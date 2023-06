Wat zijn ‘onderbuikgevoelens’?

Laatst geüpdatet op juni 13, 2023 by Redactie

We weten allemaal hoe het is om ‘onderbuikgevoelens’ te hebben. Dat gevoel dat er iets gewoon niet klopt, of dat we iets zouden moeten doen, ook al kunnen we er niet de vinger op leggen waarom. We zouden het intuïtie of een ingeving kunnen noemen, maar wat gebeurt er in onze hersenen als we deze gevoelens ervaren? En waarom hebben we er zo’n moeite mee om ze uit te leggen? Het antwoord ligt in het limbische brein, vaak het ‘emotionele brein’ genoemd. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor al onze gevoelens, en omdat het geen taalvermogen heeft, vinden we het moeilijk om deze gevoelens onder woorden te brengen.

Inzicht in het limbisch brein en zijn verbinding met de darmen

Het limbische brein is verantwoordelijk voor emoties, herinneringen en motivatie. Het dankt zijn naam aan het feit dat het zich in de ledematen van de hersenen bevindt – in de buurt van waar ons ruggenmerg verbinding maakt met onze hersenen. Vaak ons “tweede brein” genoemd, bevat de darm neuronen en neurotransmitters waardoor de darm en het limbische brein constant communiceren. Dit is hoe je darmen je hersenen vertellen wanneer ze honger hebben of bijvoorbeeld te veel pizza hebben gehad. Het is ook wat ons in staat stelt om onderbuikgevoelens te hebben.

Maar wat betekent dit alles voor ons?

Nou, het betekent dat we op ons onderbuikgevoel moeten vertrouwen! Het limbische brein stuurt ons voortdurend signalen over wat er om ons heen gebeurt, en daar moeten we op letten. Als we het gevoel hebben dat er iets niet klopt, is dat een gevoel dat de moeite waard is om naar te luisteren.

Wat zijn enkele voorbeelden van onderbuikgevoelens die we in ons dagelijks leven ervaren?

Je nerveus voelen over een situatie, ook al kun je niet precies zeggen waarom

Je niet op je gemak voelen bij iemand, ook al lijken ze aardig genoeg

Een sterk gevoel hebben dat er iets gaat gebeuren voordat het gebeurt

Als je in het openbaar bent en het gevoel hebt dat iemand naar je kijkt

Wat is de waarde van luisteren naar ons onderbuikgevoel?

Sommige van de meest voorkomende onderbuikgevoelens zoals die hierboven die we allemaal ervaren, lijken misschien niet altijd zo belangrijk, maar elk onderbuikgevoel is de moeite waard om er even op af te stemmen om te horen – of beter gezegd te voelen – wat het te zeggen heeft



Ons episodisch geheugen wordt geassocieerd met gebeurtenissen in ons leven en er wordt aangenomen dat emotie een belangrijke rol speelt bij het vormen van deze herinneringen. De interferentie van emoties in onze herinneringen is de reden waarom we ons bepaalde gebeurtenissen herinneren, maar vaak ongelijk hebben over hoe het allemaal is gebeurd. Het is geen verrassing dat episodische herinneringen worden opgeslagen in het limbisch brein.

Hoewel onze herinneringen ons soms in de steek laten op alle exacte details vanwege onze emoties, is het niet verkeerd om naar ons emotionele brein te luisteren. Onderbuikgevoelens kunnen betekenen dat onze hersenen ons iets proberen te vertellen – mogelijk zelfs waarschuwen via ons geheugen, zodat we weten hoe we moeten reageren om onszelf te beschermen of herhaling van fouten te voorkomen.

Kunnen we leren meer op ons onderbuikgevoel te vertrouwen?

Er is geen antwoord op deze vraag, omdat iedereen op zijn eigen manier op zijn onderbuikgevoelens zal vertrouwen. Er zijn echter enkele manieren waarop je je onderbuikgevoelens meer kunt vertrouwen:

Aandacht besteden aan de signalen die je lichaam je stuurt, inclusief fysieke gewaarwordingen. Onderbuikgevoelens kunnen vaak aanvoelen als “vlinders” in je buik. In sommige gevallen kunnen ze zich manifesteren als lichaamsspanning of een plotseling moment van helderheid.

Je intuïtie niet negeren (als je niet zeker bent van het antwoord op een test, ga dan met je gevoel mee!)

Mindfulness of meditatie beoefenen om de rommel in je hoofd op te ruimen.

De volgende keer dat je een ‘onderbuikgevoel’ hebt, negeer het dan niet – de kans is groot dat je limbische brein je iets probeert te vertellen! Onderbuikgevoel of niet, het is onmogelijk om te weten hoe elke keuze die we maken zal uitpakken en of het de juiste beslissing is. Maar als je kunt leren om sommige externe meningen af te wijzen en je af te stemmen op je intuïtie, is het ook moeilijk te zeggen dat ‘op je gevoel afgaan’ je niet in de goede richting zou leiden.