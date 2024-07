Waarom je meer water moet drinken tijdens de zomer

Laatst geüpdatet op juli 29, 2024 by Redactie

Met de zomer in volle gang is het cruciaal om goed gehydrateerd te blijven. Uitdroging leidt tot spiervermoeidheid en het gevoel van “de man met de hamer” tijdens het sporten. Voldoende vocht smeert niet alleen de gewrichten, maar water helpt ook bij het transport van zuurstof naar de werkende spieren. Water helpt bij het verwijderen van metabolisch afval en reguleert de lichaamstemperatuur. Voldoende hydratatie is belangrijk voor zowel een optimale gezondheid als sportprestaties en herstel.

Veel mensen realiseren zich niet hoe belangrijk het is om voldoende vocht binnen te krijgen bij hoge temperaturen. Gemiddeld zou je acht glazen of ruwweg twee liter water per dag moeten drinken. Tijdens de zomermaanden zou je dagelijks ongeveer tweeënhalve liter water moeten drinken. Hier zijn een aantal redenen om tijdens de zomer meer water te drinken:

Mentale helderheid

Kun je goed nadenken als het heel warm weer is? Voldoende hydratatie leidt tot een betere mentale focus, het verbetert de bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen. Een daling van twee procent in lichaamsvloeistoffen vermindert de concentratie en veroorzaakt korte termijn geheugenproblemen.

Cardiovasculaire gezondheid

Uitdroging verlaagt het bloedvolume, waardoor het hart harder moet werken om bloed en zuurstof door het lichaam te circuleren. Dit maakt dagelijkse taken zoals lopen of traplopen veel moeilijker, dus het draagt bij aan het gevoel van vermoeidheid en verklaart waarom mensen zich “sloom” voelen bij hoge temperaturen.

Voorkomt een droge mond

Een droge mond is ongemakkelijk en de zomerhitte veroorzaakt een grotere vochtbehoefte. Voldoende hydratatie houdt de keel, lippen en mond vochtig, vooral tijdens het slapen. Goede hydratatie maakt eten gemakkelijker. Ons speeksel bestaat uit water en heeft vocht nodig om voedsel af te breken. Een langdurige droge mond wordt in verband gebracht met gaatjes en een slechte adem.

Soepele huid

Als je huid wordt blootgesteld aan zon, hoge temperaturen en sterke wind veroorzaakt dit een droge huid, zonverbranding of huidschade. Bij uitdroging verliest de huid haar elasticiteit. De huid is het grootste orgaan van het lichaam en hydratatie zorgt ervoor dat water door alle membranen van het lichaam beweegt, waardoor de huid elastisch en zacht blijft.

Verbeterde spijsvertering

Water is belangrijk om voedingsstoffen door je darmen te laten gaan. Een gebrek aan vocht leidt tot constipatie, wat op de lange termijn tot spijsverteringsproblemen leidt. Water helpt afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen via de urine en ontlasting. Drink voor een gezonde spijsvertering, 30 minuten voor of na het eten water. Koud water in combinatie met voedsel veroorzaakt gas, een opgeblazen gevoel en winderigheid. Je kunt variëren door vers fruit, zoals komkommer, toe te voegen voor extra smaak of andere ongezoete dranken te drinken. Suiker en cafeïne hebben een uitdrogend effect.



Ons metabolisme is een chemisch proces dat warmte afgeeft. Wanneer we sporten in warme klimaten, werkt ons lichaam als een oven. Bij oververhitting beginnen onze systemen te falen. Het lichaam reguleert zijn temperatuur door te zweten, uit te ademen en door het consumeren van koud water. Water- of elektrolytendranken vullen vocht- en mineraalverlies aan. Probeer kamertemperatuur en warm water te vermijden, omdat dit “het vuur van de oven voedt.” Kies voor koude dranken om het lichaam af te koelen.