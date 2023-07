Welke kleding heb je nodig tijdens en na je zwangerschap?

Laatst geüpdatet op juli 24, 2023 by Redactie

Wie zwanger is, zal merken dat je lichaam zo snel verandert dat het niet altijd eenvoudig is om de juiste kleding te vinden. Je buik wordt steeds groter waardoor broeken steeds minder goed zitten. Ook is de kans groot dat je jas niet meer goed wil sluiten omdat je buik ‘in de weg’ zit. Is je kind eenmaal geboren, dan verschuift de aandacht van goede kleding voor jou, naar goede kleding voor je kind. Ook dat kan soms lastig zijn, want wat heeft je kind echt nodig en waar haal je dat dan? In dit artikel helpen wij je daarom om niet alleen goede zwangerschapskleding te vinden, maar laten wij je ook zien waar je goede en comfortabele kleding voor je baby kunt vinden.

Stijlvol zwanger zijn

Sommige vrouwen hebben het idee dat zwanger zijn en stijlvol gekleed zijn, niet samengaan. Tegenwoordig is er echter heel veel mogelijk en het is daarom de kunst om te zorgen dat je geschikte zwangerschapskleding koopt. Goede zwangerschapskleding rekt mee zodat je niet een klemmend gevoel krijgt wanneer je een mooie spijkerbroek draagt bijvoorbeeld. Dit is dan ook de gouden regel wanneer je kleding gaat kopen wanneer je zwanger bent: zorg dat het rekbaar is. Loop eens binnen bij een winkel zoals Prénatal om te kijken wat ze voor jou hebben. Kijk ook eens naar de verstelbare kleding. Zo kun je bijvoorbeeld een jas kopen met een inzetstuk. Wordt jouw buik groter, dan zet je de inzet in je jas en kun je hem gewoon weer sluiten. Het voordeel van deze zwangerschapsjas is dat je hem ook na je zwangerschap gewoon kunt blijven dragen. Zo hoef je dus niet te investeren in een jas die je maar een paar maanden kunt dragen.

Wat heeft je baby nodig?

Nog voordat je kind echt geboren is, moet je zorgen dat je de juiste babykleding in huis hebt. Je verloskundige kan je goede adviezen geven over wat je echt nodig hebt en wat later gekocht kan worden. Zorg er hoe dan ook voor dat je een aantal rompertjes in huis hebt. Een rompertje is zo gemaakt dat je je kind eenvoudig kunt verschonen wanneer dat nodig is, en reken maar dat dat vaak nodig zal zijn. Zorg er ook altijd voor dat je meerdere rompertjes in huis haalt, want je zult merken dat je je kind vaak schone kleding aan moet trekken. Zorg er daarom altijd voor dat je een aantal pyjama’s in huis hebt en voldoende ondergoed.

Leuke kleding voor je kind

Je zult merken dat je baby gaat groeien als kool en dat maakt het soms lastig om de juiste kleding te vinden. Niet iedereen heeft genoeg budget om steeds weer nieuwe kleding te kopen, dus voel je niet bezwaard om nieuwe kleding eerst iets te groot aan te schaffen. Je zult zien dat je kind er binnen de kortste keren uitgegroeid is. Door kleding iets op de groei te kopen, kun je uiteindelijk veel geld besparen.