augustus 23, 2023 by Redactie

Nu de zomervakantie weer ten einde is en de meeste mensen weer naar school en werk gaan, deed Stichting Nederland Schoon onderzoek naar de lunchgewoontes van Nederlanders en met name hoe zij de lunch verpakken. Aan het onderzoek deden 1.171 mensen mee. Brood is nog steeds de favoriete lunch van Nederlanders, geeft 84% aan en precies de helft (50%) neemt dit altijd mee in een lunchbox. Dat de andere helft van de Nederlanders géén lunchbox meeneemt komt o.a. door de ruimte die het inneemt in de tas, het gemak van geen leeg bakje mee terug hoeven nemen of omdat het simpelweg een gewoonte is om het in een boterhamzakje of andere eenmalige verpakking te doen. Nederland Schoon ziet dus graag comeback van de lunchbox in het straatbeeld om zo afval te voorkomen. Meer dan 55% van de mensen die geen herbruikbaar alternatief meeneemt, geeft namelijk aan wél bereid te zijn om over te stappen. Daarnaast neemt 81% van de basisschoolleerlingen nog altijd een broodtrommel mee versus nog maar 50% van de werkenden.



Om leerlingen vroegtijdig al bewust te maken over het belang van hergebruik en de gevolgen van het gebruik van eenmalige verpakkingen, biedt Nederland Schoon nu ook educatiemateriaal aan. Opvallend is dat een herbruikbare (water)fles wel al genormaliseerd blijkt te zijn. 77% van degenen die aangeven zelf drinken als water mee te nemen naar school of werk, doet dit in een herbruikbare (water)fles.

Lees ook: Lunchbox met regenboogwraps en komkommersushi

Ouderwetse boterham is favoriete lunch

DirectResearch deed in opdracht van Stichting Nederland Schoon onderzoek naar de lunchgewoontes van Nederlanders op school en op het werk. Meer dan de helft (61%) van de Nederlanders gaat naar school of werkt (deels) op kantoor of buitenshuis. 70% van deze groep neemt altijd of regelmatig lunch mee naar kantoor of school. Goed nieuws is dat de helft kiest voor een herbruikbaar alternatief zoals een broodtrommel, maar er is nog steeds een grote groep van 50% die zijn of haar lunch verpakt in wegwerpverpakkingen als plastic zakjes en aluminiumfolie die nog regelmatig in de natuur belanden. Op de vraag wat Nederlanders zoal meenemen voor de lunch staat de boterham met 84% ruim bovenaan. Gevolgd door fruit (46%), stukjes rauwkost (21%), snacks zoals een mueslireep, koekje, snoepje (21%), kwark/yoghurt (21%), salade (14%), crackers of beschuit (14%), warme maaltijd (8%), wraps (8%) en noten/rozijnen/gedroogde vruchten (6%).

Broodtrommel moet comeback maken

Ingrid Goethart, directeur (a.i.) van Stichting Nederland Schoon, vertelt: “Ons doel is om Nederland schoon te krijgen en daarbij moet hergebruik de nieuwe norm worden. Wat mij opviel is dat mensen aangeven dat zij het meenemen van een herbruikbaar bakje, zoals een broodtrommel, suf vinden. Dit imago moeten we bijstellen. Goed voorbeeld doet goed volgen en daarom pleiten wij voor een comeback van de broodtrommel in het straatbeeld. Het is super dat de helft al een lunchbox meeneemt, maar er is nog een andere helft te winnen. Hoe meer mensen een lunchbox meenemen, hoe normaler het straatbeeld wordt. Op de vraag of men vaker herbruikbare verpakkingen zou kunnen gebruiken, geeft 40% aan het hier (helemaal) mee eens te zijn. Samen met de 55% die zegt over te willen stappen op herbruikbaar, ben ik ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor een schoner Nederland.”

Herbruikbare (water)fles wordt vaker meegenomen dan herbruikbaar bakje

Er is in het onderzoek ook gevraagd of men zelf drinken meeneemt naar school of het werk. Diegene die zelf drinken meenemen, drinken vooral water (59%). Opmerkelijk is dat 77% dit drinkt uit een herbruikbare (water)fles. Hieruit kunnen we opmaken dat het meenemen van een herbruikbare (water)fles al gebruikelijker is dan het eten uit een herbruikbaar bakje zoals een lunchbox. Redenen voor het meenemen van een herbruikbare (water)fles zijn dat het al een gewoonte is (37%), het verminderen van afval/beter voor het milieu (33%), het is goedkoper dan een wegwerpverpakking (22%), drinken blijft warm of koud (22%).

Lees ook: 5 tips om gezonde lunchboxen blikvangers te maken

Geen stimulatie vanuit werk of school om herbruikbare alternatieven te gebruiken

Van de respondenten met kinderen die naar de basisschool gaan, geeft 81% de lunch mee in een broodtrommel of herbruikbaar bakje. Als kinderen naar de middelbare school gaan, zwakt dit percentage al af naar 69%. Eenmaal werkend is dit percentage nog maar 50%. Er werd ook gevraagd of er vanuit school of het werk gestimuleerd wordt om herbruikbare verpakkingen mee te nemen. Meer dan de helft, 63%, geeft aan dat dit niet het geval is.



Dat men wordt gestimuleerd is wat Stichting Nederland Schoon betreft wél hard nodig en daarom introduceren zij educatiemateriaal om kinderen uit te leggen waarom het belangrijk is om vaker herbruikbare verpakkingen te gebruiken en het gebruik van eenmalige verpakkingen te verminderen. Hierin wordt ook uitgelegd wat de SUP-wetgeving inhoudt. In een beeldverhaal wordt de regelgeving uitgelegd en aangegeven waarom dit zo belangrijk is. Er wordt getoond wat deze regelingen voor de leerlingen zelf betekent. In een quiz kan de kennis getoetst worden en ook zijn er stellingen beschikbaar om met de leerlingen in gesprek te gaan over hun gedrag en intenties.

Beeld © Sjors Massar Fotografie