Welke eerste vragen stellen singles aan een date?

Het vinden van een nieuwe partner kan best uitdagend zijn en het niet hebben van een partner kan als een gemis voelen. Maar zodra we de liefde gevonden hebben, beginnen er vaak toch een aantal vragen over iemands verleden te kriebelen. Datingservice Lexa vroeg aan ruim 1.000 Nederlanders die de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van een datingapp welke brandende eerste vragen zij tijdens het daten (willen) stellen aan een date of nieuwe partner.



De meestgestelde eerste vraag is hoe lang een date al single is (67%), op de voet gevolgd door hoe lang deze vorige relatie dan heeft geduurd (65%). Want kan onze date wel een echte relatie aan, of zoekt diegene een rebound? Maar daarmee is de informatiehonger van de Nederlandse dater nog niet gestild. We willen ook graag het geslacht (67%), de leeftijd (50%) en het uiterlijk (45%) van onze voorganger weten. De Nederlandse single wil zich er immers wel van verzekeren een betere keuze te zijn.

Relatiehistorie voor mannen minder interessant

Vrouwen komen nieuwsgieriger uit de test dan mannen als het gaat om relatiehistorie. Mannen hebben ruim 20 procent minder interesse in de exen of dategeschiedenis van hun date dan vrouwen. Een blik werpen op het uiterlijk van de ex van een (potentiële) partner is ook door de mannen (40%) niet te weerstaan. Een knappere verschijning zijn dan de voorganger wordt ook door hen gewaardeerd. Dames zijn hier echter ook een kei in (50%).

Nederlander geeft voorkeur aan partners met minder ervaring

Ook het aantal partners is voor de meerderheid belangrijk. Slechts 37 procent vindt dat het niet uitmaakt hoeveel ervaring de nieuwe partner heeft. Iets meer dan een derde (37%) ziet liever dat een toekomstige partner weinig ex-liefdes heeft gehad en 6% vindt het zelfs extra aantrekkelijk als iemand nog een onbeschreven blad is. Onder mannen zet iets minder dan de helft (42%) in op een vrouw met een laag aantal bedpartners en wil 8 procent bij voorkeur een maagd.

Liefde en intimiteit worden het meest gemist

We graven niet alleen in het verleden van een nieuwe partner, ons eigen verleden zorgt er ook voor dat we weten wat we zoeken in een nieuwe partner. Mannen missen vooral intimiteit (47% tov 53% van de vrouwen), waar vrouwen zoeken naar het gevoel geliefd te zijn (51% om 42% van de mannen). Opvallend is dat met de jaren onze prioriteiten bij een partnerkeuze verschuiven. Het aantal bedpartners is het belangrijkste voor dertigers en daarmee ook intimiteit (53%), waar dit voor twintigers (44%) en veertigers (51%) minder gemist wordt.



Hoe ouder we worden, hoe minder afhankelijk we worden van de ander om ons geliefd te voelen. Waar twintigers vooral erkenning zoeken (48%), is dit onder veertigers een stuk minder belangrijk (38%). Zij vinden het vooral belangrijk dat ze iemand treffen om leuke dingen mee te doen (51% ten opzichte van 44% onder twintigers.)

Nynke Nijman, sexuologe: “Wanneer je in een nieuwe relatie stapt, wil je natuurlijk de leukste en beste relatie van die persoon ooit zijn. Het is mooi om te zien dat we, naarmate we ouder worden, dat ook steeds meer uit onszelf kunnen halen en daar geen vergelijking met anderen of exen voor nodig hebben. Wat je ook zoekt en hoe het verleden van je nieuwe partner er ook uitziet, een kleine meerderheid (51%) is trots op wie zij is. Een mooi uitgangspunt voor een nieuw liefdesavontuur.”