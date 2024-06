Weekendmiddagen zijn ‘happy hours’ voor inbrekers

Laatst geüpdatet op juni 21, 2024 by Redactie

De zomervakantie staat voor de deur en we gaan er massaal op uit. Jaarlijks gaat ongeveer driekwart van de Nederlanders tijdens de zomermaanden op vakantie. Niet verrassend zijn juli en augustus dan ook geliefde maanden voor inbrekers. Thuisbeveilingsbedrijf Ring onderzocht wanneer en waar inbraken het meest voorkomen, wie de inbrekers zijn en hoe we ons wapenen tegen inbraken. Wat blijkt: de meeste inbraken worden gepleegd door je buren en zaterdag- en zondagmiddag zijn ‘happy hours’ voor inbrekers.

Zomermaanden populair bij inbrekers

Niet iedereen doet het rustig aan tijdens de zomervakantie. Vorig jaar waren er in juli en augustus gemiddeld 19% meer inbraken dan in juni.¹ Het is dan ook niet verwonderlijk dat één op de drie Nederlanders zich zorgen maakt over een mogelijke inbraak tijdens de zomervakantie en dat 16% weleens waardevolle spullen uit hun huis meeneemt zodat ze niet gestolen kunnen worden.

Happy hours voor inbrekers

Of je nou thuis blijft of op reis gaat, het is altijd goed om te weten wanneer het risico op woninginbraak het grootst is. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, vinden de meeste inbraken niet in het holst van de nacht maar juist op klaarlichte dag plaats. Slechts 13% van de woninginbraken gebeurt namelijk ‘s nachts, tegenover ruim 60% in de middag- en avonduren. Vooral weekenddagen zijn populair bij inbrekers, wat zaterdag- en zondagmiddag dus echte ‘happy hours’ voor inbrekers maken.

Inbrekers zijn je buren

Verreweg de meeste inbraken worden gepleegd door ‘gelegenheidsinbrekers’, mensen die zonder grondige voorbereiding toeslaan als ze een kansje ruiken. Zij maken zo’n 80% tot 90% van de inbrekers uit. De inbreker woont dan ook schokkend vaak om de hoek: gemiddeld leggen inbrekers maar zo’n 800 meter af van hun eigen woonadres naar het huis waar ze hun slag slaan! Gelukkig gaat ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ echter nog steeds op in ons land. Tweederde van de Nederlanders (66%) gaat met een geruster gevoel op vakantie als hun buurtbewoners een oogje in het zeil houden.

Veilige en minder veilige gemeenten

Woninginbraken komen voor in allerlei soorten buurten. Kansarme wijken zijn vaak hotspots, mogelijk omdat veel inbrekers daar zelf vandaan komen, en omdat de woningbeveiliging er niet altijd optimaal is. Toch wordt het vaakst ingebroken in ‘rijke’ gemeenten zoals Zeist (8,1 inbraken per 1.000 huishoudens), Laren (7,1) en Baarn, met (6,4). Wil je woninginbraak echt ontduiken, verhuis dan naar Harlingen of Dinkelland, want daar vinden maar 0,5 inbraken per 1.000 inwoners plaats.

Bijna de helft gebruikt technologie om hun huis te beveiligen

In de brochure ‘Voorkom woninginbraken’ tippen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie en het CCV dat camera’s inbrekers afschrikken. Nederlanders lijken deze technologie dan ook te omarmen: uit onderzoek van Allianz Direct blijkt dat bijna tweederde (63%) verwacht dat een slimme deurbel helpt om diefstal te voorkomen. 26% van de mensen die zo’n deurbel bezitten, heeft daarmee zelfs wel eens opnames gemaakt van inbraak of diefstal.

Maar moet je je dan écht flinke zorgen maken als je op vakantie gaat? Nee hoor, ons land is gelukkig relatief veilig als het gaat om woninginbraken. Slechts 5% van de Nederlanders is er de afgelopen tien jaar mee geconfronteerd.

5 top tips om deze zomer met een gerust hart op reis te gaan