Welke autoverzekering past het beste bij jouw wagen?

Laatst geüpdatet op december 19, 2023 by Redactie

Heb jij onlangs gekeken naar een passende autoverzekering en dacht je toen: ik snap er helemaal niets meer van? Dan is het tijd dat wij licht in de duisternis brengen. Een autoverzekering afsluiten is verplicht en dus is het belangrijk dat je hier even voor gaat zitten. Dit niet alleen om zo aan je burgerlijke plichten te voldoen, ook voor jou persoonlijke situatie kan een goede autoverzekering veel opleveren. Een verzekering kan je namelijk veel problemen besparen. Zorg er daarom voor dat je een verzekering afsluit die passend is voor jouw situatie. Betekent dit dat je moet kijken naar welke premie de voordeligste is? Nee. Het betekent vooral dat je weet welke van alle beschikbare verzekeringen het beste aansluit bij jouw wagen. Wij laten je graag zien hoe je dit uitvogelt.

Hoe maak je een goede keus?

Ondanks dat een autoverzekering verplicht is, valt er nog heel wat te kiezen. Het is daarom goed om te kijken welke optie voor jou de beste is. Onder de verplichte basisverzekering vind je drie opties: de all-risk verzekering, de WA+ Beperkt Casco verzekering en de WA-Basisverzekering. Welke van deze drie mogelijkheden voor jou de beste is, hangt af van de leeftijd van jouw wagen. De all-risk autoverzekering is bedoeld voor wagens die nieuw zijn tot maximaal zes jaar, Beperkt Casco is geschikt voor wagens van zes tot negen jaar en de WA-basisverzekering wordt meestal gekozen door mensen die een wagen van negen jaar of ouder hebben. Waarom diverse opties? Dit heeft te maken met de dagwaarde van je wagen. Is je wagen nog nieuw, dan is de dagwaarde vaak hoger dan de eventuele reparatiekosten. Hoe ouder je wagen, hoe sneller de reparatiekosten de dagwaarde zullen overstijgen. In dat geval is het financieel voordeliger om een andere wagen te kopen. Het spreekt voor zich dat je verzekering voor een oudere wagen daarom ook voordeliger is.

Aanvullende verzekeringen kiezen

Autoverzekeringen zijn verplicht en je moet daarom altijd een WA-verzekering afsluiten, maar er is nog meer. Je kunt namelijk ook nog extra verzekeringen aan je pakket toevoegen. Deze verzekeringen vergroten je rijgenot, bijvoorbeeld door het feit dat je gelijk een monteur kunt inschakelen wanneer je auto mankementen vertoont. Deze pechhulp verzekering wordt vaak gekozen omdat dit alles is wat je wilt als je auto niet meer doet wat jij wilt. Mocht je auto niet te repareren zijn, dan kun je een beroep op deze verzekering doen om vervangend vervoer te regelen. Zo weet je dus zeker dat je altijd je eindbestemming zult halen.

Sluit je verzekering meteen af

Nu je weet hoe je een goede autoverzekering samenstelt, is het tijd om gelijk knopen door te hakken. Surf daarom even naar de site van je verzekeringsmaatschappij om te kijken wat je hier aan mogelijkheden kunt vinden. Check alle optionele verzekeringen even en bekijk hoeveel voordeel je kunt pakken wanneer je je pakket uitbreidt. Heb je de ideale verzekering samengesteld? Dan kun je deze met een paar klikken op je muis gelijk afsluiten.