Wel of niet houden aan de goede voornemens voor het nieuwe jaar?

Mensen nemen in januari vaak goede voornemens om een ​​gezonde levensstijl aan te houden – bijvoorbeeld om beter te eten of vaker te sporten – en slagen er vervolgens niet in. Nieuw onderzoek suggereert dat mensen misschien niet altijd hulp willen bij het vasthouden aan hun goede voornemens. Gedragswetenschappers interpreteren dergelijk gedrag vaak als bewijs van een conflict tussen twee ‘zelfs’ van een persoon – een Planner (die verantwoordelijk is voor zelfbeheersing) en een Doener (die spontaan reageert op de verleidingen van het moment).

Een team van onderzoekers van de universiteiten van East Anglia (UEA), Warwick, Cardiff en Lancaster in het Verenigd Koninkrijk en Passau in Duitsland heeft onderzocht in hoeverre mensen zich identificeren met hun planners en hun doeners.

Ze ontdekten dat hoewel de deelnemers verschilden in het relatieve belang dat ze hechtten aan spontaniteit en zelfbeheersing, houdingen ten gunste van spontaniteit over het algemeen bijna net zo gewoon waren als houdingen ten gunste van zelfbeheersing.

Lees ook: Tips om goede voornemens te laten werken

Overheidsbeleid dat is ontworpen om mensen een gezonde levensstijl te geven, is vaak gerechtvaardigd op grond van het feit dat mensen hun planners als hun ware zelf beschouwen en de acties van hun doeners verloochenen.

In hun studie stellen de auteurs echter dat deze rechtvaardiging de mogelijkheid over het hoofd ziet dat mensen spontaniteit en zelfbeheersing waarderen, en hun eigen flexibele houding ten opzichte van voornemens goedkeuren.

Robert Sugden, hoogleraar economie aan de UEA, zei: “Onze belangrijkste boodschap gaat niet over de vraag of duwtjes naar een gezonde levensstijl goed zijn voor de gezondheid of het geluk van mensen op de lange termijn. Het gaat erom of dergelijke duwtjes kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat ze helpen individuen om te overwinnen wat zij zelf als zelfbeheersingsproblemen beschouwen.

Co-auteur Andrea Isoni, een professor in gedragswetenschappen aan de Warwick Business School, zei: “We concluderen dat het identificeren wanneer en waar individuen geholpen willen worden om mislukkingen in hun zelfbeheersing te voorkomen, niet zo eenvoudig is als veel gedragseconomen lijken te denken.

“Wij geloven dat onze bevindingen wijzen op het belang van het behandelen van verlangens naar spontaniteit als even aandacht verdienend als verlangens naar zelfbeheersing, en als het suggereren van interessante lijnen van verder onderzoek.

“Een idee dat nuttig zou kunnen zijn om te onderzoeken, is of sommige soorten afwijkingen van langetermijndoelen als meer spontaniteitbevestigend worden beschouwd dan andere. We hebben bijvoorbeeld een contrast gevonden tussen de spontaniteitbevorderende houding van onze respondenten ten opzichte van suikerhoudende dranken en desserts en hun zelfbeheersingsbevorderende houding ten opzichte van lichaamsbeweging. Het doorbreken van een gezondheidsgerichte voornemens door een crème brûlée te bestellen, is misschien een positievere manier om spontaniteit uit te drukken dan niet dagelijks te rennen op een natte dag.”

Het experiment begon met het vragen van elk van de 240 deelnemers om zich een bepaald type vorige episode in hun leven te herinneren en erover te schrijven. Voor sommigen was dit een gedenkwaardige maaltijd wanneer ze bijzonder genoten hadden van het eten; voor anderen was het een inspanning die ze hadden geleverd die goed was voor hun gezondheid en waar ze tevreden over waren.

Vervolgens werd hen gevraagd hoe goed ze zichzelf herkenden in verschillende uitspraken. Deze omvatten wensen voor meer zelfbeheersing (bijv. ‘Ik wou dat ik meer aan lichaamsbeweging had gedaan’), spijt over gebrek aan zelfbeheersing (‘Na het bestellen van desserts in restaurants, heb ik vaak spijt’), en goedkeuring van zelfbeheersing als een levensstrategie (‘In het leven is het belangrijk om verleidingen te kunnen weerstaan’).

Lees ook: Goede voornemens voor boekennerds

Een even groot aantal uitspraken sprak de wens uit voor minder zelfbeheersing (bijv. ‘Ik wou dat er minder sociale druk was om aan lichaamsbeweging te doen’), spijt over het uitoefenen van zelfbeheersing (‘Nadat ik een gezond gerecht had besteld, wenste ik vaak dat ik iets lekkers had gekozen’), en goedkeuring van spontaniteit (‘Af en toe iets lekkers hebben is een belangrijke bron van geluk voor mij, ook al is het slecht voor mijn gezondheid’).

Over het algemeen herkenden respondenten zichzelf bijna net zo vaak in uitspraken die spontaniteit bevorderen als in uitspraken die zelfbeheersing bevorderen. In hun reactie op uitspraken over wat belangrijk was in het leven, beweerden de meeste deelnemers dat het belangrijk was om langetermijnplannen te maken en je daaraan te houden, en dat het geen kwaad kon om af en toe kleine genoegens te nemen in plaats van je aan die plannen te houden. Verrassend genoeg werd de houding niet significant beïnvloed door het type episode dat de respondenten zich herinnerden.