Welke bloemen hacks werken?

Laatst geüpdatet op maart 28, 2025 by Redactie

Voor veel mensen is een boeket bloemen een blikvanger in huis, maar zonder de juiste verzorging kunnen bloemen soms eerder verwelken dan we zouden willen – wat betekent dat we onze boeketten eerder moeten vervangen dan we van plan waren. En om het meeste uit onze boeketten te halen, grijpen veel mensen naar populaire virale hacks, zoals vodka in je vaas doen, of zelfs een koperen munten, want het internet staat vol met thuismethodes en hacks voor bijna alles. Alleen al op TikTok zijn video’s van de vodka- en koperen muntenhacks samen meer dan 20 miljoen keer bekeken. Daarom hebben de bloemenexperts van Euroflorist een aantal veelvoorkomende bloemen hacks uitgeprobeerd en getest in hun boeketten, om te onthullen welke ervoor zorgen dat bloemen langer mooi blijven en welke niet.



Het team gebruikte 2 boeketten voor dit experiment, één boeket met alleen water (linker boeket) en het andere boeket met de hack (rechter boeket). Euroflorist nam ook foto’s van de bloemen op zowel dag 1 als dag 7 om de resultaten voor elke hack te laten zien. De experts voerden tijdens het experiment ook geen goede bloemenverzorging uit, om voor eens en altijd te zien of deze hacks kunnen helpen bij de groei van je boeket. Zie hieronder voor de resultaten van het experiment:

De Vodka Hack

De vodka hack is een ongebruikelijke methode om bloemen te laten groeien, maar wel een die voordelen kan opleveren. Door vodka te gebruiken wordt de ethyleenproductie geremd, een gas dat planten afgeven om ze te helpen rijpen en groeien.



Om de hack uit te voeren, voeg je gewoon een theelepel vodka toe aan het water van je bloemen en blijf je dit toevoegen telkens als het water wordt ververst (eens in de 3-4 dagen).



De resultaten van deze hack lieten wel enige verbetering zien bij sommige bloemen in het boeket, maar over het algemeen was de verbetering bij de bloemen niet significant genoeg om van een werkende hack te spreken.

De koperen munt hack

Een oud verhaal dat vroeger werd verteld om de groei van bloemen te bevorderen, was om een koperen munt in de vaas met water te leggen. Het koper in de munten bevat een natuurlijk schimmeldodend middel dat bacteriegroei kan voorkomen, waardoor je bloemen niet vroegtijdig afsterven.



Maar hoewel deze hack ooit nuttig kan zijn geweest, toonden de resultaten van het experiment aan dat dit geen significante voordelen had voor de groei van de bloemen en resulteerde in het vroegtijdig afsterven van veel bloemen.



Over het algemeen benadrukt het experiment het belang van de juiste verzorging van bloemen – belangrijke stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat je bloemen zo lang mogelijk meegaan. Daarom hebben de experts van Euroflorist hun topbloemenverzorgingstips gedeeld die je niet mag vergeten:



* Zet je bloemen in een schone vaas, want dit is cruciaal voor de levensduur van je bloemen. Maak de vaas goed schoon met afwasmiddel en warm water om alle resten te verwijderen die bacteriën kunnen dragen.

* Knip 2-3 cm van elke stengel af en zorg ervoor dat je alle blaadjes verwijdert die onder de waterlijn kunnen vallen.

* Om je bloemen te verversen, snijd je de stelen elke 2-3 dagen opnieuw af en zet je ze terug in een schone vaas met vers water.

* Houd de bloemen uit de buurt van fruit, tocht, direct zonlicht en warmtebronnen zoals radiatoren, want deze factoren kunnen de gezondheid en groei van je boeket belemmeren.