Week van het Brood staat in het teken van volkoren

Van 16 t/m 22 januari is het de Week van het Brood. Jaarlijks vragen de Nederlandse bakkerijen gezamenlijk tijdens deze week aandacht voor al het goede van brood. Dit jaar is het motto “Volkoren, vol vezels, vol smaak.” Dit omdat het gros van de Nederlanders niet voldoende volkoren eet en ook te weinig vezels binnenkrijgt, terwijl volkoren en vezels gunstig zijn voor de gezondheid. Tijdens deze week, gecoördineerd door het Nederlands Bakkerij Centrum, laat de bakkerijsector zien dat volkoren niet alleen veel gezondheidsvoordelen heeft, maar tegelijkertijd ook heel lekker is.

Volkoren vol vezels, vol smaak

Volkorenbrood is altijd gemaakt met 100% volkorenmeel, dit is vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel en brood. Dit betekent dat de hele graankorrel is gebruikt, van kiem tot zemel. Die hele graankorrel zit niet alleen vol smaak, maar ook vol vezels en andere belangrijke voedingsstoffen. Voedingsvezels zorgen dat je darmen goed werken en dat is niet alleen belangrijk voor je stoelgang, maar voor de algehele gezondheid. Een goede darmwerking is de basis van het immuunsysteem. Ook zorgen je darmen dat voedingsstoffen worden opgenomen en ziekmakende stoffen juist worden afgevoerd. Het Voedingscentrum adviseert tenminste 25 gram voedingsvezels per dag voor vrouwen en minstens 30 gram voor mannen. Driekwart van de Nederlanders komt niet aan die hoeveelheid.

Feiten en fabels over brood

Ondanks dat de gezondheidsredenen voor zich spreken, heersen er nog steeds veel mythes over (volkoren)brood. In de Week van het Brood legt het Nederlands Bakkerij Centrum daarom de focus op feiten en fabels. Zo is donker brood niet altijd gezonder. Ook denken veel consumenten dat brood een dikmaker is. Feit is dat brood, en vooral volkorenbrood, juist een goede koolhydraatbron is, omdat het tevens tal van voedingsstoffen levert. Ook zit brood bomvol eiwitten: twee sneetjes volkoren bevatten meer eiwitten dan één ei.

Linda van Zonsbeek, Kennisspecialist Voeding & Gezondheid bij het Nederlands Bakkerij Centrum: : “Als Nederland hebben we het al goed voor elkaar op volkoren-gebied. Omdat het is vastgelegd in de wet, is het voor de consument duidelijk dat volkorenbrood echt gemaakt is met alleen volkorenmeel. Volkoren is een prachtig, smakelijk en gezond product. Dit biedt een mooie kans om de gezondheid van Nederlanders een boost te geven. Met drie sneetjes volkorenbrood per dag zit je al aan de aanbevolen hoeveelheid volkorenproduct van de Gezondheidsraad (90 gram).”