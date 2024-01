Week van Snoep Goed 2024 vandaag van start

Laatst geüpdatet op januari 15, 2024 by Redactie

Van 15 tot en met 21 januari 2024 staat Nederland opnieuw in het teken van bewuste keuzes tijdens de vierde editie van de nationale Week van Snoep Goed. Met de ‘Snaaispiegel’ daagt Week van Snoep Goed dit jaar alle Nederlanders uit om zichzelf tijdens snaaimomenten eens een spiegel voor te houden. Met deze aanpak hopen zij bij te dragen aan een groter bewustzijn en willen zij Nederlanders stimuleren om gedurende deze week te kiezen voor gezondere alternatieven.

Van snaaien naar beter snoepen

Voor de vierde editie introduceert Week van Snoep Goed de Snaaispiegel als krachtig instrument om gezinnen te inspireren bewust te reflecteren op de keuzes die zij maken tijdens snaaimomenten. In plaats van het verbannen van snoepen streeft de Snaaispiegel ernaar ongezonde tussendoortjes te vervangen door verantwoorde alternatieven. Gedurende de Week van Snoep Goed gaan deelnemers de uitdaging aan om van snaaien naar beter snoepen te gaan.



“Door regelmatig te kiezen voor gezonde alternatieven ontwikkel je stapsgewijs een krachtige gewoonte. Hoewel het aanvankelijk wat bewustzijn vergt, zul je al snel merken dat het natuurlijker wordt om ongezonde snacks te vervangen door verantwoorde opties. Dit leidt niet alleen tot een gezonder voedingspatroon, maar heeft ook een positieve impact op je algehele welzijn, resulterend in duurzame gezonde eetgewoonten”, aldus Manon Wouters, diëtiste en ambassadeur van Week van Snoep Goed 2024. Onder de eervolle titel van Snaaicoach zal zij niet alleen via sociale media, maar ook via de dagelijkse nieuwsbrief van Week van Snoep Goed haar tips & tricks voor het maken van gezondere keuzes delen met de deelnemers

Zelfreflectie in de supermarkt

Gezondere keuzes vinden hun oorsprong tijdens de dagelijkse boodschappen Om dit te benadrukken plaatste Week van Snoep Goed een tijdelijk Snaaikassa in een vooraanstaande supermarktketen. Op humoristische wijze wees de Snaaikassa de winkelbezoekers op alternatieven voor de gescande zoete en zoute snacks. Door bewust na te denken over de keuzes in de supermarkt worden consumenten aangemoedigd om te kiezen voor verantwoorde alternatieven, waardoor het makkelijker wordt om op de ‘lastige’ momenten een gezonde snack te pakken.



“In de supermarkt is de verleiding om ‘even’ iets lekkers te scoren voor veel mensen groot. De cijfers uit 2022 tonen aan dat 21,4% van de 18- tot 25-jarigen meerdere keren per week ongepland ongezond eet of snacks koopt (CBS, 2022). Zelfreflectie tijdens het boodschappen doen kan een aanzienlijk verschil betekenen in de keuzes die we later maken tijdens snaaimomenten”, benadrukt Manon Wouters.



De Snaaikassa komt terug in de online campagne van Week van Snoep Goed 2024. Bovendien daagt de stichting supermarkten uit om verantwoording af te leggen en roept hen op bezoekers te begeleiden bij het maken van gezondere keuzes. Daarnaast zal er in de kantines van scholen ook meer aandacht worden besteed aan deze alternatieven. Cateraar Appèl is partner van de Week van Snoep Goed en zet zich in om gezond eten gewoon, lekker en betaalbaar te maken. Deze inzet tonen ze structureel doordat ze aangesloten zijn bij het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen en zich daarmee inzetten voor een gezondere schoolomgeving.

Dagelijkse snaaitips

Iedereen kan zich via de website van Week van Snoep Goed aanmelden om deel te nemen aan deze vierde editie. Van 15 tot en met 21 januari ontvangen deelnemers dagelijks per mail ondersteuning en tips van snaaicoach Manon Wouters. Na inschrijving, ontvangen deelnemers in de dagelijkse nieuwsbrieven leuke èn lekkere kortingscodes om gezonder snoepen nog aantrekkelijker te maken.

Makkelijker dan gedacht

Uit onderzoek van Week van Snoep Goed (2022) bleek al dat twee op de drie Nederlanders een positief effect op hun mentale gezondheid ervaren na een periode waarin zij een gezond voedingspatroon aanhouden. Deelnemers van Week van Snoep Goed 2023 ondervonden dat een gezond alternatief kiezen makkelijker is dan gedacht. Uit reactie van de 19.563 deelnemers in 2023 blijkt namelijk dat:

– 76% van de deelnemers nieuwe snackgewoonten heeft overgehouden aan Week van Snoep Goed

– 81% Week van Snoep Goed makkelijker vond dan gedacht

– 74% meer groente en fruit is gaan eten na Week van Snoep Goed 2023