Welke sport past het beste bij jouw kind?

Kinderen en sport – een toekomstrelevante interactie voor een gezondere samenleving van morgen. Juist in onze gedigitaliseerde wereld, waarin kinderen nauwelijks ‘moeten’ bewegen, is het belangrijk om ze alternatieven voor YouTube, gameconsoles, etc. te laten zien en hun natuurlijke bewegingsdrang op te wekken. Anders kunnen er ernstige gevolgen zijn. Naast achterstanden in bewegingsprocessen kunnen kinderen ook mentaal en sociaal achterlopen op hun leeftijdsgenoten. En last but not least, een chronisch gebrek aan lichaamsbeweging bevordert ook obesitas, wat leidt tot schade aan de gezondheid, omdat het hart, de bloedsomloop, spieren en gewrichten niet worden versterkt. Sporten beschermt niet alleen je kleintje (en jijzelf) tegen overgewicht, maar bevordert ook de intellectuele en sociale ontwikkeling van jongeren. Sport is ook een emotionele buffer tegen negatieve gevoelens zoals boosheid. Sport helpt ook om stress te verminderen, omdat de hersenen zich concentreren op de oefeningen en alle overtollige energie kan worden gekanaliseerd.



In dit artikel lees je hoe je je kind motiveert om te sporten, en welke sport, sporttoestellen en oefeningen geschikt zijn voor kinderen.

Er is geen ‘ik kan dit niet’.

Er staat hoogstens “dat kan ik nog niet”. De gemakkelijkste manier om je kind enthousiast te maken voor lichamelijke activiteit, is door het goede voorbeeld te geven. Stel vragen zoals, “Wie is daar als eerste bij de boom?” of “Wie kan er sneller de trap op rennen?”. Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je kleine schat zo nu en dan een uitdaging wint. Anders is het snel afgelopen met het enthousiasme. Sporten moet tenslotte leuk zijn.



Je kunt je kind ook motiveren met kleine beloningen. Bijvoorbeeld als ze de trap nemen in plaats van de lift of een paar rondjes door het huis doen. Na afloop – als beloning – kan het spelen van je favoriete spel wonderen doen. Dat maakt sporten dubbel zo leuk.



Maar het hoeft niet altijd zo’n beloning te zijn. Sporten in teamverband is erg leuk, want in teamsporten ontstaan ​​vriendschappen. Successen worden samen gevierd en nederlagen moedig verdragen. Dit bevordert het welzijn en het zelfvertrouwen.

Welke sport past bij mijn kind?

Helaas kan de vraag naar de juiste sport niet in algemene termen worden beantwoord. Zorg ervoor dat je kind er zoveel mag proberen als hij wil. Er bestaat niet zoiets als: “Wat je begint, maak je af.” Vroeg of laat zal de juiste sport er zeker zijn. De klassiekers worden bijna overal aangeboden. Clubs zijn overal. Zo word je geen fulltime chauffeur of moet je lange fietsritten verdragen om je kind naar de volgende training en weer terug te brengen.

Probeer het met…

Voetbal

De meest populaire sport van Nederlanders, groot of klein. Wordt praktisch overal aangeboden. Bovenal worden coördinatie en uithoudingsvermogen bevorderd, maar ook teamgeest. Rituelen en evenementen versterken de teamgeest en verhogen de motivatie op emotioneel vlak.

Turnen

Turnen is een populaire sport. Geen wonder, want turnen traint tegelijkertijd kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en balans. Een uitstekende voorwaarde voor alle andere sporten.

Fietsen

De fiets is niet alleen een comfortabel vervoermiddel, maar maakt je ook blij. Tijdens het fietsen worden onder andere endorfines aangemaakt. Deze sport stimuleert het hart en de bloedsomloop, versterkt de longen en heeft zelfs een positief effect op het vegetatieve zenuwstelsel. Want tijdens het fietsen worden eiwitten aangemaakt die hersencellen vormen. Bovendien communiceren delen van de hersenen beter met elkaar, wat de cognitieve prestaties verhoogt.

Paardrijden

Het is vooral geweldig voor veel kinderen omdat ze “werken” met een echt dier. Dit ontwikkelt niet alleen een nauwere band met de natuur, maar traint ook het hele lichaam.

Judo

Een krijgskunst? Ja precies! Naast fysieke vaardigheden worden eerlijkheid en respect zelfs in gevechten bevorderd.

Ballet

Is niet alleen mooi om naar te kijken, maar ondersteunt vooral de lichaamsbeheersing en het concentratievermogen van je kind.

Zwemmen

Het is natuurlijk niet alleen leuk in de zomer, maar is een van de gezondste sporten van allemaal. De gewrichtsvriendelijke bewegingssequenties helpen je kind om meer uithoudingsvermogen te hebben en kunnen rugklachten op hoge leeftijd voorkomen.

Tennis

Het is ook bijna overal verkrijgbaar, hoewel de prijzen sterk variëren, afhankelijk van de club, uitrusting en eventuele individuele training. Tennis stimuleert de motoriek en het concentratievermogen van je kind.