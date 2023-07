Weer of geen weer: bij Pathé is het altijd goed vertoeven in augustus!

Laatst geüpdatet op juli 28, 2023 by Redactie

Van zon, hitte en 34ºC naar regen, wind en 19ºC: niets zo gevarieerd als het Nederlandse weer deze zomer. Die variatie is ook zeker in het nieuwe filmaanbod bij Pathé in de maand augustus te vinden, dus of je nu verkoeling of onderdak zoekt: in de dertig theaters ben je altijd welkom! Voor wat volwassen actie en spektakel kunnen bezoekers naar de over-the-top monsterfilm MEG 2: The Trench of zich mee laten voeren in het racespektakel Gran Turismo. En niemand minder dan Denzel Washington is weer terug in de bios met The Equalizer 3. Voor de jongere thrillseekers is er een nieuwe animatiefilm over de enige echte Ninja Turtles. Is dat allemaal niet spannend genoeg? Dan is de langverwachte horrorsensatie Talk to Me in de Pathé-zalen te zien om de hartslag wat omhoog te krijgen.



Iedereen die het liever iets rustiger aandoet kan heerlijk genieten van een uniek programma en panelgesprek omtrent Pride Week 🏳️‍🌈(2-6 augustus) en het belang van film in de LHBTQIA+ community, of lekker meedeinen met twee(!) Metallica concerten op het grote doek. Ook thuis op de bank kan weer genoten worden van het grote aanbod van Pathé Thuis, met onder andere de nieuw verkrijgbare hitfilms Fast X en Transformers: Rise of the Beasts.

Pathé & Pathé Thuis Pride Avond

In samenwerking met de Lesbische Liga organiseren Pathé en Pathé Thuis op woensdag 2 augustus een Pride Avond in Koninklijk Theater Tuschinski. Zij gaan met een gastpanel (o.a. ANNE+ co-creator/hoofdrolspeler Hanna van Vliet en queeractivist Naomie Pieter) praten over de rol van film in bewustwording en normalisering van de LHBTIQIA+ community. Na het panel wordt de indrukwekkende film Pariah vertoond. In de rest van Pride Week (3 t/m 6 augustus) volgt een speciale filmprogrammering in twintig Pathé bioscopen.

Pathé Specials

2-6 augustus – Pride Week

Van woensdag 2 tot en met zondag 6 augustus wordt een speciale Pride programmering vertoond in twintig bioscopen van Pathé, met daarin Call Me By Your Name, Carol, Portait de la jeune fille en feu en Pariah. Ook vind je bij Pathé Thuis een uitgebreide collectie met Pride films waaronder Brokeback Mountain, Rocketman, The Color Purple, Boys Don’t Cry en Moonlight.



19 en 21 augustus – Metallica M72 World Tour Live From TX #1 en #2

Tijdens dit ongekend bijzondere bioscoop evenement zal de band twee avonden optreden met twee compleet verschillende setlists. Met nummers uit de meer dan 40-jarige carrière van de groep: van de klassieker Kill ‘Em All uit 1983 tot het langverwachte 72 Seasons uit 2023. De band zal geen enkel nummer twee keer spelen, waardoor er in totaal meer dan 30 nummers op beide avonden staan.

Nieuwe topfilms bij Pathé

3 augustus – MEG 2: The Trench

Bereid je maar vast voor op de ultieme adrenalinekick deze zomer met Meg 2: The Trench, een bloedstollend spannende film die de kaskraker van 2018 overtreft en met meerdere enorme Megs de actie naar nog hogere hoogtes en grotere dieptes stuwt.

10 augustus – Gran Turismo

Gran Turismo is het ultieme succesverhaal over Jann Mardenborough die als tiener dankzij zijn Gran Turismo game skills een reeks Nissan-wedstrijden won en zo een echte professionele autocoureur werd. De film is geregisseerd door Neill Blomkamp (District 9). Met o.a. David Harbour (Stranger Things), Orlando Bloom (Lord of the Rings), Djimon Hounsou en Archie Madekwe.

17 augustus – Blue Beetle

De pas afgestudeerde Jaime Reyes keert vol grootse plannen voor de toekomst terug naar huis, maar komt er al snel achter dat daar veel is veranderd. Dan brengt het lot onverwachts een oud relikwie van buitenaardse technologie op zijn pad: de Scarabee. Als de Scarabee hem verkiest als symbiotische gastheer, komt Jaime in het bezit van een waanzinnige uitrusting met onvoorstelbare én onvoorspelbare krachten.

17 augustus – Talk to Me

Mia gelooft niets van de viral video’s waarin tieners via een volgekladde, gebalsemde hand zogenaamd in contact komen te staan met geesten. Wanneer ze hoort dat er op een feestje een nieuwe seance plaats zal vinden, spoort ze haar vriendin aan om mee te gaan. De groep vrienden raakt verslaafd aan het oproepen van geesten via de mysterieuze hand, tot een van hen te ver gaat… Talk To Me is een langverwachte horrorfilm van het populaire filmlabel A24 (o.a. Bodies Bodies Bodies en Hereditary).

24 augustus – Doggy Style

In deze beestachtig leuke komedie wordt de altijd optimistische Borderterriër Reggie (stem van Will Ferrell) door zijn onsympathieke eigenaar Doug in de achterbuurt van de stad achtergelaten. Hij is ervan overtuigd dat zijn geliefde baasje dat nooit met opzet zou doen. Maar wanneer Reggie kennismaakt met de grofgebekte Bostonterrier Bug (ingesproken door Jamie Foxx) realiseert hij zich dat hij in een giftige relatie zat.

31 augustus – The Equalizer 3

Nadat hij is gestopt met zijn werk als moordenaar in dienst van de overheid, vindt Robert McCall (Denzel Washington) het moeilijk om de gruwelijke dingen die hij in het verleden heeft gedaan te verwerken. Hij probeert met zichzelf in het reine te komen door op te komen voor mensen die onderdrukt worden. Tot zijn eigen verrassing blijkt hij zich thuis te voelen in Zuid-Italië, waar hij erachter komt dat zijn nieuwe vrienden worden bedreigd door lokale misdaadbazen. McCall weet wat hem te doen staat…

KIDS films bij Pathé

9 augustus – Ninja Turtles: Totale chaos (NL en OV)

Nadat ze zich jarenlang verscholen hebben voor mensen, hopen de Turtle-broers nu met heldhaftige acties New York voor zich te winnen. Met hulp van hun nieuwe vriendin April O’Neil gaan ze de strijd aan met een mysterieuze misdaadorganisatie, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk.

Films bij Pathé Thuis

Vanaf nu beschikbaar

Fast X

In deel 10 van de populaire Fast & Furious franchise lukt het Dom Toretto (Vin Diesel) en z’n familie maar niet om met pensioen te gaan. Ze moeten de confrontatie aangaan met een vijand die opduikt uit de schaduwen van het verleden.

Vanaf 10 augustus te koop en 24 augustus te huur beschikbaar

Transformers: Rise of the Beasts

In de jaren 90 voegt een nieuw soort Transformers, de Maximals, zich in de strijd op aarde. Noah is een doodgewone jongen uit Brooklyn die samen met de ambitieuze researcher Elena bij dit gevecht betrokken raakt.

Beeld – Credit Gusto Entertainment