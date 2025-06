Welke bekende boeven slaan op de vlucht voor Team STUK in tweede seizoen van Videoland Original ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’?

Laatst geüpdatet op juni 6, 2025 by Redactie

Na het succes van seizoen één start Team STUK binnenkort met de grootste jacht ooit. Met meer vluchtdagen, meer boeven en nieuwe spelelementen gaan Giel, Thomas en Stefan de uitdaging opnieuw aan. In dit tweede seizoen van de Videoland Original ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ slaan maar liefst achttien bekende boeven op de vlucht door heel Nederland. Iedereen kan via de tiplijn meejagen of juist valse informatie delen om de mannen op het verkeerde been te zetten. Welke boeven weten uit handen te blijven? Dat is vanaf zaterdag 21 juni wekelijks te streamen bij Videoland.

De achttien boeven wagen zich alleen of in duo’s aan dit spannende avontuur. De duo’s zijn Renze Klamer & Tom van ‘t Einde, Pauline Wingelaar & Leslie Keijzer, Elise Boers & Joey Jaq, Bente Fokkens & Maik de Boer, Floris Göbel & Iris Enthoven én Danny Froger & Ann Dominique Wilten. De dappere boeven die alleen dit avontuur aangaan zijn Danny Ghosen, Selma Omari, Hef, Zaar Goedemans, Diva Maria Brons en Russo.

De Tiplijn

Zonder telefoon en geld hebben de boeven dit keer zes dagen de tijd om uit handen te blijven van Team STUK, dat komende week door het hele land jaagt vanuit hun hightech jachtbus. Net als vorig seizoen kan heel Nederland weer meedoen via de tiplijn: 085-333221. Eén telefoontje kan de jacht volledig keren. Maar worden Giel, Thomas en Stefan wel op het juiste spoor gebracht? Staan de tipgevers aan hun kant of helpen zij juist de boeven door foutieve informatie met de mannen te delen?

Geen genade

Giel, Thomas en Stefan kunnen niet wachten om weer in actie te komen: “Dit is geen grap meer… Dit is de grootste jacht uit de geschiedenis van ‘Het Jachtseizoen’. Alles gaat een tandje harder: sneller, spannender en genadelozer dan ooit tevoren. Wij geven alles – de Offline-knop wordt vaker ingezet en er is een Safehouse waar boeven zich even kunnen verschuilen. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan. Zie je iemand in een oranje pak rondlopen? Bel dan meteen de tiplijn! Geen genade – samen zorgen we ervoor dat niemand ontsnapt.”



Het tweede seizoen van ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ bestaat uit tien afleveringen en is vanaf zaterdag 21 juni wekelijks te streamen bij Videoland, met op de eerste dag twee afleveringen. Het programma wordt geproduceerd door Signal.Stream, het productiehuis van Giel de Winter, in licentie vanuit Talpa Studios.



Beeld: Jasper Suyk / Dracorubio