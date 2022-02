Wéér een lege batterij? Met deze tips gaat je smartphone langer mee

Op 18 februari is het Battery Day. Hét moment om extra aandacht te besteden aan de batterij van je smartphone. Want een batterijniveau van 1 procent terwijl je on the go bent en niet kan bijladen is de nachtmerrie van velen. Toch kun je met enkele slimme tips en tricks de levensduur van je batterij aanzienlijk verlengen. Zo hoef je nooit meer een lege batterij te vrezen én gaat je toestel veel langer mee. Goed voor jouw portemonnee én de planeet!

Dit zijn 8 tips van Nokia:

Laad je telefoon overdag op

Je telefoon ‘s nachts aan de oplader hangen tot de volgende ochtend? Geen goed idee! Wanneer de batterij eenmaal volledig opgeladen is verliest deze namelijk vanzelf batterij… en begint het oplaadproces opnieuw. Dit onnodige bijladen verzwakt de kwaliteit van je batterij, waardoor je telefoon op termijn veel sneller leegloopt.

Ga niet voor 100%

Het klinkt misschien wat gek, maar een volle batterij is niet ideaal. Verre van zelfs. Je smartphone met een hoogspanningslader tot 100 procent opladen doet je batterij sneller verslijten. Idealiter trek je de stekker eruit bij 80 à 90 procent en mik je op een batterijniveau dat altijd tussen de 30 en 80 procent schommelt. Zo blijft je batterij langer in topvorm.

Zet je locatie uit

Je locatie delen kan handig zijn, maar het vreet batterij. Bovendien gebruiken tal van apps maar wat graag je locatie, terwijl dat nergens voor nodig is. Wil jij je batterij sparen? Check dan regelmatig welke apps jouw doen en laten tracken én stuur bij waar nodig. Bij een Android-toestel schakel je in de instellingen makkelijk de GPS-functie uit of maak je het bepaalde apps onmogelijk om je locatie te volgen.

Vermijd extreme koude of hitte

Smartphones houden niet van extreme temperaturen. Stel je telefoon dus niet bloot aan blakende hitte of krakende vrieskou. Gebruik je toestel zoveel mogelijk op kamertemperatuur. Zo gaat je batterij zo lang mogelijk mee.

Pas je modus aan

Je batterij langer laten meegaan kan met één snelle aanpassing: schakel de Smart Battery Modus op je Android toestel aan. Er bestaan trouwens nog meer slimme opties die ervoor zorgen dat je telefoon minder vaak een laadbeurt nodig heeft. Kies in de instellingen voor de Dark Modus, zodat er je toestel minder stroom verbruikt om je smartphonescherm te verlichten. Schakel onnodige geluidjes uit. En waarom niet wat vaker de vliegtuigstand gebruiken? Goed voor je mentale rust én je batterij!

Sluit overtollige apps

Sluit jij plichtsbewust alle apps na gebruik? Doe je dat niet, dan blijven ze op de achtergrond draaien en verbruiken ze flink wat energie. Extra batterijprocenten win je ook door in je instellingen de Background Activity Manager aan te passen. Daar selecteer je zelf welke apps automatisch refreshen (en dus batterij verbruiken).

Kies een telefoon met een lange batterijduur

De ene smartphone is de andere niet. Een gsm met een lange batterijduur helpt heel wat ellende voorkomen. Wist je dat de batterij van de nieuwe Nokia G21 maar liefst tot drie dagen meegaat? Dankzij de gloednieuwe Super Battery Saver-modus kies je bovendien zelf waar je toestel energie bespaart. Zo blijft er altijd voldoende power over om jouw favoriete functies te blijven gebruiken! Dankzij de Finse roots verwent de Nokia G21 ook je ogen met een knap minimalistisch Scandinavisch design. En dat is niet alles. Het toestel belooft je om drie jaar lang de nieuwste beveiligingsupdates en 2 jaar lang Android OS upgrades te leveren. Drie unieke troeven die garanderen dat jouw smartphone lang meegaat!