Watermeloen en de voordelen ervan

Watermeloen is een van de favoriete zomervruchten: verfrissend, hydraterend en voedzaam. Watermeloenen rijpen om te eten van juni tot september, en kennen velen voordelen. Er zijn ongeveer 50 soorten watermeloen, waaronder babywatermeloen (anguria baby), een kleine variëteit. Ze hebben een extreem laag caloriegehalte: 100 g watermeloen bevat slechts ongeveer 16 calorieën. Watermeloen is een gezonde vrucht om vers, in plakjes gesneden of in een fruitsalade te eten.



De schil is hard, glad en vrij dun, groen van kleur, gevlekt of gestreept in lichtgroen, wit of geel; het vruchtvlees is rood en zit vol zaden. Watermeloen helpt het lichaam te ontgiften en te zuiveren; het is erg vullend en helpt de mineralen die het lichaam in de hitte heeft verloren, opnieuw te integreren.

De voordelen van watermeloen

De belangrijkste gezondheidsvoordelen van watermeloen zijn:

Hydratatie en essentiële voedingsstoffen: watermeloen bestaat voor ongeveer 90% uit water en bevat belangrijke elektrolyten. Het is een bron van mineralen en vitamines en stelt je in staat om de minerale zouten die verloren zijn gegaan door zweten te recupereren

Antioxidanten: de vitamine C in watermeloen is essentieel voor het immuunsysteem en helpt je afweer op peil te houden. Het helpt het lichaam te ontgiften en beschermt cellen tegen schade door vrije radicalen

Botten versterken: watermeloen bevat lycopeen, wat belangrijk is voor de gezondheid van de botten. Lycopeen verlaagt ook oxidatieve stress die de activiteit van osteoblast- en osteoclastcellen vermindert

Diureticum: watermeloen is een natuurlijk diureticum dat de urinestroom verhoogt, de nieren beschermt en de lever helpt ammoniak te verwerken

Vet verminderen: watermeloen bevat citrulline, dat helpt de ophoping van vet in de cellen te verminderen. Citrulline is een aminozuur dat wordt omgezet in arginine waardoor de cellen minder vetweefsel produceren

Ontstekingsremmend: dankzij de aanwezigheid van lycopeen, een antioxidant met een ontstekingsremmende werking, helpt watermeloen kanker te voorkomen en bevordert het de gezondheid van het hart

Afrodisiacum: de citrulline in watermeloen is een aminozuur dat werkt als een vasodilatator, waardoor het seksuele verlangen wordt gestimuleerd

De huid gezond houden: dankzij het gehalte aan bètacaroteen helpt watermeloen huidveroudering te vertragen en houdt het de huid elastisch. Het vitamine C-gehalte zorgt voor de aanmaak van collageen, wat essentieel is voor een gezonde huid.

Eigenschappen en voedingsstoffen van watermeloen

Watermeloen is een rijke bron van mineralen, met name:

Kalium: watermeloen is een goede bron van kalium, een mineraal dat helpt de bloeddruk te verlagen, omdat het de afvoer van overtollig vocht bevordert, het vasthouden van water tegengaat en de hartslag reguleert.

Fosfor: fosfor vervult verschillende belangrijke functies in het lichaam. Het reguleert de pH, maakt deel uit van de minerale fractie van botten en tanden, is een bestanddeel van eiwitten en enzymen en neemt deel aan de activering van sommige vitamines en aan celherstelprocessen

Magnesium: dit mineraal geeft zenuwimpulsen door en helpt een gezonde hartslag te behouden en spiercontracties te reguleren.

Vitamine C: ook wel ascorbinezuur genoemd. Vitamine C heeft een krachtige antioxiderende werking en helpt zo de werking van vrije radicalen tegen te gaan, celveroudering en de vorming van kankercellen te voorkomen. Het stimuleert ook het immuunsysteem en beschermt tegen verkoudheid en griep.

Beta-caroteen: dit pigment met antioxiderende werking geeft een typische geeloranje kleur aan planten. Het is de voorloper van vitamine A die tal van functies in ons lichaam vervult, aangezien het essentieel is voor celgroei en -differentiatie, tussenkomt in de embryonale ontwikkeling, helpt het gezichtsvermogen te beschermen, essentieel is voor botgroei en helpt om een gezonde huid en haar te behouden.

Lycopeen: deze carotenoïde is verantwoordelijk voor de rode kleur van fruit zoals tomaten, watermeloen en rood fruit. Het heeft een sterke antioxiderende werking, waardoor het effectief is in de preventie van kanker en in de strijd tegen veroudering. Het heeft ook een ontstekingsremmende werking, remt de vorming van atherosclerotische plaques en beschermt de ogen tegen degeneratie die optreedt bij het ouder worden;

Citrulline: dit is een niet-essentieel aminozuur dat door het lichaam kan worden aangemaakt. Het voorkomt hypertensie en beschermt het cardiovasculaire systeem omdat het in staat is de druk in evenwicht te brengen en de arteriële wanden elastisch te houden. Dit aminozuur wordt ook gebruikt voor erectiestoornissen, omdat het helpt bij het bereiken en behouden van een erectie door te zorgen voor de noodzakelijke concentratie stikstofmonoxide.

Watermeloenvlees bestaat voor meer dan 90% uit water met een goede hoeveelheid suikers, vooral fructose en vitamine A, C, B en B6.

Watermeloen, rijk aan water en laag in calorieën, is een van de beste zomervruchten om te helpen bij het afvallen.