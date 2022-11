Welk dating type ben jij? Een kers of misschien een perzik?

Laatst geüpdatet op november 25, 2022 by Redactie

Momenteel zijn er naar schatting zo’n drie miljoen singles in het land. Er zwemmen dus veel vrije vissen in de Nederlandse wateren, maar hoe kies je nu de juiste partner die ook nog eens naar eenzelfde soort relatie zoekt? Volgens datingapp Fruitz is het helemaal niet zo moeilijk; singles zijn namelijk in vier categorieën op te delen. Van een serieuze kers tot een casual perzik. Dit zijn de vier dating types.

Datingtype 1: de free-spirited perzik

De perzik is een vrije geest die liever bewust single blijft. Lang leve de lol! Maar sommige dingen zijn nu eenmaal leuker met zijn tweetjes, met name tussen de lakens. Deze sappige perzik is dan ook echt alleen op zoek naar casual seks. No strings attached, deze dater is niet vast te binden. Mensen zijn gewoon te leuk, waarom zou je dan 1 iemand kiezen? Fruitz moedigt perziken aan om wel open en eerlijk te zijn. Niemand heeft tijd voor slechte seks, dus communiceer je seksuele verlangens en handel daar ook naar. Dat maakt dit eenmalige uitstapje avontuurlijker én bevredigender!

Datingtype 2: de standvastige watermeloen

De watermeloen is de vriend die het niet erg vindt om alles een stapje verder te nemen. En waarom zouden ze dat ook niet doen? Het is natuurlijk heel fijn om een vriend te hebben waar je een echte connectie mee hebt, waarom zou je dan ook niet wat lol tussen de lakens hebben? Watermeloenen willen niet settelen, maar gewoon een leuke tijd hebben. Vriendschap is een soort relatie dat veel voldoening kan geven, en fysiek met elkaar zijn maakt het alleen maar leuker! Fruitz wil watermeloenen wel op het hart drukken dat zij duidelijk hun grenzen aan moeten geven om teleurstellingen te voorkomen. Het kan gebeuren dat iemand in deze relatie romantische gevoelens ontwikkelt, en gekwetst worden als er geen duidelijke regels verbon-den zijn aan het spel. Wees duidelijk in jouw verwachtingen van deze relatie. Of dit nu gaat over het aantal watermeloenen dat je tegelijkertijd mag zien, of wat je moet doen als er wel gevoelens opkomen.

Datingtype 3: de laidback druif

Voor de nuchtere Nederlanders is dit waarschijnlijk de meest voorkomende dater. De druif neemt het alle-maal zoals het is en doet het allemaal wat rustiger aan. Soms leidt een eerste date tot een tweede en eindi-gen ze als een kers, maar soms ook tot een gezellig nachtje samen waar ze de peachy kant van iemand omarmen. Deze dater wil graag eerst even kijken waar het heengaat. We weten allemaal welke potentie een druif heeft; na verloop van tijd maakt het ook een heerlijk glas wijn! Druiven zijn veelzijdig, misschien nemen ze wel een hele andere route tijdens hun datingleven. Daarom raadt Fruitz aan om er eerlijk over te zijn. Zeg een ander altijd eerlijk wat je voelt.

Datingtype 4: de romantische kers

Twee zijn samen één, net als kersen aan dezelfde tros. Deze romanticus is op zoek naar zijn wederhelft. De kers gelooft in ware liefde en soulmates. Deze romanticus is een perfectionist die precies weet wat hij wil. Kersen zijn vastberaden, maar ook een beetje dromerig. Iedereen weet dat het niet makkelijk is om jouw tweede helft te vinden, maar gelukkig helpt Fruitz hierbij: het draait allemaal om elkaar goed leren kennen. Zorg dat je op dezelfde golflengte zit, en blijf vragen stellen om te zien of jullie vibes hetzelfde zijn. Breng tijd met elkaar door, zie wat de ander laat lachen, en steun elkaar. Een stevige basis is de sleutel tot een succes-volle relatie!

(Fruit)soort zoekt soort

Afijn, het leven is druk genoeg, dus hoe kom je er nu makkelijk en snel achter met welke dater je te maken hebt? Dat is waar Fruitz een handige rol in kan spelen. De app is ontwikkeld rondom deze vier datingtypes om deze problemen te tackelen. Op ieder profiel staat een van de vier datingtypes gewoon aangegeven met het fruitsoort dat de dater geselecteerd heeft. Eindeloze gesprekken voeren voordat je erachter komt dat jij als kers in gesprek bent met een watermeloen, zijn dus verleden tijd. Gebruikers hoeven ook niet bang te zijn voor cheesy openingszinnen, er wordt gewoon gekozen voor een van de vele ijsbrekers die aansluiten bij jouw datingtype. Van onschuldig tot ondeugend, er is aan elke dater gedacht. Daters klaar? Swipen maar!