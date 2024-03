Week Zonder Vlees & Zuivel van start

Vandaag start de zevende editie van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. De campagne neemt afscheid van het iconische roze en keert terug in een fris groen jasje, welke identiteit door heel Europa te zien zal zijn de komende jaren.

Dé eetgedragsveranderingscampagne van Nederland

De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel is dé eetgedragsveranderingscampagne van Nederland en promoot een flexitarisch eetpatroon waarin vlees, vis en zuivel worden afgewisseld met plantaardige gerechten. Tijdens de campagneweek laat de Week Zonder Vlees & Zuivel mensen ervaren hoe lekker en makkelijk het is om vaker plantaardig te eten, zodat deelnemers ook op de lange termijn bewezen vaker voor vega(n) gaan. Hiermee leidt de campagne tot lange termijn gedragsverandering en levert met 2.7 miljoen Nederlandse deelnemers in 2023 een wezenlijke bijdrage aan de uitdagende klimaatdoelstellingen.

Op naar de zevende editie in Nederland

Met deze Europese uitbreiding is het ook tijd voor een nieuwe, Europees brede uitstraling. Daarom stapt de campagne in 2024 af van haar iconische, biggetjesroze huisstijl en keert ze terug in een fris groen jasje. “Ons doel is om een zo inclusief mogelijke campagne te creëren waardoor heel Europa zich aangesproken voelt. Met deze vernieuwde huisstijl moderniseren we de campagne niet alleen in Nederland, maar creëren we ook herkenbaarheid over de grens”, aldus Boerdam. Deze nieuwe huisstijl is vanaf nu ook zichtbaar in Nederland ter promotie van de zevende editie die van 4 t/m 10 maart plaats zal vinden.

Meedoen? Dat kan!

Meedoen aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel 2024 doe je door van 4 t/m 10 maart vlees en zuivel te laten staan. Via www.weekzondervleesenzuivel.nl kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief om verzekerd te zijn van genoeg tips en inspiratie.

Inspiratie voor de lekkerste vegan gerechten

4 x vegan recepten met kikkererwten

Recept: vegan chocolade courgette muffins

Recept: Gevuld vegan gehaktbrood met appel en kastanjes

Recept: Spinazie daslook börek met baba ganoush (vegan)

Recept: veganistisch chocolade dessert

Recept: vegetarische gehaktballetjes

Recept: halloumi burger met gekarameliseerde uien

Recept: BLT met paprikaspread en gegrilde aubergine

Hoe maak je de beste romige vegan warme chocolademelk?