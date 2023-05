Welke brilvorm past bij welk gezicht? In drie stappen naar het juiste model

Laatst geüpdatet op mei 10, 2023 by Redactie

Het kiezen van een nieuwe bril is vaak lastig omdat de keuze vaak net zo groot is als de onzekerheid. Het goede nieuws: drie gelaatstrekken spelen een rol bij de keuze: wenkbrauwen, gezichtslengte en volheid van het gezicht. Wie er acht op slaat, koopt met vertrouwen.



Geen enkel ander accessoire beïnvloedt ons uiterlijk zo sterk als een bril. Het kan je jonger maken en accenten leggen. In het beste geval onderstreept het onze persoonlijkheid, in het slechtste geval verkleint het onze kansen op flirten. De onderzoekende blik in de gezichten van medemensen maakt het er niet makkelijker op: sommigen zien er gewoon prachtig uit met een bril, anderen als grijze muizen. Wat is het geheim? Welke details bepalen of het hop of top is?

Gezichtskenmerk: Wenkbrauwen

Wenkbrauwen geven uitdrukking en contouren aan het gezicht. Zodat de esthetiek niet wordt verstoord, moet de bovenste lijn van het brilmontuur harmoniëren met de zwaai van de wenkbrauwen, in het beste geval moeten ze een lijn vormen. Frames die deze wenkbrauwtypes flatteren:



Ovale wenkbrauwen passen goed bij ronde, elliptische frames.

Rechte wenkbrauwen zien er voordelig uit met een rechte bovencontour van de bril.

Verhoogde wenkbrauwen krijgen een mooie drive met oplopende contouren van het bovenframe, zoals het cat-eye frame.

Wenkbrauwen die korter zijn dan de ogen of die naar beneden aflopen, krijgen een mooi opwaarts effect met een naar boven verlengd brilmontuur.

Gezichtskenmerk: Lengte

Een bril verdeelt het gezicht altijd horizontaal – een keer met de bovenkant en een keer met de onderkant. Dit betekent: hoe opvallender en contrastrijker het model qua kleur en frame, hoe sterker het verdelende, d.w.z. verkortende effect.



Lange, smalle gezichten met een hoog voorhoofd profiteren van opvallende en contrastrijke monturen met grote glazen. Ze verkorten visueel het gezicht en zijn daarom absoluut trendy.

Korte, brede gezichten zouden dit effect moeten vermijden. Modellen met een nauwelijks zichtbare boven- en onderrand of slechts licht geaccentueerde wenkbrauwen verkorten het gezicht nauwelijks. We raden montuurloze of halfomrande brillen aan, filigraan metalen monturen, modellen met een kleurverloop dat naar beneden toe lichter wordt of cat-eye-vormen met een onopvallende ondercontour.

Gezichten die minder uitgesproken zijn, profiteren van het hele aanbod en kunnen afhankelijk van het gewenste effect een bril dragen. De instelschroeven voor meer effecten zijn de framedikte en de sterkte van het kleurcontrast met het gezicht.

Gezichtskenmerk: Volheid

Bijna niemand kent de vorm van zijn gezicht. Voor een goede reden. De meeste gezichten zijn een mix van rond, vierkant, trapeziumvormig of hartvormig. Attributen zijn veel gemakkelijker te analyseren: Is het gezicht zacht en mollig, b.v. die van Selena Gomez – of liever edgy en hard – zoals die van Sarah Jessica Parker. Het sleutelwoord hier voor de ideale brilvorm is: tegenstellingen.



Hoekige en massieve monturen vormen een opwindend contrast met de lieflijkheid van zachte gezichten. Gebogen lijnen, zoals blijkt uit ronde glazen en panto-monturen, brengen spanning, souplesse en harmonie in hoekige hoofden.