Wat zijn de meest aantrekkelijke lippen? Meer aandacht betekent niet mooiste

In een tijd waarin sociale media en iconen van beroemdheden de vraag naar vollere, pruillippen stimuleren, wordt een natuurlijk ogend en harmonieus uiterlijk van de lippen als het meest aantrekkelijk ervaren, meldt een onderzoek.



Eye-tracking-onderzoeken tonen aan dat kijkers meer tijd besteden aan het kijken naar lippen die als minder aantrekkelijk worden beoordeeld – wat suggereert dat mooiere lippen niet leiden tot meer aandacht, volgens het nieuwe onderzoek van Sebastian Cotofana, MD, PhD, van de Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, en collega’s. Ze schrijven: “Visuele aandacht, gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek, weerspiegelt niet de schoonheid in het beoordeelde beeld, eerder het tegenovergestelde.”

Lees ook: Zo laat je je lippen er smaller uitzien

“Ervaren schoonheid past moeiteloos bij de ‘interne standaard'”

Beginnend met een stockfoto van een jonge vrouw, creëerden de onderzoekers een reeks digitaal gewijzigde afbeeldingen die een reeks lipverhoudingen (verhouding tussen bovenlip en onderlip) en volumes vertegenwoordigen. Een panel van waarnemers – voornamelijk vrijwilligers zonder medische of esthetische achtergrond, samen met verschillende plastisch chirurgen en dermatologen – beoordeelden de afbeeldingen op aantrekkelijkheid. De onderzoekers gebruikten ook eye-tracking-technologie om te beoordelen naar welke delen van het gezicht van het model de beoordelaars keken en hoeveel tijd ze besteedden aan het kijken naar elk gebied.



In de subjectieve beoordelingen werd een lipverhouding van 1 op 1,6 (bovenlip tot onderlip) als het meest aantrekkelijk beoordeeld: gemiddelde score van 4,21 op een mogelijke 5. De verhouding van 1:1,6 wordt algemeen aanvaard als de “gulden snede” voor mooie lippen. Ter vergelijking: een afbeelding met een vollere onderlip (verhouding 1:2) werd als minder aantrekkelijk ervaren, met een gemiddelde beoordeling van 2,16 op 5.



Bij beoordeling van het lipvolume werd een afbeelding met het “niet-vergrote, natuurlijke volume” van het model het meest aantrekkelijk beoordeeld: gemiddelde score 4,56. Voor een afbeelding met de lippen vergroot tot 130% van hun natuurlijke volume, was de gemiddelde beoordeling 1,56. De voorkeur voor een meer natuurlijk ogend uiterlijk “bevestigt eerdere onderzoeken en huidige trends in de esthetische geneeskunde”, schrijven Dr. Cotofana en co-auteurs.



In de eye-tracking-analyse besteedden de beoordelaars eigenlijk minder tijd aan het kijken naar de lippen die als meest aantrekkelijk werden beoordeeld: die met een verhouding van 1:1,6 en 100% lipvolume. Daarentegen besteedden ze meer tijd aan het kijken naar de afbeeldingen met digitaal veranderde lippen.

Potentiële waarde komt niet overeen

Waarom zouden waarnemers meer aandacht besteden aan de kenmerken die ze minder aantrekkelijk vonden? Het kan een mogelijke mismatch weerspiegelen tussen het waargenomen beeld en de “interne standaard” van schoonheid van de beoordelaar. “Visuele stimuli die overeenkomen met de interne, sociaal beïnvloede standaard van schoonheid, vereisen minder inspanning om te worden waargenomen”, aldus Dr. Cotofana. “Daarentegen hebben visuele stimuli die niet voldoen aan de interne standaard van schoonheid meer verwerkingstijd nodig – zoals weerspiegeld door onwillekeurige oogbewegingen zoals vastgelegd door eye-tracking.”



De bevindingen stellen dus vraagtekens bij de veronderstelling dat kijkers meer tijd zullen besteden aan het kijken naar aantrekkelijke delen van een afbeelding. De onderzoekers voegen eraan toe: “Het zou eerder een afspiegeling kunnen zijn van de cognitieve verwerking van de waarnemers: minder aantrekkelijke inhoud trekt sneller de aandacht van de waarnemer, maar heeft meer tijd nodig om te worden verwerkt.”

Lees ook: Zo laat je je lippen er voller uitzien

De bevindingen kunnen implicaties hebben voor het begrijpen van esthetische trends en gedrag – vooral in het tijdperk van selfies en sociale media die verzoeken om cosmetische plastische chirurgie en niet-invasieve procedures, waaronder lipvergrotingsprocedures met behulp van dermale vullers, stimuleren.



Hoewel de bevindingen misschien verrassend lijken, zijn ze in lijn met de huidige trends in de esthetische geneeskunde en chirurgie – met de nadruk op een natuurlijker resultaat, zonder duidelijke tekenen dat de persoon een procedure heeft ondergaan. “Er kan nu worden gepostuleerd dat een ‘mooi’ en ‘esthetisch aangenaam’ resultaat aan dergelijke gewenste vereisten zou voldoen, waarbij de patiënt door de mensen om hen heen met minder cognitieve inspanning wordt waargenomen,” concluderen Dr. Cotofana en co-auteurs. “De waargenomen schoonheid past moeiteloos bij de ‘interne standaard’.”