Welke autoverzekering heeft jouw automerk nodig?

Laatst geüpdatet op oktober 12, 2023 by Redactie

Een autoverzekering samenstellen is iets waar niet veel mensen warm voor lopen. Toch is het belangrijk dat je hier even voor gaat zitten omdat een autoverzekering niet alleen verplicht is, het kan je ook heel veel voordelen opleveren. Vandaar dat wij in dit artikel even uiteenzetten hoe je tot een goede verzekering komt. Het kan namelijk verwarrend zijn waar je nou precies op moet letten wanneer je een passende autoverzekering aanvragen wilt. Ook laten we je zien hoe je je verzekering vandaag nog kunt regelen zodat je daarna gelijk goed verzekerd de weg op kunt gaan, ongeacht in welk merk auto je ook rijdt. Het is namelijk niet doorslaggevend in welk automerk je rijdt, het is vooral belangrijk om te kijken naar de leeftijd van je wagen.

Heb je een Opel verzekering nodig?

Stel, je rijdt in een Opel, heb je dan ook een Opel verzekering nodig? Dit lijkt voor de hand te liggen, maar het merk auto is niet per se belangrijk wanneer je een autoverzekering gaat afsluiten. Je kunt veel beter naar de leeftijd van je wagen kijken. Is deze net uit de fabriek komen rollen, dan kun je het beste een all-risk verzekering afsluiten. Met deze verzekering ben je tegen vrijwel alle mogelijke problemen verzekerd. Heb je een keer schade aan je wagen opgelopen doordat er tijdens een storm een tak op je auto gevallen is? Je kunt dan even contact opnemen met je verzekering die gelijk gaat kijken wat zij voor je kunnen doen. Ook goed om te weten, deze verzekering dekt alle vormen van schade dus ook die jijzelf hebt opgelopen als gevolg van een aanrijding die jij hebt veroorzaakt. Daarmee onderscheidt de all-risk verzekering zich van de overige twee opties. Deze kunnen echter een betere keus voor jou zijn wanneer je wagen al wat ouder is.

Hoeveel zekerheid heb je nodig?

Als je auto vier jaar of ouder is, hooguit zes jaar, dan kun je deze WA+ Beperkt Casco laten verzekeren. Dit is alles wat een wagen van die leeftijd nodig heeft. Heb je een keer schade opgelopen bijvoorbeeld doordat je een hond aangereden hebt, dan kun je deze schade laten uitkeren. Schade aan jouw bolide na een ongeluk dat jij zelf veroorzaakt hebt, wordt niet uitgekeerd. Deze kosten zul je zelf moeten betalen. Let wel, vaak is het voordeliger om een andere auto te kopen dan om de schade volledig te laten herstellen. Vandaar dat je ook met een goedkopere verzekering uit de voeten kunt. Dat geldt zeker voor wagens ouder dan negen jaar. Voor deze wagen heb je enkel de basis WA-verzekering nodig. Deze dekt enkel de schade die jij aan overige verkeersdeelnemers hebt toegebracht.

Online je polis afsluiten

Wanneer je vandaag nog je verzekering wilt afsluiten, kun je even naar de site van jouw verzekeringsmaatschappij gaan. Hier kun je zien welke opties er allemaal zijn. Lees de voorwaarden even goed door en sluit je polis dan meteen af. Dat kun je met een paar klikken op je muis doen.