Waterverzachters: goed voor haar en huid

Laatst geüpdatet op oktober 28, 2022 by Redactie

Je kunt alles geprobeerd hebben: crèmes, smeerseltjes, maskers, maar toch blijven je haar en huid problematisch. In dat geval is het misschien handig om het wat dichterbij te zoeken: is je water niet te hard?

Hard water?

Water dat veel mineralen bevat noemen we hard water. De belangrijkste mineralen zijn hierbij calcium en magnesium. In Nederland komt nergens van nature zacht water uit de kraan, doordat we hier voornamelijk water uit de bodem winnen, een bodem die veel kalk bevat. Het is ook nog eens zo dat de hardheid verschilt per regio.

Je huid

Van hard water is bekend dat het voor huidproblemen kan zorgen. Dit komt doordat zeepresten niet goed op kunnen lossen in hard water. Ze blijven dus na het douchen op je huid zitten, vermengt met de kalk uit het water. Dit kan irriterend werken voor de huid. Als gevolg kan je huid uitdrogen, of bestaande huidklachten kunnen verergeren. Mensen met eczeem merken bijvoorbeeld na het douchen dat hun eczeemplekken droger en schraler zijn geworden dan voor het douchen. Hoewel dit soms kan komen door te heet douchen, bestaat de kans ook dat hard water hiervan de oorzaak is.

Je haar

Je haar kan tevens uitdrogen van hard water. Je zult merken dat in gebieden met hard water, je haar stroever wordt en lastiger te doorkammen. Net als de zeep op je huid, kan de shampoo in je haar minder goed oplossen. Je haar wordt hier zwaarder van. Verder zorgt het water voor een soort laagje op je haar waardoor de belangrijke stoffen die je haar nodig heeft, letterlijk het putje inlopen in plaats van dat ze in je haar kunnen trekken. Als je krullend haar hebt, zul je merken dat je krullen meer uitzakken en pluizen. Zacht water hecht zich tenslotte beter aan shampoo, waardoor je zult merken dat je minder product nodig hebt dan voorheen.

De magie van de waterontharder

Of eigenlijk, de technologie van de waterontharder. Er zijn veel voordelen aan een waterontharder. Een waterontharder werkt als een filter dat de mineralen achterlaat, en het nu zachte water doorlaat. De ontharders zijn erg zuinig, maar leveren een boel voordelen op in je huis. Zo helpt het bij de ontkalking van waterleidingen. Zeker geen overbodige luxe, dus. De ontharder maakt gelukkig geen lawaai.

Klus geklaard

Wanneer jij een waterontharder aanschaft, is het installeren zo geklaard. De waterontharder wordt meestal in de kruipruimte geplaatst of op een plek waar je er geen last van hebt. Van Meerendonk voorziet jou van de beste waterontharder, zodat jij snel en gemakkelijk kunt genieten van een zachte huid en haren.